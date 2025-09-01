Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9
Mang theo tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước, hai anh em - Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng cùng sánh bước trong đội hình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.
Trong sự kiện diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thượng úy Nguyễn Quốc Công (Lữ đoàn công binh 28, Quân chủng Phòng không - Không quân) góp mặt trong đội hình khối Quân chủng Phòng không - Không quân, vị trí bảo vệ Quân kỳ.
Từng vinh dự tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Hồ Chí Minh, lần này, với Thượng úy Công không gặp nhiều khó khăn, ngoại trừ thời tiết mùa hè nắng nóng.
Em trai của anh, Trung úy Nguyễn Quốc Bằng (Lữ đoàn Xe tăng 215 - Binh chủng Tăng thiết giáp) cũng được chọn tham gia vào đội hình diễu binh A80. Là người lính, đã được rèn luyện ở môi trường khắc nghiệt, lại được anh trai truyền đạt kinh nghiệm, động viên nên Trung úy Bằng bắt nhịp nhanh với cường độ luyện tập cao để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt của đất nước.
Trong đội hình của Binh chủng Tăng thiết giáp, Trung úy Bằng vinh dự là một trong những người được lái thiết giáp bánh lốp XTC-0 2 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chế tạo.
“Đây là một trong những khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất, lần đầu tiên được sử dụng trong lễ diễu binh, diễu hành. Ban đầu, tôi cũng khá áp lực, nhưng là người lính, chúng tôi luôn xác định phải làm chủ khí tài, công nghệ để phục vụ tối đa cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nên khó khăn dần được khắc phục”, Trung úy Bằng chia sẻ.
Trung úy Nguyễn Quốc Bằng phụ trách vị trí lái chính nên hầu như không có cơ hội “lộ diện” trước ống kính máy quay hay giao lưu với nhân dân. Tuy nhiên, được lái khí tài quân sự hiện đại do Việt Nam sản xuất là niềm tự hào đặc biệt của chàng Trung úy.
“Được tham gia vào đội hình diễu binh, diễu hành A80 là vinh dự, tự hào của cá nhân tôi. Niềm tự hào ấy là động lực để chúng tôi vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, tự lực, tự cường và hùng mạnh”, Trung úy Bằng tâm sự.
Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng sinh ra và lớn lên ở thôn 3, xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An. Hay tin cả hai con trai đều được chọn vào đội hình diễu binh A80, ông Nguyễn Quốc Tấn không giấu được niềm vui và tự hào .
“Kết thúc lễ diễu binh ở TP Hồ Chí Minh, Công ghé về thăm nhà rồi lên đường ra Hà Nội để tiếp tục luyện tập cho sự kiện A80. Bằng cũng được cấp trên chọn tham gia, người làm cha như tôi cảm thấy hết sức vinh dự và tự hào”, ông Tấn bày tỏ.
Bố ông Tấn từng là một người lính, tham gia cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hai anh trai của ông cũng từng phục vụ trong quân ngũ. Bản thân ông, vì lý do cá nhân, không thể khoác trên mình bộ quân phục. Nay, hai người con trai của ông Tấn đã thay cha nối tiếp con đường binh nghiệp.
Nếu Nguyễn Quốc Công thi đậu vào trường quân sự rồi về nhận công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân, thì Nguyễn Công Bằng đã phấn đấu không ngừng nghỉ, trưởng thành từ một người lính nghĩa vụ.
“Tôi nói với các con, trong sự kiện đặc biệt của đất nước, các con được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ, đó không phải là vinh dự của riêng các con, mà còn là vinh dự của đơn vị, gia đình. Các con phải luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”, ông Tấn chia sẻ.
