Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'
GĐXH - Trong tập 2 'Đồng hồ đếm ngược', thấy bạn sống chật vật, Chiến quyết định rủ Thành tham gia dự án của mình.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 2 "Đồng hồ đếm ngược", Thành là một thanh niên hiền lành, tốt bụng và hết mình với đam mê nghề diễn viên. Để nuôi dưỡng đam mê này, Thành không ngại bất cứ việc gì. Quan điểm của Thành là anh không ngại khó, không ngại khổ, chỉ cần đồng tiền mình kiếm ra theo cách lương thiện và tử tế thì sẽ làm.
Nhưng cũng chính quan điểm này khiến cuộc sống của Thành và bạn gái bấp bênh và Chiến cảm thấy không cam lòng nhìn bạn mình sống cuộc sống như vậy. Trong cuộc nói chuyện riêng với Thành, Chiến nói thẳng: "Nhìn mày tao thấy sốt ruột, nhìn Minh Anh tao cảm thấy ái ngại".
"Hai đứa mày cũng phải tìm cách khác để xoay sở cuộc sống đi chứ" - Chiến nói tiếp.
Thành và Chiến có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau về tương lai. Ảnh VTV
"Bao nhiêu năm lăn lộn cuộc sống tao mới thấy rằng có tiền thì mới có quyền làm phiền thiên hạ. Có tiền tiếng nói của mình mới có trọng lượng, ra đường đỡ phải nhìn trước nhìn sau, đỡ phải nhìn sắc mặt của người khác" - Chiến nói về giá trị khi có tiền.
Những điều Chiến nói Thành đều biết nhưng Thành không biết cách làm thế nào để có tiền. Thành chỉ sống với đam mê của mình và kiếm được số tiền vừa vặn với cuộc sống ấy, với con người mình. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm một công việc nào đó giống như Chiến đang làm và anh không giỏi về kinh doanh, không biết gì về nó.
Thành vẫn loay hoay bởi đam mê diễn xuất và thực tế kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ảnh VTV
Chiến nói muốn có tiền thì Thành phải có gan, phải đầu tư và Chiến đang theo một dự án được Chiến đánh giá là "rất tiềm năng" và nếu Thành muốn theo, anh sẽ giúp.
Những lời Chiến nói trong cuộc nói chuyện riêng giữa cả hai đã có tác động nhất định đến tâm lý của Thành. Thành lại không biết gì về kinh doanh hay đầu tư, đấy là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ và Thành không biết gì về nó, nên nghĩ đến chuyện dấn thân vào đó Thành có phần lo sợ.
Tuy nhiên, Thành không muốn bạn gái có cuộc sống bấp bênh. Có lẽ suy nghĩ ấy đã khiến Thành thay đổi quyết định. Về nhà, Thành nói chuyện với Minh Anh và rủ cô thử liều một lần, tham gia vào dự án tiềm năng của Chiến. Thành nói anh không biết gì nhưng đã có Chiến lo rồi.
Minh Anh thì khác, cô lo sợ trước quyết định liều lĩnh của Thành. Cô và Thành không ai biết gì về đầu tư, tài sản của cả hai chỉ có 200 triệu đồng mà thôi. Nếu đầu tư sai thì cả hai sẽ chẳng còn gì nữa. Nghe Minh Anh nói, Thành trấn an cô, nói anh sẽ kiếm thêm tiền hoặc có thể vay mẹ. Thành muốn thử liều chơi lớn một lần.
Tập 2 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 30/1 trên kênh VTV3.
'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Bản hòa ca xúc động về tình quân dânXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là bản hòa ca xúc động về tình quân dân, tái hiện chân thực hình ảnh người lính Biên phòng nơi tuyến đầu.
Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh TamXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.
Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắtXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.
Xử phạt ca sĩ Khánh PhươngXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ca sĩ Phạm Khánh Phương, mức phạt là 100 triệu đồng.
Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.
'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thành là một diễn viên tự do và anh làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền và bất ngờ nhận được vai chính.
Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”: Xúc động và tự hào!Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả.
Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Báu vật trời cho" dự kiến ra rạp đúng ngày mùng Một Tết bất ngờ chia sẻ poster hé mở những tình tiết đặc biệt.
Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Phân đoạn NSƯT Nguyệt Hằng “xử cao tay” người chồng ngoại tình trong phim “Lằn ranh” thu hút hàng triệu lượt xem.
Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.
Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.