Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Thứ năm, 12:00 29/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.

Sau khi "Cách em 1 milimet" khép lại, phim "Đồng hồ đếm ngược" sẽ chính thức lên sóng trong khung 20h thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3 (từ ngày 29/1/2026). Phim "Đồng hồ đếm ngược" là câu chuyện xoay quanh Thành - một thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước những khủng hoảng của cuộc đời. Thành đã tuyệt vọng tìm đến cái chết, nhưng chính Coddy - chú chó Thành chuộc từ lò mổ đã cứu sống anh. 

Sau biến cố, Thành đột nhiên có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác, để rồi phát hiện thời gian còn lại của người mẹ mà anh yêu thương nhất lại vô cùng ngắn ngủi. Nhờ Coddy kết nối, Thành gặp được thần chết để thực hiện một bản giao kèo luân chuyển thời hạn sống cho mẹ mình. 

Từ đây, hành trình của Thành và chú chó Coddy cùng cô bé hàng xóm Hà Chi sẽ đi qua 5 thử thách - mỗi thử thách là một đời sống thu nhỏ, là “bài toán khó giải” trong từng mối quan hệ xoay quanh chính Thành.

Dàn diễn viên 'cực hút' của Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 1.

"Đồng hồ đếm ngược" lên sóng từ ngày 29/1/2026. Ảnh VTV

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như Thanh Sơn, Hoàng Hà, Lan Phương, NSND Trung Anh, NSƯT Linh Huệ, Quách Thu Phương, Bình An, Yến My... 

Thành (Thanh Sơn) là một thanh niên loay hoay đủ nghề ở thành phố để theo đuổi giấc mơ làm diễn viên. Thành lương thiện, chăm chỉ, nỗ lực, nhiều mơ mộng, luôn sẵn lòng vì người khác và sống có lí tưởng. Thế nhưng khi cùng một lúc phải đối mặt với giấc mơ sự nghiệp sụp đổ, tình yêu tan vỡ. 

Dàn diễn viên 'cực hút' của Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 2.

Thành (Thanh Sơn) vai chính trong "Đồng hồ đếm ngược". Ảnh VTV

Hà Chi (Hoàng Hà) là một cô gái khiếm thính có ngoại hình bé nhỏ. Chi thông minh, độc lập, thẳng thắn, không để thỏa hiệp với hoàn cảnh, giỏi về máy tính. Sau khi bố mất, Chi bị mẹ kế tống ra khỏi nhà và đây là cơ duyên khiến Chi gặp gỡ và trở thành "đồng đội" của Thành.

Dàn diễn viên 'cực hút' của Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 4.

Hoàng Hà vào vai Hà Chi cô gái nhỏ bé, khiếm thính. Ảnh VTV

Chiến (Bình An) là chàng trai năng động, giỏi quan hệ, mồm mép nên đã bước đầu có cơ hội thành công. Chiến là bạn thân của Thành nhưng phút ích kỉ đã khiến Chiến trở thành kẻ cướp người yêu bạn thân, biến tình bạn của họ trở nên không có đường lùi.

Dàn diễn viên 'cực hút' của Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 5.

Bình An - vai Chiến là chàng trai năng động. Ảnh VTV

Thơ (Lan Phương) là một người chị xã hội đã giúp Chiến rất nhiều trong công việc. Thơ giàu có, quan hệ rộng, hiểu biết và giỏi nắm bắt, thao túng tâm lý người khác. Thân thế bí mật, ham muốn kiểm soát mạnh, và bằng mọi cách muốn đàn ông xung quanh phải phục tùng theo ý mình.

Dàn diễn viên 'cực hút' của Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 6.

Lan Phương vào vai Thơ - người phụ nữ giàu tham vọng. Ảnh VTV

Là bạn gái của Thành, Minh Anh (Yến My) là diễn viên múa, chăm chỉ, nỗ lực, biết đồng cam cộng khổ với người khác. Tưởng như luôn biết hi sinh vì người khác, nhưng trong những thời điểm quan trọng thì cô lại có những quyết định không ngờ.

Dàn diễn viên 'cực hút' của Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 8.

Minh Anh (Yến My) là diễn viên múa và là bạn gái của Thành. Ảnh VTV

"Đồng hồ đếm ngược" không chỉ cuốn hút bởi ý tưởng siêu thực độc đáo, mà còn bởi câu chuyện giàu hiện thực khi đề cập đến sự hữu hạn của đời người, và cách con người sống làm sao giữa vòng đời ngắn ngủi. Truyện phim đề cao tình mẫu tử, hành trình người con trai mong nối dài sự sống cho mẹ mình, và hơn hết, là hành trình, một người tìm được ý nghĩa của cuộc sống và nhìn rõ mong ước về con người mà mình muốn trở thành.

