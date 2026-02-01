Chuyến du hành xuyên Việt cùng 'Kho báu mùa xuân'
GĐXH - "Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình sẽ dẫn các bạn nhỏ vào hành trình khám phá mùa xuân qua phong tục, cảnh sắc và giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, với giọng kể trong trẻo và trí tưởng tượng bay bổng của trẻ thơ.
Trong khuôn khổ chương trình booktour "Ngôi nhà Đất nước", mới đây, Nhã Nam tổ chức ra mắt sách "Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình và tiệc thơ "Bốn mùa cờ bay" cùng tác giả Huỳnh Mai Liên.
Sự kiện không chỉ giới thiệu những tác phẩm mới mà còn tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận văn học bằng sự tò mò, hồn nhiên, qua đó bồi đắp tình yêu văn hóa và truyền thống dân tộc.
"Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình, minh họa Thành Tâm, là tác phẩm dành cho thiếu nhi mang đậm sắc xuân và bản sắc Việt. Câu chuyện mở ra từ chi tiết giàu tưởng tượng: cậu bé An tình cờ tìm thấy tấm vé thần trong ngăn tủ cũ của ông và cùng mèo Na bước vào chuyến du hành xuyên Việt.
"Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình.
Theo hành trình của nhân vật, bạn đọc nhỏ tuổi được khám phá những phong tục, cảnh sắc và nhịp sống ngày Tết từ miền Bắc, Huế, Tây Nguyên đến miền Tây, miền Nam. Các yếu tố văn hóa như ẩm thực, trang phục, lễ hội được lồng ghép tự nhiên, gần gũi, giúp trẻ em dễ tiếp cận và khơi gợi sự hứng thú tìm hiểu.
Bên cạnh nội dung giàu cảm xúc, cuốn sách gây ấn tượng bởi phần minh họa sinh động, tái hiện nhiều hình ảnh đặc trưng như hoa giấy Thanh Tiên, cầu Trường Tiền, không gian cồng chiêng Tây Nguyên, chợ nổi miền Tây hay phố phường phương Nam rực nắng.
Tác giả Bảo Bình cho biết, khi viết sách cho thiếu nhi luôn đặt tiêu chí tạo hứng thú cho trẻ lên hàng đầu. Chị thường viết từ đứa trẻ bên trong mình, từ những điều khiến bản thân tò mò, yêu thích, để câu chuyện trở nên gần gũi, tự nhiên.
Theo tác giả, tấm vé thần tượng trưng cho trí tưởng tượng phong phú của trẻ em, đồng thời là ước mong bình yên của người lớn. Kho báu không chỉ là những giá trị văn hóa vùng miền mà còn là gia đình và sự đoàn tụ - điều thiêng liêng nhất trong mỗi dịp Tết.
Song song với hoạt động ra mắt sách, chương trình còn có tiệc thơ Bốn mùa cờ bay của tác giả Huỳnh Mai Liên. Đây là không gian thơ ấm cúng, nơi các gia đình cùng lắng nghe, trò chuyện về thi ca và cảm nhận vẻ đẹp của đất nước, mùa xuân qua từng vần thơ.
Tập thơ "Bốn mùa cờ bay" được khơi nguồn từ những chuyến đi Trường Sa của tác giả, gắn với ký ức về biển đảo, con người nơi đầu sóng ngọn gió và tình yêu quê hương sâu sắc. Những hình ảnh về lá cờ, bầu trời biển, tiếng còi tàu, cuộc sống trẻ em trên đảo được tái hiện giàu xúc cảm trong các sáng tác.
Khán giả Thủ đô mãn nhãn với đêm 'Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám khiến hàng ngàn khán giả Thủ đô trầm trồ, thích thú.
Những câu chuyện xúc động ở Bản LiềnXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 18 "Gia đình Haha", cuộc sống của anh Hà, chị Thông, bé Thư, bé Thắng khiến khán giả xúc động về những con người bình dị luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
Có gì trong cuốn 'Sống có gu'?Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - "Sống có gu" của tác giả Vi Hằng không xây dựng cao trào hay gây sốc, mà giá trị nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé khi người đọc nhận ra sự đồng cảm nhẹ nhàng từ những trải nghiệm quen thuộc trong cuộc sống.
Thành bật khóc, hoảng loạn khi bị 3 'phú bà' quấy rốiXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Cơ hội công việc đã không thuận lợi cho cả Thành và Minh Anh khi Thành mất vai nam chính và Minh Anh cũng thất bại.
Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồngXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập cuối phim "Lằn ranh", những kẻ vi phạm pháp luật đã phải nhận hình phạt thích đáng cho hành vi sai trái.
'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Bản hòa ca xúc động về tình quân dânXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là bản hòa ca xúc động về tình quân dân, tái hiện chân thực hình ảnh người lính Biên phòng nơi tuyến đầu.
Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 2 'Đồng hồ đếm ngược', thấy bạn sống chật vật, Chiến quyết định rủ Thành tham gia dự án của mình.
Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh TamXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.
Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.
Xử phạt ca sĩ Khánh PhươngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ca sĩ Phạm Khánh Phương, mức phạt là 100 triệu đồng.
Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắtXem - nghe - đọc
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.