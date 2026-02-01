Chuyến du hành xuyên Việt cùng 'Kho báu mùa xuân'

Trong khuôn khổ chương trình booktour "Ngôi nhà Đất nước", mới đây, Nhã Nam tổ chức ra mắt sách "Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình và tiệc thơ "Bốn mùa cờ bay" cùng tác giả Huỳnh Mai Liên.

Sự kiện không chỉ giới thiệu những tác phẩm mới mà còn tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận văn học bằng sự tò mò, hồn nhiên, qua đó bồi đắp tình yêu văn hóa và truyền thống dân tộc.

"Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình, minh họa Thành Tâm, là tác phẩm dành cho thiếu nhi mang đậm sắc xuân và bản sắc Việt. Câu chuyện mở ra từ chi tiết giàu tưởng tượng: cậu bé An tình cờ tìm thấy tấm vé thần trong ngăn tủ cũ của ông và cùng mèo Na bước vào chuyến du hành xuyên Việt.

Theo hành trình của nhân vật, bạn đọc nhỏ tuổi được khám phá những phong tục, cảnh sắc và nhịp sống ngày Tết từ miền Bắc, Huế, Tây Nguyên đến miền Tây, miền Nam. Các yếu tố văn hóa như ẩm thực, trang phục, lễ hội được lồng ghép tự nhiên, gần gũi, giúp trẻ em dễ tiếp cận và khơi gợi sự hứng thú tìm hiểu.

Bên cạnh nội dung giàu cảm xúc, cuốn sách gây ấn tượng bởi phần minh họa sinh động, tái hiện nhiều hình ảnh đặc trưng như hoa giấy Thanh Tiên, cầu Trường Tiền, không gian cồng chiêng Tây Nguyên, chợ nổi miền Tây hay phố phường phương Nam rực nắng.

Tác giả Bảo Bình cho biết, khi viết sách cho thiếu nhi luôn đặt tiêu chí tạo hứng thú cho trẻ lên hàng đầu. Chị thường viết từ đứa trẻ bên trong mình, từ những điều khiến bản thân tò mò, yêu thích, để câu chuyện trở nên gần gũi, tự nhiên.

Theo tác giả, tấm vé thần tượng trưng cho trí tưởng tượng phong phú của trẻ em, đồng thời là ước mong bình yên của người lớn. Kho báu không chỉ là những giá trị văn hóa vùng miền mà còn là gia đình và sự đoàn tụ - điều thiêng liêng nhất trong mỗi dịp Tết.

Song song với hoạt động ra mắt sách, chương trình còn có tiệc thơ "Bốn mùa cờ bay" của tác giả Huỳnh Mai Liên. Tác giả Huỳnh Mai Liên chia sẻ cùng các bạn nhỏ những kỷ niệm và đọc những bài thơ về Trường Sa.

Các bạn nhỏ viết thư tay gửi đến các chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi.

Tập thơ "Bốn mùa cờ bay" được khơi nguồn từ những chuyến đi Trường Sa của tác giả, gắn với ký ức về biển đảo, con người nơi đầu sóng ngọn gió và tình yêu quê hương sâu sắc. Những hình ảnh về lá cờ, bầu trời biển, tiếng còi tàu, cuộc sống trẻ em trên đảo được tái hiện giàu xúc cảm trong các sáng tác.