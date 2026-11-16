Lịch cúp điện Đồng Tháp từ 16 - 22/11/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện cả ngày dài tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 16 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 16 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hương, từ tổ 59 đến tổ 60, khu phố Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/11/2026 đến 11:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hương, tổ 61, khu phố Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/11/2026 đến 17:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hương, từ tổ 61 đến tổ 64, khu phố Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hương (từ Cầu vượt Cao Lãnh đến chợ Long Hồi), Lê Văn Kiếc, từ tổ 1 đến tổ 6, tổ 10, khu phố Tân Thuận, khu phố Tân Tịch, khu phố Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Xóm Hến, từ tổ 4 đến tổ 5, khu phố Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Tế Xương, Bùi Hữu Nghĩa, Lộ Hòa Đông, từ tổ 2 đến tổ 6, khu phố Hòa Khánh, khu phố Hòa Lợi, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Khải, tổ 5 và từ tổ 16 đến tổ 18, khu phố Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hòa Tây, Vườn Lan, từ tổ 13 đến tổ 14, khu phố Tân Hậu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Đầm, Nguyễn Thị Bảy, Rạch Kinh Ranh, tổ 7, tổ 11, tổ 12, tổ 16, khu phố Tân Chủ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần đường Quốc lộ 80 (từ vòng xoay Ngã Bảy đến vòng xoay Cái Cỏ), khu vực Ngã Cạy, Năm Nghi, rạch Năm Nghi, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/11/2026 đến 18:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 848 (từ điện máy Hữu Tài đến Tòa Án), hẻm Ba Cơ, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 13:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực quán Karaoke Đệ Nhất, Đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Công ty Du Lịch, Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu (từ ngã ba đường Hùng Vương đến ngã tư Nguyễn Tất Thành), một phần đường Hùng Vương (từ ngã ba đường Phạm Hữu Lầu đến vòng xoay Trần Thị Nhượng), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 18:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Công Ty TNHH Thí Nghiệm Điện SELTEC, Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở sản xuất nước đá Quốc Cường, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cơ sở thuộc trạm Ông Nhân, Đường dal, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Minh Tuyết, Đường Quốc Lộ 80, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Cân Điện Tử Thuận Cường, Đường ĐT 848, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ KDCT Phan Dũng Em, Đường Làng Hoa, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/11/2026 đến 13:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Bột Tư Phú, Đường dal, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Bà Thậm thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/11/2026 đến 15:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực phía từ Nhà máy Ân Lộc đến Nhà máy Vạn Hưng thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 18:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Trảng Muống thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ông Quý đến cuối Rạch Xóm Giữa; Khu vực từ cầu Sáu Vĩ đến Cầu Xẻo Củi thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 18:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Xẻo Giang đến Cầu Ngang Xẻo Giang, từ Cầu Xẻo Giang đến Rạch Ông Quý; khu vực từ Cầu Xẻo Củi đến cuối Rạch Xẻo Củi thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 18:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ nhà Ông Tài đến Vùng nuôi An Nhơn B xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ UB xã An Hiệp cũ đến Vàm Cã Trầu và Ngọn Ngã Tư thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ UB Xã An Hiệp cũ đến Cầu Ngã Tư xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Dinh Ông Đá thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ đầu Kênh Ngô Đồng đến Ngã ba Kênh Thầy Năm thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 2, ấp Long Thuận, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, ấp Hòa Tân, ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Mai Văn Sơn, ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Rạch Bàu)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Trần Đăng Khoa, ấp Tân Mỹ, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 2, ấp Long Phú, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Văn Đựng ( Trạm Bơm Út Hà), ấp Hòa Ninh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 10:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Chi Nhánh Đồng Tháp - Tổng Công Ty Lương Thực Miền Bắc, ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Văn Đựng (Trạm Bơm Bảy Lực), ấp Hòa Ninh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Số 1 Long Thắng (TB Kinh Cùng), ấp Hòa Ninh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Ninh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, ấp Long Hưng 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Khánh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Trường THPT Lai Vung 1, một phần ấp Long Thuận, ấp Long Khánh, ấp Long Khánh B, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Khánh, xã Phong Hòa, ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Trạm Thiền Viện Trúc Lâm HN (3x1P-25KVA) tại trụ 205/6A/27/1 tuyến 480HN, thuộc Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:17:00 ngày 16/11/2026 đến 10:02:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực sạt lỡ ấp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư tuyến cái vừng ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ ĐT841 Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực đường giồng ấp Long Bình, ấp Long Thạnh B xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Trung, ấp Mương Miểu xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp An Thọ xã An Phước (Khu vực từ nhà khách hàng Võ Hoài Hận đến nhà khách hàng Nguyễn Ngọc Duyên).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Công Tạo xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Văn Tới đến nhà khách hàng Nguyễn Thế Hiển).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Công Tạo xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Trương Thị Dung đến nhà khách hàng Trần Văn Giàu).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp An Lộc xã An Phước (Khu vực từ nhà khách hàng Thái Văn Phong đến nhà khách hàng Võ Thanh Hùng).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thị xã Tân Thành (Khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Thanh Hải đến nhà khách hàng Lê Thị Tú Anh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thị xã Tân Thành (Khu vực từ nhà khách hàng Trương Thùy Trang đến nhà khách hàng Nguễn Thị Hận).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp. Ủy ban xã Đốc Binh Kiều. Các trạm biến áp chuyên dùng: Sấy lúa Thuận Thành, Sấy lúa Nguyễn Văn Đủ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Đốc Binh Kiều, ấp Mỹ Tân, Phú Điền xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:45:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 14:45:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp AB, ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mười Tạ, xã Phong Mỹ (mất điện khu vực Kinh Mười Tạ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Mười Đổng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ (Mất điện một phần khu vực Kinh Xáng Thầy Thuốc)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thiện Đức, xã Ba Sao (mất điện một phần khu vực kênh Bảy Thước Ba Sao)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh, TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-750kVA XX Bà Lan

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-320KVA Lò Sấy Tấn Đạt

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-1500KVA Cty VNCN E&C

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-15KVA Nguyễn Ngọc Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-15KVA Nguyễn Bá Hiền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3A, xã Phương Thịnh (mất điện một phần khu vực đường ĐT 844)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3T, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã phương Thịnh (mất điện khu vực Kinh Ông Huyện)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-1250kVA Mavin Mỹ Long 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-630kVA Xay xát Đại Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-400kVA Cty Thuận Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250kVA Cty Ba Xoài 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25KVA CS Bánh Mì Đức Khiêm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA Bơm tưới Gia Bảo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-100KVA TCN Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-37,5kVA Bơm Nguyễn Thanh Huỳnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Hòa Thuận, Rạch Cái Dứa, Rạch Thủ Ô, Rạch Gia Vàm, Tự dùng trạm 220kV Lấp Vò và khu vực Ủy ban xã Vĩnh Thạnh cũ xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 18:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Chợ Thầy Lâm xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Thầy Lâm xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Bảy Trí xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu dân cư Chợ Thầy Lâm xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Ba Hấn xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Ba Hấn Ấp An Phú xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực kênh Đường Gạo gần trạm bơm HTXNN Thuận Lợi 1, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/11/2026 đến 16:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực kênh 2/9, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/11/2026 đến 16:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực gần trạm Nguyễn Văn Dợt, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 13:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Long (khu vực Mương Út Hiều gần Trường Tiểu học Tân Quới 2)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 13:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường gần trạm bơm Cống Ông Phương, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 16/11/2026 đến 17:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân phú, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường gần trạm bơm HTXNN Bình Phú)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 16/11/2026 đến 17:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực Tuyến dân cư Đường Gạo, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực gần kênh Cả Sặc, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực kênh Cả Lách gần Dinh Ông Tà)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực Lung Đốc)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (khu vực Mương Tư Phủ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tấn, xã Bình Thành (khu vực Tuyến dân cư Bình Tấn, xã Bình Tấn cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực kênh Cái Tre, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận B, xã Thanh Bình (khu vực Tuyến dân cư gần Chợ Tân Phú, xã Tân Phú cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, ấp Tân Hòa A và Tân Hòa B, xã Thanh Bình (khu vực từ UB Huyện cũ đến kênh Cái Tre, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Trung, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực từ Trường Tiểu học Tân Huề đến Mương Bảy Quẹo, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Huỳnh Văn Lập đến trạm bơm Hợp Tác Xã Phú Bình 4).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 17:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà bà Trần Thị Nghanh dọc theo lề trái đường Võ Văn Kiệt đến cầu Cỏ Bắc).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/11/2026 đến 17:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lâm, xã An Hòa. (Một phần khu vực cụm dân cư Phú Thành B).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K8, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà bà Nguyễn Ngọc Trinh đến bưu cục Phú Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Huỳnh Văn Tấn dọc theo quốc lộ 30 đến cầu Ba Răn).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã An Long. (Khu vực từ nhà bà Nguyễn Thị Đẹp dọc theo quốc lộ 30 đến nhà ông Phạm Văn Đoan).

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Long. (Khu vực từ trường Trung Học Cơ Sở Phú Ninh dọc theo quốc lộ 30 đến bãi đá Ba Liêm).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp Phú Yên, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Giang Điền Sơn ven sông Tiền đến nhà ông Dương Văn Diền và khu vực từ chùa Phát Quang đến nhà máy xay xát Tòng Nguyên).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Xóm làm Mắm đến TDC Khóm Còng Cọc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/11/2026 đến 17:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một khách hàng ông Hùng khu vực Phường Thường Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:43:00 ngày 16/11/2026 đến 09:44:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một khách hàng khu vực Phường Thường Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:53:00 ngày 16/11/2026 đến 09:59:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Bến Đò Mười Đẩu cũ dọc lộ dal đến cầu Mương Lớn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 17:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Cống Còng Cọc đến Kênh Tứ Thường

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ trạm Y Tế An Bình A cũ đến cầu Mương Lớn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ chợ Mương Lớn đến Nước Tinh Khiết Khang Linh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Sam Sai Trong đến trường Tiểu Học Bình Thạnh cũ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ đến ngã tư Phan Bội Châu - 30/4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp