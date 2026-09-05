Người phụ nữ 62 tuổi men gan tăng gấp 30 lần, suy gan cấp vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Tự dùng thuốc nam, người phụ nữ 62 tuổi bị suy gan cấp

Theo Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê - Phú Thọ, từ những cơn đau khớp gối, bà T. (62 tuổi) tự mua thuốc nam về sử dụng trong nhiều tháng theo lời mách bảo của người quen. Thời gian đầu, thấy tình trạng đau khớp có giảm nên bà tiếp tục duy trì việc sử dụng thuốc, không nghĩ rằng thói quen này có thể dẫn đến suy gan cấp.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như mệt mỏi, ăn uống kém, da vàng, mắt vàng và nước tiểu sẫm màu. Nhận thấy sức khỏe có dấu hiệu khác thường, bà đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê kiểm tra.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ ghi nhận men gan tăng cao gấp khoảng 30 lần giới hạn bình thường, chỉ số bilirubin trực tiếp tăng gấp khoảng 41 lần. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp, theo dõi liên quan đến ngộ độc thuốc nam và được xử trí, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Ảnh: BVCC

Suy gan cấp có thể liên quan đến thuốc không rõ nguồn gốc

Trao đổi về trường hợp này, BS.CKI. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết thuốc nam và thuốc y học cổ truyền có giá trị trong điều trị một số bệnh lý khi được sử dụng đúng chỉ định, đúng phương pháp và bảo đảm chất lượng.

Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chăm sóc, điều trị và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng là một định hướng quan trọng của ngành Y tế. Tuy nhiên, người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc theo lời mách bảo, đặc biệt là các loại thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm soát về thành phần và chất lượng.

Khi có nhu cầu điều trị bằng thuốc nam, người dân nên lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín, được cấp phép và tìm đến các thầy thuốc, lương y có chuyên môn để được tư vấn, hướng dẫn phù hợp.

Dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan, thận cần lưu ý

Bác sĩ khuyến cáo, trong quá trình sử dụng thuốc nam hay bất kỳ loại thuốc nào, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần ngừng sử dụng thuốc và đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Các dấu hiệu phản vệ có thể gồm ngứa, nổi mẩn, phù mặt, môi hoặc lưỡi, khó thở, tụt huyết áp, choáng hoặc sốc. Trong khi đó, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đau bụng, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc tiểu ít có thể là những biểu hiện cảnh báo tổn thương gan, thận.

Những biểu hiện này có thể liên quan đến phản ứng bất lợi của thuốc hoặc tổn thương cơ quan nghiêm trọng. Thăm khám và xét nghiệm kịp thời giúp bác sĩ đánh giá chức năng gan, thận, xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Dù là thuốc nam hay bất kỳ loại thuốc nào, người dân cần sử dụng đúng chỉ định và có sự hướng dẫn của người có chuyên môn.