Người đàn ông 71 tuổi phát hiện ung thư gan, khối u to bằng quả bưởi thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Đau bụng âm ỉ, phát hiện ung thư gan khối u bằng quả bưởi

Ông Trình (71 tuổi, Đà Nẵng) được phát hiện viêm gan B mạn cách đây 2 năm nhưng không điều trị liên tục. Gần đây, ông đau bụng âm ỉ, uống thuốc giảm đau không cải thiện nên đi khám, bác sĩ phát hiện ung thư gan với khối u lớn chiếm khoảng một nửa gan.

Bác sĩ CKI Nguyễn Trung Đức, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, kết quả chụp CT 1.975 lát cắt vùng bụng ghi nhận khối u kích thước 8,7 x 14,6 x 8,9 cm, tương đương một quả bưởi nhỏ. U nằm ở các hạ phân thùy V, VII và VIII của gan, nghi ung thư biểu mô tế bào gan (HCC).

Đây là loại ung thư gan nguyên phát phổ biến, thường phát triển trên nền gan bị tổn thương mạn tính như viêm gan B, viêm gan C hoặc xơ gan. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường ít gây triệu chứng nên nhiều người chỉ phát hiện khi khối u đã lớn.

Khối u với đường kính gần 15cm xâm chiếm 1/2 gan người bệnh. Ảnh: BVCC

Viêm gan B mạn làm tăng nguy cơ ung thư gan

"Viêm gan B mạn tính là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư biểu mô tế bào gan. Người bệnh đã mắc viêm gan B hơn 2 năm trước nhưng không điều trị liên tục, virus gây viêm mạn tính, làm tế bào gan liên tục bị tổn thương và tái tạo. Quá trình này kéo dài làm tăng nguy cơ xuất hiện các đột biến trong tế bào gan, từ đó hình thành ung thư", bác sĩ Đức giải thích.

Sau hội chẩn, ê-kíp lựa chọn phương pháp nút mạch hóa chất (TACE). Kỹ thuật này đưa thuốc hóa trị trực tiếp vào các nhánh động mạch nuôi khối u, đồng thời gây tắc mạch nhằm làm giảm nguồn máu cấp cho u. Sự kết hợp giữa tác dụng tại chỗ của hóa chất và tình trạng thiếu máu nuôi giúp gây hoại tử mô u, từ đó kiểm soát sự phát triển của khối u và tạo điều kiện đánh giá các bước điều trị tiếp theo.

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ đưa ống thông qua động mạch đùi phải, lần theo hệ thống mạch máu đến từng nhánh động mạch nuôi khối u, sau đó siêu chọn lọc và bơm hỗn hợp hóa chất cùng vật liệu gây tắc mạch. Kết quả chụp kiểm tra sau can thiệp cho thấy gần như toàn bộ các nhánh mạch nuôi khối u đã được bít tắc hoàn toàn.

Ca can thiệp kéo dài khoảng 2 giờ. Sau thủ thuật, người bệnh tỉnh táo, tình trạng đau bụng cải thiện, có thể ăn uống và đi lại, sau đó xuất viện theo kế hoạch theo dõi của bác sĩ.

Ung thư gan không phải lúc nào cũng gây triệu chứng

Hai tháng sau, hình ảnh tái khám cho thấy đường kính lớn nhất của khối u giảm từ khoảng 14,6 cm xuống 11,5 cm. Bác sĩ tiếp tục đánh giá mức độ còn mô u hoạt động và hệ thống mạch máu nuôi u để quyết định có cần thực hiện thêm các đợt điều trị hay phối hợp phương pháp khác.

Bác sĩ cho biết ung thư gan không phải lúc nào cũng gây triệu chứng ở giai đoạn đầu. Đặc biệt, người mắc viêm gan B, C mạn tính vẫn có thể cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh trong khi tổn thương gan âm thầm tiến triển.

Vì vậy, người bệnh cần tuân thủ điều trị theo chỉ định, tái khám định kỳ, siêu âm gan và làm các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm ung thư gan khi khối u còn nhỏ, qua đó có cơ hội áp dụng các phương pháp điều trị triệt căn và đạt hiệu quả cao hơn.