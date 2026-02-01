Những câu chuyện xúc động ở Bản Liền
GĐXH - Trong tập 18 "Gia đình Haha", cuộc sống của anh Hà, chị Thông, bé Thư, bé Thắng khiến khán giả xúc động về những con người bình dị luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
Trong tập 18 "Gia đình Haha" đã được phát sóng, ở chặng đặc biệt, trở lại với Bản Liền, sự thay đổi rõ nét không chỉ tới từ khung cảnh thiên nhiên với bước chuyển từ mùa xuân sang những ngày đông mà còn đến từ sự tương tác giữa các thành viên "Gia đình Haha" với người dân nơi đây.
Không còn khoảng cách, không còn sự e dè ống kính máy quay, giữa nghệ sĩ với người dân đã thực sự thân thiết, hòa hợp như một gia đình đầm ấm - nơi mỗi thành viên đều trân quý thời gian ở bên nhau, dù khi lao động, những bữa cơm, khoảnh khắc quây quần bên bếp lửa hay cùng làm những "căn nhà" xinh xắn cho chú mèo Lướng. Câu chuyện trải lòng, tâm sự của họ cũng vì thế mà thân thiết, chân thành, tự nhiên hơn rất nhiều.
Anh Hà – người đàn ông trụ cột luôn tay luôn chân chuẩn bị bữa tối đã trải lòng về người cha đang mắc bệnh. Anh Hà rưng rưng nước mắt chia sẻ về cha: “Hồi đó vất vả quá, ông gây dựng bao nhiêu nhà cửa, cơ ngơi như bây giờ là của bố mẹ hết. Nhưng giờ con cái làm được một tí thì ông lại ốm đau, không hưởng được gì…”, đã khiến các thành viên xúc động.
Trò chơi rút gỗ lại là cách gắn kết và mở lòng giữa các nghệ sĩ và người dân ở vùng cao, nơi những câu hỏi được đặt ra không phải để tìm kiếm đáp án chính xác mà là để xích lại gần nhau, để cả những em bé cũng không còn rụt rè, e ngại người nổi tiếng mà tự tin, thoải mái tương tác, chia sẻ chuyện trường, chuyện lớp.
Jun Phạm tâm sự: “Lần thứ 3 về đây... đúng như chị Thông nói, một mâm cơm là một gia đình… Em cũng muốn là trong những ngày ở với nhau như thế này thì mọi người có gì cứ chia sẻ với tụi em, tụi em coi anh chị như là anh chị trong nhà”.
Khi Jun Phạm hỏi bé Thư về sự thay đổi cuộc sống sau khi chương trình lên sóng, anh đã "ướm" thử vào tâm trí cô bé một viễn cảnh thường thấy: sự ngưỡng mộ của bạn bè, sự nổi tiếng trên mạng xã hội. Thế nhưng, câu trả lời của cô bé vẫn rất mộc mạc và chân thành.
Thư hồn nhiên chia sẻ: "Con cảm thấy rất là hạnh phúc khi được mọi người yêu quý, khi được làm mọi người trong gia đình hạnh phúc với nhau. Và cảm thấy rất vinh dự khi được các chú đến thăm nhà...". Cô bé trân trọng sự yêu mến từ mọi người qua “Gia đình Haha”, nhưng quan trọng hơn hết đối với bé Thư là sự kết nối mà chương trình đã mang lại.
Trên đồi trà Shan Tuyết, câu chuyện về lý tưởng sống của chị Thông – một điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế đã mang lại giá trị tham chiếu đáng suy ngẫm. Dù nhận được nhiều lời mời quảng cáo, livestream kiếm thu nhập sau hiệu ứng của chương trình, chị Thông kiên quyết từ chối để tập trung xây dựng hợp tác xã.
Lựa chọn ưu tiên cộng đồng thay vì hào nhoáng nhất thời của chị nhận được sự ủng hộ từ Duy Khánh: “Em thấy chị cứ đi theo lý tưởng sống của mình, miễn là chị thấy vui và hạnh phúc là được”.
(Ảnh VTV)
Khán giả Thủ đô mãn nhãn với đêm 'Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026'Xem - nghe - đọc - 12 phút trước
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám khiến hàng ngàn khán giả Thủ đô trầm trồ, thích thú.
Có gì trong cuốn 'Sống có gu'?Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - "Sống có gu" của tác giả Vi Hằng không xây dựng cao trào hay gây sốc, mà giá trị nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé khi người đọc nhận ra sự đồng cảm nhẹ nhàng từ những trải nghiệm quen thuộc trong cuộc sống.
Thành bật khóc, hoảng loạn khi bị 3 'phú bà' quấy rốiXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Cơ hội công việc đã không thuận lợi cho cả Thành và Minh Anh khi Thành mất vai nam chính và Minh Anh cũng thất bại.
Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồngXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Trong tập cuối phim "Lằn ranh", những kẻ vi phạm pháp luật đã phải nhận hình phạt thích đáng cho hành vi sai trái.
'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Bản hòa ca xúc động về tình quân dânXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là bản hòa ca xúc động về tình quân dân, tái hiện chân thực hình ảnh người lính Biên phòng nơi tuyến đầu.
Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 2 'Đồng hồ đếm ngược', thấy bạn sống chật vật, Chiến quyết định rủ Thành tham gia dự án của mình.
Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh TamXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.
Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.
Xử phạt ca sĩ Khánh PhươngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ca sĩ Phạm Khánh Phương, mức phạt là 100 triệu đồng.
Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.
Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.