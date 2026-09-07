Người đàn ông 57 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu về đêm nhiều người Việt mắc phải

Tiểu khó, tiểu đêm, phát hiện ung thư tuyến tiền liệt

Ở tuổi 57, ông Hạnh vẫn duy trì lối sống lành mạnh và phong độ dẻo dai. Gần đây, tình trạng tiểu đêm, tiểu khó xuất hiện với tần suất dày hơn nhưng ông cho rằng đây chỉ là biểu hiện của phì đại tuyến tiền liệt tuổi trung niên, không nghĩ gì đến ung thư nên không đi khám.

Đến khi khám sức khỏe, kết quả xét nghiệm máu ghi nhận chỉ số kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) lên đến 9,2 ng/mL, cao hơn gấp đôi ngưỡng bình thường dưới 4 ng/mL. Đây là dấu hiệu cần được đánh giá chuyên sâu để xác định nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Robot hỗ trợ phẫu thuật giúp hạn chế tổn thương, góp phần bảo tồn chức năng sinh lý và tiết niệu sau mổ. Ảnh: BVCC

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trưởng đơn vị Ung thư Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa của bệnh viện cho biết PSA tăng cao ở nam giới ngoài 50 tuổi là dấu hiệu đáng lưu ý, cần chỉ định thêm xét nghiệm chuyên sâu và chụp cộng hưởng từ (MRI) tuyến tiền liệt.

Kết quả MRI ghi nhận tổn thương tuyến tiền liệt đạt điểm PI-RADS 4, thuộc mức nghi ngờ cao. Sinh thiết tuyến tiền liệt sau đó xác định ung thư xuất hiện ở cả hai thùy, điểm Gleason 3+3 = 6, thuộc nhóm nguy cơ trung bình.

Phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt giúp phục hồi chức năng sớm

Theo bác sĩ Cương, khi ung thư tuyến tiền liệt còn khu trú trong tuyến tiền liệt, người bệnh có thể được cân nhắc nhiều hướng điều trị nhằm kiểm soát bệnh lâu dài, gồm theo dõi chủ động, phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc hoặc xạ trị.

Sau khi được tư vấn, ông Hạnh chọn phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc có hỗ trợ Robot Da Vinci Xi (Mỹ).

"Bệnh nhân trung niên, sức khỏe tổng thể còn tốt và ung thư còn khu trú, phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt và túi tinh có sự hỗ trợ của robot là một trong những lựa chọn điều trị tối ưu. Mục tiêu không chỉ kiểm soát bệnh mà còn hạn chế ảnh hưởng đến các chức năng quan trọng như kiểm soát tiểu tiện và chức năng sinh lý nam giới", bác sĩ Cương nói.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong khoảng 2,5 giờ, rút ngắn khoảng 1/3 thời gian so với phẫu thuật nội soi thông thường.

Theo bác sĩ Cương, phẫu thuật robot thường giúp người bệnh lấy lại khả năng kiểm soát tiểu tiện sớm, khoảng 6 tuần sau mổ, trong khi mổ mở hoặc nội soi truyền thống thường cần 3-6 tháng.

Ung thư tuyến tiền liệt: Tiểu khó, tiểu đêm dễ bị nhầm với bệnh lành tính

Ung thư tuyến tiền liệt thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn sớm. Các triệu chứng như tiểu khó, tiểu đêm, tia nước tiểu yếu cũng có thể gặp ở nhiều bệnh lý lành tính, đặc biệt là phì đại tuyến tiền liệt nên người bệnh dễ bỏ qua.

Theo bác sĩ Cương, PSA là một trong những xét nghiệm dùng để đánh giá nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Khi chỉ số này tăng, bác sĩ sẽ kết hợp các yếu tố về độ tuổi, tiền sử bệnh, thể tích tuyến tiền liệt, diễn tiến PSA theo thời gian, thăm khám trực tiếp và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như MRI để quyết định có cần sinh thiết hay không.

Ung thư tuyến tiền liệt có thể được điều trị bằng phẫu thuật nội soi truyền thống hoặc nội soi bằng robot triệt căn khi khối u còn khu trú, chưa di căn sang cơ quan khác, thường áp dụng cho giai đoạn sớm.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới trung niên, đặc biệt sau 50 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình, tuổi tác, lối sống ít vận động, béo phì nên khám sức khỏe định kỳ kết hợp tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, nhằm phát hiện sớm bất thường và điều trị kịp thời.