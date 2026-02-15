Chương trình 'Quảng trường mùa xuân' đêm Giao thừa Tết 2026 có gì đặc biệt?
GĐXH - Chương trình "Quảng trường mùa xuân" với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được phát sóng trong đêm Giao thừa Tết 2026 trên VTV.
Chương trình "Gặp nhau cuối năm" được khán giả gọi với cái tên thân thuộc là "Táo Quân", đây là chương trình thường niên, được VTV thực hiện vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi để khán giả nhìn lại các sự kiện, những điều đã trải qua trong một năm và hướng đến một năm mới với nhiều mong đợi và háo hức. Năm nay, sau 22 năm gắn bó với khán giả, "Táo Quân" sẽ tạm nghỉ.
Thay vào khung giờ đặc biệt và quen thuộc hàng năm trong đêm Giao thừa, trong thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình mới đó là "Quảng trường mùa xuân". Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.
Theo VTV, "Quảng trường mùa xuân" hứa hẹn sẽ đem đến cho quý vị khán giả một điểm hẹn nghệ thuật mới, nơi âm nhạc, hài kịch và nghệ thuật trình diễn gặp nhau và cũng là nơi những câu chuyện của một năm được kể lại theo một cách khác - mới mẻ và nhiều cảm xúc cho một buổi tối cuối năm.
"Quảng trường mùa xuân" được xây dựng như một không gian nghệ thuật ấm áp, rộn ràng, mang đậm không khí đoàn viên, sum họp trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới. Trong không gian ấy, tiếng cười rất quen thuộc của đêm giao thừa vẫn hiện diện.
Diễn viên Đỗ Duy Nam chia sẻ: "Nam vào một vai vô cùng đặc biệt, chưa thể bật mí nhưng sẽ là một nhân vật xuyên suốt từ 20h đến tận Giao thừa. "Quảng trường mùa xuân" sẽ mang lại rất nhiều sự mới lạ - xen lẫn giữa âm nhạc, nhạc kịch, hài kịch, múa... Là một chương trình đáng chờ đón vào đêm Giao thừa".
Đêm giao thừa không thể thiếu tiếng cười, nhưng cũng sẽ có những phút giây sâu lắng. Rất nhiều những sự kiện nổi bật của đất nước xuất hiện tại "Quảng trường mùa xuân", để khán giả cùng nhìn lại một năm với thật nhiều cung bậc cảm xúc.
