Cách uống nước lọc an toàn giúp bạn trẻ lâu, khỏe mạnh và phòng ngừa hàng loạt bệnh mãn tính

Cơ thể sẽ ra sao nếu bị mất nước, lợi ích khi uống đủ nước

Theo cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, một nghiên cứu ở phụ nữ cho thấy rằng lượng chất lỏng mất đi 1,36% sau khi tập thể dục làm suy giảm tâm trạng và sự tập trung và làm tăng tần suất đau đầu. Các nghiên cứu khác cho thấy mất nước nhẹ từ 1–3% trọng lượng cơ thể là do tập thể dục hoặc nóng có thể gây hại cho chức năng não. Mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thể chất, dẫn đến giảm sức bền.

Uống đủ nước có một số lợi ích sức khỏe khác như: Tăng cường uống nước có thể giúp giảm táo bón. Một số nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều nước hơn có nguy cơ mắc ung thư bàng quang và đại trực tràng thấp hơn, mặc dù các nghiên cứu khác chưa chứng minh thấy tác dụng này. Uống nhiều nước hơn có thể làm giảm nguy cơ bị sỏi thận.

Có rất nhiều báo cáo không chính thức về cách nước có thể giúp hydrat hóa da và giảm mụn trứng cá. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào xác nhận hay bác bỏ điều này.

Uống nước thế nào cho an toàn và có lợi lâu dài?

Trước bối cảnh ô nhiễm nguồn nước, chúng ta không thể quay lại với thói quen tự do uống nước giếng, nước sông như trước. Nước tinh khiết có vai trò rõ ràng trong việc giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, kim loại nặng, hóa chất độc hại. Vấn đề là cần dùng một cách thông minh, thay vì cực đoan.

Về chất lượng, nước uống hằng ngày nên vừa sạch vi sinh, an toàn về hóa chất, vừa có một mức khoáng nhất định.

Theo VOV, về lượng, đa số người trưởng thành cần khoảng 30–40 ml nước cho mỗi kilogram cân nặng mỗi ngày, bao gồm cả nước trong thức ăn. Người nặng 50 kg cần khoảng 1,5–2 lít, 60 kg cần 1,8–2,4 lít, 70–80 kg cần 2,1–3,2 lít mỗi ngày. Nên uống rải đều, tránh để khát mới uống, hạn chế uống quá nhiều sát giờ đi ngủ để không tiểu đêm. Khi chơi thể thao, làm việc ngoài trời nóng, lượng nước cần sẽ tăng.

Về chất lượng, nước uống hằng ngày nên vừa sạch vi sinh, an toàn về hóa chất, vừa có một mức khoáng nhất định. Nước có TDS khoảng vài trăm mg/L thường được đánh giá là phù hợp cho sinh hoạt, trong khi nước dưới 100 mg/L là nước khoáng rất thấp. Nếu gia đình sử dụng chủ yếu nước tinh khiết TDS gần 0, nên cân nhắc các bước bổ sung:

Không dùng 100% nước tinh khiết cho mọi nhu cầu ăn uống trong thời gian dài, trừ khi có chỉ định riêng của bác sĩ. Với máy lọc RO, ưu tiên loại có lõi bù khoáng ở cuối hoặc chủ động lắp thêm lõi tái khoáng để đưa trở lại một lượng canxi, magie, kali… vào nước sau lọc.

Kết hợp nhiều nguồn nước: Uống đan xen nước tinh khiết với nước khoáng thiên nhiên của các thương hiệu uy tín, hoặc nước máy đã xử lý đạt chuẩn và đun sôi, tùy vào tình trạng nguồn nước nơi bạn sống.

Tăng cường thực phẩm giàu vi chất: Rau xanh đậm, đậu, hạt, ngũ cốc nguyên cám, sữa, cá, hải sản. Đây là cách quan trọng để bù lại phần khoáng mà nước không cung cấp.

Đa số người trưởng thành cần khoảng 30–40 ml nước cho mỗi kilogram cân nặng mỗi ngày, bao gồm cả nước trong thức ăn.

Những người ăn chay trường, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh lý dạ dày nên trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra và bổ sung vitamin B12, canxi, magie, đặc biệt nếu gia đình dùng gần như hoàn toàn nước RO.

Những lưu ý giúp việc uống nước trở nên hiệu quả hơn mỗi ngày

Bạn nên ưu tiên việc ngồi uống nước

Việc bạn vô tình đứng uống nước sẽ làm phá vỡ sự cân bằng chất lỏng cần được cân bằng trong cơ thể, điều này khiến cơ thể có sự tích tụ lượng nước lớn ở bụng, khớp, có thể dẫn đến các bệnh viêm khớp. Bạn nên tạo thói quen ngồi và uống nước, hệ thần kinh và các cơ của bạn sẽ được thoải mái hơn nhiều, chức năng lọc, đào thải chất bẩn của thận cũng hoạt động hiệu quả gấp bội.

Không uống quá nhiều nước vào một thời điểm

Dù có quá khát nước hay không thì bạn cũng không nên uống một lượng nước lớn trong một hơi, thay vào đó hãy tạo thói quen uống từng ngụm nhỏ. Điều này được đánh giá là một trong những cách uống nước đúng cách mà ai cũng cần áp dụng ngay. Bởi nó sẽ giúp nước đi đến tất cả các bộ phận trong cơ thể một cách từ từ, bổ sung nước kịp thời, tránh sự dồn nén. Ngoài ra, uống nước từng ngụm nhỏ cũng giúp bạn tránh bị sặc nước, gây khó chịu.

Dù có quá khát nước hay không thì bạn cũng không nên uống một lượng nước lớn trong một hơi, thay vào đó hãy tạo thói quen uống từng ngụm nhỏ.

Uống nước mỗi khi thức dậy

Theo các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Medlatec, việc uống một ly nước ấm vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy là một trong những thói quen lành mạnh. Nó không chỉ giúp bạn bổ sung nước sau một đêm dài say giấc ngủ mà còn góp phần vào việc loại bỏ các độc tố trong cơ thể, làm sạch ruột hiệu quả.

Duy trì thói quen uống nước ấm

Thói quen uống nước ấm tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với nước lạnh, nước đá lạnh tuy giúp giải khát tốt cho mùa hè nhưng lại vô tình làm xáo trộn quá trình tiêu hóa diễn ra ở dạ dày của bạn. Ngoài ra, nó còn làm giảm việc cung cấp máu đến các cơ quan trong cơ thể, dẫn đến sự táo bón. Việc uống nước ấm hàng ngày sẽ giúp quá trình tiêu hóa cũng như trao đổi chất diễn ra tốt hơn.

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