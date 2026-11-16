Mua sắm, ăn uống, du lịch đều có thể được hoàn tiền với thẻ mới của ngân hàng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa ra mắt thẻ tín dụng SeABank VISA FlexCard, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ cho nhiều khoản chi tiêu thường xuyên. Điểm đáng chú ý của sản phẩm là cơ chế lựa chọn danh mục hoàn tiền theo nhu cầu cá nhân, thay vì áp dụng một nhóm ưu đãi cố định cho tất cả chủ thẻ.

Theo thông tin từ SeABank, khách hàng được chọn tối đa 3 trong 6 danh mục hoàn tiền, đồng thời có thể thay đổi lựa chọn hằng tháng theo kỳ sao kê. Sáu nhóm chi tiêu gồm mua sắm tại cửa hàng tiện lợi và siêu thị; mua sắm trên TikTok Shop và các kênh trực tuyến; ăn uống; giáo dục; du lịch và bảo hiểm.

Về tỷ lệ ưu đãi, thẻ áp dụng mức hoàn tiền tối đa 15% đối với chi tiêu tại cửa hàng tiện lợi và siêu thị, 10% với mua sắm trên TikTok Shop và 8% đối với các khoản chi thuộc nhóm ăn uống, giáo dục, du lịch và bảo hiểm. Tổng số tiền hoàn tối đa là 1 triệu đồng mỗi tháng.

Cơ chế này tạo thêm quyền chủ động cho người sử dụng thẻ, nhất là những người có cơ cấu chi tiêu thay đổi theo từng tháng. Chẳng hạn, trong tháng có nhiều khoản mua sắm gia đình, khách hàng có thể ưu tiên nhóm siêu thị; khi phát sinh chi phí học tập hoặc du lịch, danh mục lựa chọn có thể được điều chỉnh theo nhu cầu.

Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn tiền tối đa không đồng nghĩa mọi giao dịch đều được hưởng mức ưu đãi cao nhất. Giá trị thực tế khách hàng nhận được còn phụ thuộc vào danh mục đã đăng ký, điều kiện giao dịch và hạn mức hoàn tiền của từng chương trình. Vì vậy, người dùng cần tìm hiểu kỹ thể lệ trước khi lựa chọn thẻ, đặc biệt là cách xác định giao dịch hợp lệ và thời điểm thay đổi danh mục.

Thẻ tín dụng SeABank VISA FlexCard mới ra mắt cho phép khách hàng chọn tối đa 3 trong 6 nhóm chi tiêu để nhận ưu đãi, với tổng số tiền hoàn tối đa 1 triệu đồng mỗi tháng.

Tích hợp ngân hàng số, miễn lãi tối đa 45 ngày

Bên cạnh cơ chế hoàn tiền, SeABank VISA FlexCard được tích hợp trên ứng dụng ngân hàng số SeAMobile. Khách hàng có thể đăng ký mở thẻ trực tuyến, trải qua quy trình phê duyệt tự động và sử dụng thẻ kỹ thuật số sau khi được phê duyệt mà không cần chờ nhận thẻ vật lý.

Sản phẩm có thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày, hỗ trợ trả góp lãi suất 0% và miễn phí chuyển đổi trả góp tại nhiều đối tác của SeABank. Đây là những tiện ích có thể hỗ trợ người dùng phân bổ dòng tiền khi mua sắm hoặc phát sinh các khoản chi lớn.

Dù vậy, thời gian miễn lãi tối đa chỉ phát huy hiệu quả khi chủ thẻ nắm rõ ngày sao kê, ngày đến hạn thanh toán và thực hiện thanh toán đầy đủ theo quy định. Với hình thức trả góp, khách hàng cũng cần kiểm tra điều kiện áp dụng, danh sách đối tác và các khoản phí liên quan để xác định tổng chi phí thực tế.

Ưu đãi mở thẻ và cơ hội nhận quà

Nhân dịp ra mắt, SeABank triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký và sử dụng thẻ theo điều kiện quy định.

Cụ thể, khách hàng mở thẻ mới được hoàn phí thường niên năm đầu nếu thực hiện tối thiểu 2 giao dịch với tổng giá trị từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ thành công.

Ngoài ra, những chủ thẻ đầu tiên thực hiện tối thiểu 2 giao dịch với tổng giá trị từ 2 triệu đồng sẽ nhận e-voucher SeABank trị giá 300.000 đồng. Voucher được sử dụng trên ứng dụng SeAMobile để thanh toán hóa đơn và nạp tiền điện thoại.

Chủ thẻ còn có cơ hội tham gia chương trình quay số may mắn với các giải thưởng gồm điện thoại iPhone 18 Pro Max 256GB và iPhone 18 Duo 256GB.

Nhân dịp ra mắt, SeABank triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký và sử dụng thẻ theo điều kiện quy định.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Tổng Giám đốc SeABank, cho biết việc phát triển thẻ SeABank VISA FlexCard xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng, hướng đến việc mang lại lợi ích trong giao dịch và trải nghiệm thanh toán số hiện đại.

Việc ra mắt FlexCard bổ sung thêm một sản phẩm vào danh mục thẻ tín dụng của SeABank. Trước đó, ngân hàng đã phát triển các dòng thẻ hướng đến những nhóm nhu cầu khác nhau như BRG Golf, SeATravel, SeALady Cashback và SeA-Easy.

Ở góc độ thị trường, việc các ngân hàng phát triển thẻ tín dụng với ưu đãi theo từng nhóm chi tiêu cho thấy xu hướng cá nhân hóa sản phẩm tài chính bán lẻ. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng hạn mức tín dụng hay thời gian miễn lãi, các ngân hàng ngày càng chú trọng khả năng gắn ưu đãi với thói quen mua sắm, thanh toán và nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách hàng.

Với người tiêu dùng, một chiếc thẻ có tỷ lệ hoàn tiền cao chưa chắc đã mang lại lợi ích lớn nhất. Giá trị sử dụng cần được đánh giá trên tổng số tiền thực nhận, mức chi tiêu cần thiết để đạt ưu đãi, phí thường niên và khả năng thanh toán đúng hạn. Do đó, lựa chọn thẻ phù hợp với thói quen chi tiêu thực tế vẫn quan trọng hơn việc chạy theo tỷ lệ hoàn tiền được quảng bá.