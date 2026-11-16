SUV cỡ B giảm sốc tới 329 triệu đồng, giá niêm yết chưa tới 500 triệu đồng, rẻ hơn cả xe hạng A

SUV hybrid mới giá 580 triệu đồng, chạy thuần điện tới 220km GĐXH - SUV hybrid ấn tượng với giá quy đổi từ 581 triệu đồng, sở hữu công suất tối đa 408 mã lực và phạm vi chạy thuần điện tới 220km.

SUV cỡ B giảm sốc

Theo Tạp chí Autopro, những tháng cuối năm là thời điểm các hãng xe và đại lý đẩy mạnh chương trình kích cầu nhằm thu hút khách hàng. Dù SUV cỡ B vốn có giá bán dễ tiếp cận hơn các dòng xe lớn, nhiều mẫu xe trong phân khúc này vẫn được giảm giá đáng kể, từ hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt đến tặng gói bảo dưỡng và ưu đãi lãi suất.

Mức ưu đãi thực tế phụ thuộc vào phiên bản, năm sản xuất, lượng xe tồn kho và chính sách riêng của từng đại lý. Dưới đây là những mẫu SUV cỡ B đang có chương trình giảm giá đáng chú ý.

Subaru Crosstrek giảm sâu nhất, tới 329 triệu đồng

Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek đang là mẫu xe có mức giảm giá nổi bật nhất trong danh sách. Đối với xe sản xuất năm 2024, bản 2.0 i-S EyeSight được giảm 289 triệu đồng, từ 1,098 tỷ xuống còn 809 triệu đồng. Phiên bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid có mức ưu đãi cao hơn, lên tới 329 triệu đồng, đưa giá bán từ 1,268 tỷ xuống còn 939 triệu đồng.

Với xe sản xuất năm 2025, mức giảm thấp hơn nhưng vẫn khá lớn. Bản 2.0 i-S EyeSight được giảm 209 triệu đồng, còn 889 triệu đồng; trong khi bản hybrid giảm 269 triệu đồng, xuống mức 999 triệu đồng.

Tuy nhiên, ưu đãi cao nhất chủ yếu áp dụng cho xe VIN 2024 còn tồn kho và số lượng không nhiều. Dù được giảm sâu, Crosstrek vẫn có giá bán cao hơn phần lớn đối thủ trong phân khúc.

Honda HR-V giảm tối đa 113 triệu đồng

Honda HR-V

Honda HR-V cũng đang được áp dụng nhiều chính sách ưu đãi tùy phiên bản. Trong đó, bản G có giá niêm yết 669 triệu đồng, được hưởng tổng ưu đãi lên tới 113 triệu đồng thông qua hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt và quà tặng. Nếu quy đổi toàn bộ thành tiền, giá xe còn khoảng 556 triệu đồng.

Bản HR-V L có giá niêm yết 750 triệu đồng, được giảm tương đương 59 triệu đồng, đưa giá quy đổi xuống khoảng 691 triệu đồng. Với phiên bản cao cấp e:HEV RS, mức ưu đãi khoảng 42 triệu đồng, giá sau giảm còn 793 triệu đồng thay vì 835 triệu đồng.

Skoda Kushaq có thể giảm tổng cộng 115 triệu đồng

Skoda Kushaq, mẫu SUV có giá niêm yết từ 599-649 triệu đồng, hiện được hỗ trợ lệ phí trước bạ với giá trị tương đương khoảng 60-65 triệu đồng.

Skoda Kushaq

Bên cạnh ưu đãi từ hãng, khách hàng còn có thể nhận thêm chính sách riêng tại đại lý. Một số nơi giảm tiền mặt hoặc tặng phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 30 triệu đồng; nơi khác áp dụng gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm, có giá trị quy đổi khoảng 25 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, công nhân viên của hãng đủ điều kiện có thể được giảm thêm 20 triệu đồng.

Nếu cộng dồn tất cả ưu đãi và đáp ứng đầy đủ điều kiện, tổng mức hỗ trợ dành cho Kushaq có thể lên tới 115 triệu đồng trong tháng 11. Khi đó, giá xe quy đổi còn khoảng 489 triệu đồng cho bản Ambition và 534 triệu đồng đối với bản Style.

Omoda C5 và Jaecoo J5 giảm giá tới 80 triệu đồng

Các mẫu xe thuộc thương hiệu Omoda và Jaecoo cũng đang được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi. Với Omoda C5 Luxury, giá niêm yết 539 triệu đồng có thể giảm xuống còn khoảng 459,1 triệu đồng sau khi quy đổi các hỗ trợ thành tiền.

Omoda C5

Ngoài ra, khách hàng mua xe có thể lựa chọn chương trình vay với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, tỷ lệ vay tối đa 90%, tùy theo điều kiện áp dụng.

Đối với Omoda C5 SHS-H hybrid, mức hỗ trợ lệ phí trước bạ dao động 50-80 triệu đồng tùy phiên bản. Mẫu xe có giá niêm yết từ 669-749 triệu đồng, sau ưu đãi còn khoảng 614-664 triệu đồng. Chính sách lãi suất 0% trong năm đầu cũng được áp dụng cho khách hàng đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Ở thương hiệu Jaecoo, bản J5 Premium sử dụng động cơ xăng được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 76 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe quy đổi giảm từ 599 triệu xuống còn khoảng 523 triệu đồng.

J5 Premium

Hai phiên bản J5 SHS-H hybrid có giá niêm yết 669-749 triệu đồng, được hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 40-50 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá quy đổi tương ứng còn khoảng 629 triệu và 699 triệu đồng.

Riêng Jaecoo J5 EV Flagship chạy điện, khách hàng có thể lựa chọn chính sách sạc miễn phí trong 20 năm hoặc hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, với tỷ lệ vay tối đa 90%. Các quyền lợi cụ thể phụ thuộc vào điều kiện chương trình.

Toyota Yaris Cross giảm tối đa 74 triệu đồng

Toyota Yaris Cross đang được áp dụng ưu đãi khoảng 50-74 triệu đồng. Trong đó, bản hybrid HEV nhận mức hỗ trợ cao nhất, giúp giá quy đổi giảm từ 733 triệu xuống còn khoảng 659 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross

Phiên bản sử dụng động cơ xăng có giá niêm yết 650 triệu đồng, sau khi áp dụng ưu đãi còn khoảng 600 triệu đồng. Như vậy, cả hai phiên bản đều có mức giá dễ tiếp cận hơn so với thời điểm chưa có chương trình hỗ trợ.

Mitsubishi Xforce được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Trong tháng 11, Mitsubishi Xforce cũng nằm trong nhóm xe được hưởng ưu đãi đáng chú ý. Hãng hỗ trợ khoản tiền tương đương 100% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 60-72 triệu đồng tùy phiên bản.

Mitsubishi Xforce

Sau khi quy đổi mức hỗ trợ, giá xe tham khảo còn khoảng 545 triệu đồng với bản GLX, 599 triệu đồng với bản Luxury và 648 triệu đồng với bản Ultimate.

Mazda CX-30 giảm 40-60 triệu đồng tại đại lý

Khác với một số mẫu xe được áp dụng chương trình ưu đãi đồng loạt, Mazda CX-30 hiện chủ yếu được giảm giá thông qua chính sách riêng của các đại lý. Mức giảm phổ biến dao động 40-60 triệu đồng, tùy phiên bản và cơ sở phân phối.

Đáng chú ý, một đại lý đang chào bán CX-30 bản Luxury với giá khoảng 639 triệu đồng. Tại một số nơi khác, mức giá được đưa ra trong khoảng 649-659 triệu đồng. Trong khi đó, bản Premium có giá tham khảo khoảng 689 triệu đồng sau ưu đãi.

Mazda CX-30

Nhìn chung, các chương trình giảm giá đang tạo thêm lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu mua SUV đô thị trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, mức giá nêu trên phần lớn là giá quy đổi sau khi cộng các khoản hỗ trợ, không phải lúc nào cũng là số tiền được giảm trực tiếp vào giá bán. Người mua nên kiểm tra điều kiện áp dụng, năm sản xuất, tình trạng xe và chi phí lăn bánh tại đại lý trước khi quyết định.

SUV cỡ B sẽ tiếp tục giảm sâu?

Theo Vietnamnet, vốn hút khách nhờ thiết kế gầm cao, không gian rộng rãi, tính đa dụng và mức giá dễ tiếp cận, các mẫu B-SUV có sức cạnh tranh lớn trên thị trường. Việc nhiều mẫu xe trong phân khúc đồng loạt giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 11 càng giúp người mua có thêm lựa chọn với chi phí thấp hơn.

Tuy nhiên, với nguồn cung xe mới tiếp tục được bổ sung, trong khi lượng xe tồn kho tại các hãng và đại lý vẫn ở mức đáng kể, áp lực giải phóng hàng sẽ còn hiện hữu trong những tháng cuối năm. Do đó, các chương trình ưu đãi dành cho B-SUV nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì, thậm chí kéo dài sang tháng 1/2027, nhằm kích cầu và tăng sức cạnh tranh giữa các thương hiệu.