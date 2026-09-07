Chụp cắt lớp giá bao nhiêu? Địa chỉ chụp cắt lớp uy tín tại Hà Nội

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Tuy nhiên, chụp cắt lớp giá bao nhiêu là băn khoăn của rất nhiều người bệnh trước khi đi khám. Mức chi phí chụp CT hiện nay dao động từ 550.000 đến trên 6.000.000 VNĐ tùy vào bộ phận cần chụp, hệ thống máy móc và việc có tiêm thuốc cản quang hay không.

Các yếu tố quyết định chụp cắt lớp giá bao nhiêu

Nhiều người thắc mắc vì sao cùng là dịch vụ chụp CT nhưng mức giá lại có sự chênh lệch đáng kể giữa các cơ sở. Mức chụp cắt lớp giá bao nhiêu phụ thuộc chủ yếu vào 4 yếu tố sau:

• Bộ phận cần chụp: Chụp các vùng đơn lẻ (sọ não, cột sống) có chi phí thấp hơn so với chụp toàn thân, tim mạch hay hệ thống mạch máu phức tạp.

• Công nghệ số dãy máy CT: Máy CT 64 - 128 dãy hoặc 256 dãy cho hình ảnh nét vượt trội, thời gian quét nhanh và giảm liều tia X sẽ có chi phí cao hơn các dòng máy 1 - 32 dãy truyền thống.

• Sử dụng thuốc cản quang: Khi cần đánh giá rõ khối u hoặc mạch máu, bác sĩ sẽ chỉ định tiêm thuốc cản quang. Chi phí này thường phát sinh thêm 500.000 - 1.500.000 VNĐ (đã bao gồm test phản ứng thuốc).

• Cơ sở y tế: Bệnh viện công lập áp dụng khung giá niêm yết BHYT. Bệnh viện hoặc phòng khám tư nhân chất lượng cao cung cấp dịch vụ tiện ích đi kèm với mức giá cao hơn.

Chi phí chụp cắt lớp vi tính có sự chênh lệch tùy thuộc vào cơ sở y tế và danh mục kỹ thuật chỉ định

Bảng giá chụp cắt lớp vi tính chi tiết tại 5 cơ sở y tế uy tín

Để giúp bạn dễ dàng so sánh và chủ động ngân sách, dưới đây là tổng hợp bảng giá chụp cắt lớp tham khảo tại các cơ sở y tế hàng đầu.

Cơ sở y tế Mức giá tham khảo (VNĐ) Điểm nổi bật Địa chỉ Phòng khám Đa khoa MEDIPLUS 1.000.000 - 5.500.000 Máy CT 64 - 128 dãy, không gian hiện đại, quy trình nhanh gọn Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc 1.700.000 - 4.100.000 Hệ thống máy móc đời mới, trả kết quả nhanh, dịch vụ chu đáo 286 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC 848.000 - 4.770.000 Niêm yết minh bạch, áp dụng BHYT và bảo lãnh viện phí 42-44 Nghĩa Dũng, phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội BV Đại học Y Dược (cơ sở Linh Đàm) 900.000 - 6.700.000 Đội ngũ chuyên gia Đại học Y Hà Nội, danh mục chụp đa dạng 189 Linh Đường, phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 550.100 - 6.731.000 Bệnh viện tuyến Trung ương, chi phí chuẩn khung BHYT công lập 9 Trần Bình, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Chọn cơ sở y tế có thiết bị hiện đại giúp đảm bảo kết quả chụp CT chính xác và an toàn

Hướng dẫn đặt lịch chụp CT nhanh chóng qua IVIE - Bác sĩ ơi

Việc xếp hàng chờ đợi chụp CT tại các bệnh viện lớn thường tốn nhiều thời gian. Nhằm hỗ trợ người bệnh, ứng dụng IVIE - Bác sĩ ơi mang đến giải pháp đặt lịch chụp CT trực tuyến nhanh chóng với nhiều lợi ích nổi bật:

• Chủ động chọn khung giờ và cơ sở y tế uy tín, không cần xếp hàng lấy số.

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• Xác nhận đặt lịch thành công và đến cơ sở y tế theo đúng hẹn.

Dễ dàng đặt lịch chụp cắt lớp vi tính và theo dõi hồ sơ sức khỏe trực tuyến qua ứng dụng IVIE - Bác sĩ ơi

Kết luận

Hy vọng những thông tin trên đã giải đáp thắc mắc chụp cắt lớp giá bao nhiêu của bạn. Bên cạnh yếu tố chi phí, điều quan trọng nhất là bạn nên lựa chọn các cơ sở y tế uy tín có trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên môn giỏi để đảm bảo kết quả chẩn đoán chính xác nhất.

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