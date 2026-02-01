Những câu chuyện xúc động ở Bản Liền

Trong tập 18 "Gia đình Haha" đã được phát sóng, ở chặng đặc biệt, trở lại với Bản Liền, sự thay đổi rõ nét không chỉ tới từ khung cảnh thiên nhiên với bước chuyển từ mùa xuân sang những ngày đông mà còn đến từ sự tương tác giữa các thành viên "Gia đình Haha" với người dân nơi đây.

Không còn khoảng cách, không còn sự e dè ống kính máy quay, giữa nghệ sĩ với người dân đã thực sự thân thiết, hòa hợp như một gia đình đầm ấm - nơi mỗi thành viên đều trân quý thời gian ở bên nhau, dù khi lao động, những bữa cơm, khoảnh khắc quây quần bên bếp lửa hay cùng làm những "căn nhà" xinh xắn cho chú mèo Lướng. Câu chuyện trải lòng, tâm sự của họ cũng vì thế mà thân thiết, chân thành, tự nhiên hơn rất nhiều.

Ngày trở lại tràn đầy cảm xúc của "Gia đình Haha" khi về với bản Liền.

Anh Hà – người đàn ông trụ cột luôn tay luôn chân chuẩn bị bữa tối đã trải lòng về người cha đang mắc bệnh. Anh Hà rưng rưng nước mắt chia sẻ về cha: “Hồi đó vất vả quá, ông gây dựng bao nhiêu nhà cửa, cơ ngơi như bây giờ là của bố mẹ hết. Nhưng giờ con cái làm được một tí thì ông lại ốm đau, không hưởng được gì…”, đã khiến các thành viên xúc động.

Những chia sẻ, câu chuyện của anh Hà gây xúc động với các thành viên "Gia đình Haha".

Trò chơi rút gỗ lại là cách gắn kết và mở lòng giữa các nghệ sĩ và người dân ở vùng cao, nơi những câu hỏi được đặt ra không phải để tìm kiếm đáp án chính xác mà là để xích lại gần nhau, để cả những em bé cũng không còn rụt rè, e ngại người nổi tiếng mà tự tin, thoải mái tương tác, chia sẻ chuyện trường, chuyện lớp.

Jun Phạm tâm sự: “Lần thứ 3 về đây... đúng như chị Thông nói, một mâm cơm là một gia đình… Em cũng muốn là trong những ngày ở với nhau như thế này thì mọi người có gì cứ chia sẻ với tụi em, tụi em coi anh chị như là anh chị trong nhà”.

Trò chơi rút gỗ gắn kết các thành viên.

Khi Jun Phạm hỏi bé Thư về sự thay đổi cuộc sống sau khi chương trình lên sóng, anh đã "ướm" thử vào tâm trí cô bé một viễn cảnh thường thấy: sự ngưỡng mộ của bạn bè, sự nổi tiếng trên mạng xã hội. Thế nhưng, câu trả lời của cô bé vẫn rất mộc mạc và chân thành.

Thư hồn nhiên chia sẻ: "Con cảm thấy rất là hạnh phúc khi được mọi người yêu quý, khi được làm mọi người trong gia đình hạnh phúc với nhau. Và cảm thấy rất vinh dự khi được các chú đến thăm nhà...". Cô bé trân trọng sự yêu mến từ mọi người qua “Gia đình Haha”, nhưng quan trọng hơn hết đối với bé Thư là sự kết nối mà chương trình đã mang lại.

Chị Thông đã là người nổi tiếng nhưng vẫn lựa chọn tập trung xây dựng hợp tác xã.

Trên đồi trà Shan Tuyết, câu chuyện về lý tưởng sống của chị Thông – một điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế đã mang lại giá trị tham chiếu đáng suy ngẫm. Dù nhận được nhiều lời mời quảng cáo, livestream kiếm thu nhập sau hiệu ứng của chương trình, chị Thông kiên quyết từ chối để tập trung xây dựng hợp tác xã.

Lựa chọn ưu tiên cộng đồng thay vì hào nhoáng nhất thời của chị nhận được sự ủng hộ từ Duy Khánh: “Em thấy chị cứ đi theo lý tưởng sống của mình, miễn là chị thấy vui và hạnh phúc là được”.

(Ảnh VTV)

