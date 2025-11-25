Chuyện cảm động sau khoảnh khắc chú rể 1 chân ở Lâm Đồng rạng rỡ đi đón dâu

Biến cố năm 20 tuổi

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú rể 1 chân chống nạng, cầm hoa cưới đi đón dâu thu hút 2,2 triệu lượt xem, hơn 85 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok chỉ sau vài ngày đăng tải.

Hình ảnh chú rể 1 chân với vẻ ngoài chỉn chu, phong thái tự tin và gương mặt rạng rỡ trong ngày trọng đại khiến nhiều người xúc động.

Theo tìm hiểu, chú rể trong đoạn video trên là Bùi Văn Tuyển (SN 1997, quê Lâm Đồng, hiện sống và làm việc tại TPHCM). Phía sau khoảnh khắc “viral” trong ngày trọng đại là hành trình đầy nghị lực vượt qua biến cố cuộc đời, tìm thấy động lực sống của chú rể không may mất 1 chân.

Tuyển chia sẻ với PV VietNamNet , với lợi thế ngoại hình và năng khiếu vận động, anh vốn theo học trường thể dục thể thao. Thế nhưng, biến cố xảy đến vào năm 2017 buộc anh phải gác lại giấc mơ này.

Tuyển mất 1 chân sau tai nạn vào năm 20 tuổi

Năm ấy, trên đường từ TPHCM về quê, anh gặp tai nạn giao thông. Tai nạn kinh hoàng khiến anh phải phẫu thuật tháo bỏ chân trái để tìm cơ hội sống.

“Đó là giai đoạn khủng hoảng cả về tinh thần lẫn sức khỏe của tôi. Một sáng thức giấc, theo thói quen cũ, tôi bước xuống giường bằng cả 2 chân, kết quả ngã nhào ra sàn vì bị hụt. Đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên được”, Tuyển kể.

Tuổi đôi mươi với bao ước mơ, hoài bão bỗng mất đi 1 phần cơ thể vì tai nạn bất ngờ, chàng trai Lâm Đồng đã có nhiều lúc tuyệt vọng.

Thế nhưng, hơn ai hết anh hiểu rõ, bản thân chẳng còn cách nào khác là chấp nhận thực tại và làm quen với thể trạng mới. Anh học cách di chuyển bằng nạng và quen dần với cuộc sống chỉ có 1 bên chân.

Anh không ngừng nỗ lực để tìm kiếm tương lai và hạnh phúc

Giai đoạn đầu, Tuyển gặp rất nhiều khó khăn nhưng với ý chí kiên cường và sự động viên hết lòng của gia đình, bạn bè, anh đã có niềm tin bước tiếp.

“Bố mẹ luôn động viên, an ủi, cho tôi động lực bắt đầu lại mọi thứ, vượt qua khủng hoảng, sống một cuộc đời mới”, Tuyển nói.

Sau 1 năm cố gắng, Tuyển đã có thể tự chăm sóc bản thân. Anh quyết định quay trở lại con đường học vấn để tìm kiếm cơ hội cho mình.

Tuyển xét tuyển vào ngành công nghệ thông tin. Hành trình học tuy gian nan bởi đó vốn không phải thế mạnh, thế nhưng anh vẫn quyết tâm học thật tốt để có công việc nuôi sống bản thân.

Đám cưới trọn vẹn

Những năm tháng ấy, Tuyển luôn sống lạc quan và đầy trách nhiệm với cuộc đời. Anh tự tạo động lực cho mình, không xem khiếm khuyết là rào cản.

Cặp đôi đến với nhau bằng sự đồng cảm và thấu hiểu

Cho đến khi gặp gỡ và nên duyên với Anh Thư (SN 2001, quê Lâm Đồng) - cô gái xinh đẹp, duyên dáng, Tuyển thấy cuộc sống của mình trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Cặp đôi quen biết nhau vào cuối năm 2024 qua một ứng dụng hẹn hò. Ngay khi nhắn tin làm quen, Tuyển đã nói rõ về hoàn cảnh của mình. Dẫu vậy, Anh Thư không bận tâm. Khi xem được những video Tuyển tự quay và đăng tải, chia sẻ về cuộc sống thường ngày, cô càng ngưỡng mộ nghị lực sống của chàng trai này.

“Cô ấy muốn gặp để biết tôi ngoài đời là người thế nào. Sau nhiều lần gặp gỡ, chúng tôi thấy có sự đồng điệu trong tính cách, quan điểm sống nên quyết định đến với nhau”, Tuyển kể.

Sự đồng cảm và thấu hiểu của Anh Thư khiến Tuyển xúc động và càng thêm trân trọng cô gái này. Trong mắt anh, Thư là cô gái hiền lành, duyên dáng và rất chu đáo. Sự quan tâm tỉ mỉ của cô đã nhiều lần khiến anh bất ngờ.

Sau khoảng nửa năm quen biết, cặp đôi công khai chuyện tình cảm với gia đình. Bố mẹ Thư phút đầu có chút trăn trở nhưng với sự kiên định của Thư và sự chân thành của Tuyển, họ đã đồng ý để đôi trẻ đến với nhau.

“Ngày ấy, bố vợ chỉ dặn dò tôi 1 câu ‘hãy yêu thương con gái của bố nhé'", Tuyển xúc động nhớ lại.

Cặp đôi đã có hôn lễ trọn vẹn

Ngày 1/11 vừa qua, cặp đôi chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường, mở ra chương mới đầy hạnh phúc. Trong hôn lễ, khoảnh khắc khiến Tuyển xúc động nhất là khi vợ chồng anh gửi lời cảm ơn đến bố mẹ 2 bên, phía dưới khán đài nhiều người sụt sùi lau nước mắt.

Sau tất cả, với sự đồng hành của bạn đời, chàng trai Lâm Đồng đã bước ra khỏi biến cố của tuổi 20, tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn cho mình.