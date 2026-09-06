Người phụ nữ 69 tuổi tưởng vết trầy xước trên mặt, đi khám bất ngờ phát hiện ung thư da

Vết loét kéo dài nhiều năm, phát hiện ung thư da

Người bệnh N.T.T., 69 tuổi, ngụ tại Tây Ninh, đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á khám với khối u vùng má trái đã xuất hiện từ nhiều năm. Trong khoảng 6 tháng gần đây, khối u tăng kích thước rõ rệt, bề mặt sùi, rất dễ chảy máu khi chạm vào, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt và ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh.

Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô tế bào đáy, một trong những loại ung thư da phổ biến. Bệnh thường tiến triển âm thầm, ít di căn nhưng có khả năng xâm lấn, phá hủy các mô xung quanh nếu không được điều trị kịp thời.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận khối u nằm sát cánh mũi trái. May mắn, tổn thương chưa xâm lấn vào các cấu trúc quan trọng như mũi, mắt và vùng tai mũi họng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phẫu thuật và bảo tồn thẩm mỹ cho người bệnh.

Hình ảnh lúc mới vào viện. Ảnh: BVCC

Ung thư da vùng mặt, vừa điều trị vừa bảo tồn thẩm mỹ

"Đối với ung thư da vùng mặt, mục tiêu điều trị không chỉ là cắt bỏ hoàn toàn khối u mà còn phải bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng, hạn chế biến dạng và đảm bảo tính thẩm mỹ sau phẫu thuật. Sau khi đánh giá toàn diện, chúng tôi quyết định cắt rộng khối u theo nguyên tắc điều trị ung thư và tạo hình ngay trong cùng một cuộc mổ."

Trong quá trình phẫu thuật, toàn bộ khối u được cắt bỏ với diện cắt an toàn. Các bác sĩ kiểm tra kỹ những cấu trúc lân cận và xác định khối u chưa xâm lấn vào túi lệ cũng như các cơ quan quan trọng khác, giúp tăng khả năng bảo tồn chức năng sau mổ.

Tạo hình sau phẫu thuật ung thư da bằng vạt trượt

Sau khi loại bỏ hoàn toàn tổn thương, vùng khuyết hổng được tạo hình bằng vạt trượt vùng gò má. Đây là kỹ thuật sử dụng chính phần da khỏe mạnh ở khu vực lân cận để che phủ vùng vừa cắt bỏ, thay vì lấy da từ vị trí khác trên cơ thể.

Nhờ sự tương đồng về màu sắc, độ dày và đặc tính của da, phương pháp này giúp vết mổ kín, hạn chế sẹo co kéo, giảm nguy cơ biến dạng khuôn mặt và mang lại kết quả thẩm mỹ tự nhiên hơn.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định, vết mổ khô, vạt tạo hình sống tốt và chưa ghi nhận biến chứng sớm.

Người bệnh sẽ tiếp tục được tái khám định kỳ và theo dõi kết quả giải phẫu bệnh diện cắt nhằm bảo đảm tổn thương đã được loại bỏ hoàn toàn.

Ung thư da dễ bị nhầm với vết trầy xước

Theo các bác sĩ, ung thư biểu mô tế bào đáy là một trong những loại ung thư có tiên lượng rất tốt nếu được phát hiện và điều trị sớm. Thế nhưng trên thực tế, không ít người bỏ qua những dấu hiệu ban đầu vì nghĩ chỉ là nốt ruồi, vết loét hay vết trầy xước thông thường.

Khi tổn thương ngày càng lớn, loét kéo dài hoặc chảy máu nhiều lần, phạm vi phẫu thuật sẽ rộng hơn, việc tái tạo cũng trở nên phức tạp hơn và có thể ảnh hưởng đến chức năng cũng như thẩm mỹ, nhất là ở vùng mặt.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên chủ động thăm khám khi xuất hiện những tổn thương da bất thường như vết loét kéo dài nhiều tuần nhưng không lành, nốt sùi hoặc khối u tăng kích thước theo thời gian, tổn thương dễ chảy máu, đóng mài rồi tái phát nhiều lần.

Ngoài ra, những nốt da thay đổi màu sắc, hình dạng hoặc có bờ không đều cũng cần được kiểm tra. Phát hiện và điều trị sớm ung thư da không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn bảo tồn tối đa chức năng và mang lại kết quả thẩm mỹ tốt hơn cho người bệnh.