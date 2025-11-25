Chuyện cảm động sau khoảnh khắc chú rể 1 chân ở Lâm Đồng rạng rỡ đi đón dâu
Phía sau khoảnh khắc hạnh phúc là hành trình đầy nghị lực vượt qua biến cố cuộc đời, tìm thấy động lực sống của chú rể không may mất 1 chân.
Biến cố năm 20 tuổi
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú rể 1 chân chống nạng, cầm hoa cưới đi đón dâu thu hút 2,2 triệu lượt xem, hơn 85 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok chỉ sau vài ngày đăng tải.
Hình ảnh chú rể 1 chân với vẻ ngoài chỉn chu, phong thái tự tin và gương mặt rạng rỡ trong ngày trọng đại khiến nhiều người xúc động.
Theo tìm hiểu, chú rể trong đoạn video trên là Bùi Văn Tuyển (SN 1997, quê Lâm Đồng, hiện sống và làm việc tại TPHCM). Phía sau khoảnh khắc “viral” trong ngày trọng đại là hành trình đầy nghị lực vượt qua biến cố cuộc đời, tìm thấy động lực sống của chú rể không may mất 1 chân.
Tuyển chia sẻ với PV VietNamNet , với lợi thế ngoại hình và năng khiếu vận động, anh vốn theo học trường thể dục thể thao. Thế nhưng, biến cố xảy đến vào năm 2017 buộc anh phải gác lại giấc mơ này.
Năm ấy, trên đường từ TPHCM về quê, anh gặp tai nạn giao thông. Tai nạn kinh hoàng khiến anh phải phẫu thuật tháo bỏ chân trái để tìm cơ hội sống.
“Đó là giai đoạn khủng hoảng cả về tinh thần lẫn sức khỏe của tôi. Một sáng thức giấc, theo thói quen cũ, tôi bước xuống giường bằng cả 2 chân, kết quả ngã nhào ra sàn vì bị hụt. Đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên được”, Tuyển kể.
Tuổi đôi mươi với bao ước mơ, hoài bão bỗng mất đi 1 phần cơ thể vì tai nạn bất ngờ, chàng trai Lâm Đồng đã có nhiều lúc tuyệt vọng.
Thế nhưng, hơn ai hết anh hiểu rõ, bản thân chẳng còn cách nào khác là chấp nhận thực tại và làm quen với thể trạng mới. Anh học cách di chuyển bằng nạng và quen dần với cuộc sống chỉ có 1 bên chân.
Giai đoạn đầu, Tuyển gặp rất nhiều khó khăn nhưng với ý chí kiên cường và sự động viên hết lòng của gia đình, bạn bè, anh đã có niềm tin bước tiếp.
“Bố mẹ luôn động viên, an ủi, cho tôi động lực bắt đầu lại mọi thứ, vượt qua khủng hoảng, sống một cuộc đời mới”, Tuyển nói.
Sau 1 năm cố gắng, Tuyển đã có thể tự chăm sóc bản thân. Anh quyết định quay trở lại con đường học vấn để tìm kiếm cơ hội cho mình.
Tuyển xét tuyển vào ngành công nghệ thông tin. Hành trình học tuy gian nan bởi đó vốn không phải thế mạnh, thế nhưng anh vẫn quyết tâm học thật tốt để có công việc nuôi sống bản thân.
Đám cưới trọn vẹn
Những năm tháng ấy, Tuyển luôn sống lạc quan và đầy trách nhiệm với cuộc đời. Anh tự tạo động lực cho mình, không xem khiếm khuyết là rào cản.
Cho đến khi gặp gỡ và nên duyên với Anh Thư (SN 2001, quê Lâm Đồng) - cô gái xinh đẹp, duyên dáng, Tuyển thấy cuộc sống của mình trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
Cặp đôi quen biết nhau vào cuối năm 2024 qua một ứng dụng hẹn hò. Ngay khi nhắn tin làm quen, Tuyển đã nói rõ về hoàn cảnh của mình. Dẫu vậy, Anh Thư không bận tâm. Khi xem được những video Tuyển tự quay và đăng tải, chia sẻ về cuộc sống thường ngày, cô càng ngưỡng mộ nghị lực sống của chàng trai này.
“Cô ấy muốn gặp để biết tôi ngoài đời là người thế nào. Sau nhiều lần gặp gỡ, chúng tôi thấy có sự đồng điệu trong tính cách, quan điểm sống nên quyết định đến với nhau”, Tuyển kể.
Sự đồng cảm và thấu hiểu của Anh Thư khiến Tuyển xúc động và càng thêm trân trọng cô gái này. Trong mắt anh, Thư là cô gái hiền lành, duyên dáng và rất chu đáo. Sự quan tâm tỉ mỉ của cô đã nhiều lần khiến anh bất ngờ.
Sau khoảng nửa năm quen biết, cặp đôi công khai chuyện tình cảm với gia đình. Bố mẹ Thư phút đầu có chút trăn trở nhưng với sự kiên định của Thư và sự chân thành của Tuyển, họ đã đồng ý để đôi trẻ đến với nhau.
“Ngày ấy, bố vợ chỉ dặn dò tôi 1 câu ‘hãy yêu thương con gái của bố nhé'", Tuyển xúc động nhớ lại.
Ngày 1/11 vừa qua, cặp đôi chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường, mở ra chương mới đầy hạnh phúc. Trong hôn lễ, khoảnh khắc khiến Tuyển xúc động nhất là khi vợ chồng anh gửi lời cảm ơn đến bố mẹ 2 bên, phía dưới khán đài nhiều người sụt sùi lau nước mắt.
Sau tất cả, với sự đồng hành của bạn đời, chàng trai Lâm Đồng đã bước ra khỏi biến cố của tuổi 20, tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn cho mình.
Top cung hoàng đạo nam không thích phụ nữ quá chủ động: Càng nhiệt tình càng mất hứng thúGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Có những chàng trai thích được theo đuổi, thích sự chủ động của phái đẹp. Nhưng cũng có những cung hoàng đạo nam lại không hề hợp với kiểu tình cảm "vồ vập", càng bị chủ động bao nhiêu lại càng muốn rút lui bấy nhiêu.
Vì sao người nghèo hiếm khi gặp được quý nhân giúp đỡ: 3 sự thật đau nhưng đúngGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Người nghèo hiếm khi gặp được quý nhân giúp đỡ không phải do số phận, mà do ba sai lầm khiến họ đánh mất cơ hội. Hiểu lý do và cách thay đổi để quý nhân tự tìm đến cuộc đời bạn.
4 câu cha mẹ thông mình và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗiNuôi dạy con - 15 giờ trước
GĐXH - Cha mẹ luôn nghĩ rằng giáo dục con cái phải nghiêm khắc. Thực ra, cách giáo dục tốt nhất là để con cảm nhận được tình yêu ngay cả khi bị phê bình.
5 câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc nhưng vô cùng giá trị: Tiết lộ tầm nhìn và EQ của một ngườiGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Khám phá 5 câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc nhưng đầy ẩn ý, giúp nhà tuyển dụng đánh giá tầm nhìn, EQ và khả năng sáng tạo của bạn. Bạn trả lời được bao nhiêu?
Hoa phong thủy của 12 cung hoàng đạo: Bí mật giúp cuộc sống may mắn, thịnh vượngGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo gắn liền với một loài hoa biểu trưng giúp thu hút tình yêu, tài lộc, bình an và thịnh vượng trong cuộc sống.
Cách sử dụng 2 ngày cuối tuần xác lập ranh giới giữa người giàu và người nghèoGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Cách sử dụng thời gian nghỉ quyết định sự khác biệt trong tư duy, lối sống và mức độ thành công giữa người giàu và người nghèo.
Quen 29 ngày đã cưới, chồng sốc khi thấy vợ cười vô thức, khó giao tiếpGia đình - 1 ngày trước
Tìm hiểu và kết hôn chỉ trong 29 ngày, người chồng bị sốc khi phát hiện sự thật đằng sau nụ cười vô thức, khó giao tiếp như bình thường của vợ mình.
Họp lớp và 'góc khuất' gây đỏ mặt: Trò vui vô hại hay cú tát vào hôn nhân?Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Họp lớp từ lâu vẫn được xem là dịp ý nghĩa để ôn lại kỷ niệm thời học sinh, quãng đời đẹp đẽ và trong trẻo nhất. Thế nhưng không phải cuộc hội ngộ nào cũng mang đến cảm giác dễ chịu.
Làm sai nhưng ít khi nhận lỗi: 4 cung hoàng đạo ngoan cố bậc nhấtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng tròn cung hoàng đạo, có 4 cái tên nổi tiếng "cứng đầu", dù rõ ràng là bản thân gây chuyện cũng nhất quyết không chịu thừa nhận (thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).
Trúng số 102 tỷ đồng, người chồng U70 'giả nghèo' để lừa vợ và cái kếtGia đình - 2 ngày trước
Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông trúng số độc đắc đã gây chấn động, cho thấy rằng tiền bạc không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc.
4 ngày sinh Âm lịch đào hoa bậc nhấtGia đình
GĐXH - Những người sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu sức hút rất riêng, khiến hành trình tình yêu của họ luôn rực rỡ, hạnh phúc.