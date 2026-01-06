Mới nhất
Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính không hoá đơn

Thứ ba, 11:14 06/01/2026 | Pháp luật
Nguyễn Văn Hưng
GĐXH - Hơn 1 nghìn điện thoại di động, máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu tội buôn lậu được chuyển cho công an để xử lý.

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) vừa phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra đột xuất 3 hộ kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn phường Hạc Thành.
Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính nghi lậu - Ảnh 1.

Hơn 1000 cái điện thoại di động và máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ được lực lượng chức năng phát hiện.

Quá trình kiểm tra phát hiện hàng hóa là điện thoại và máy tính bảng Ipad đã qua sử dụng gồm: 416 cái điện thoại di động Iphone các loại, 687 cái máy tính bảng Ipad các loại. Toàn bộ số hàng hóa này chủ các hộ kinh doanh nói trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ cùng giấy tờ có liên quan.

Lực lượng chức năng quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm nêu trên để xác minh làm rõ hành vi vi phạm. Ước tính ban đầu, toàn bộ số hàng hóa có trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 1/1, lực lượng QLTT chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật, phương tiện vi phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chuyển công an điều tra hơn 1 nghìn điện thoại, máy tính nghi lậu - Ảnh 2.Thanh Hóa khởi tố 194 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đã xử lý 1.144 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi tố 194 vụ và thu nộp ngân sách hơn 156 tỷ đồng.

