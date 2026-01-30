Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 2 "Đồng hồ đếm ngược", Thành là một thanh niên hiền lành, tốt bụng và hết mình với đam mê nghề diễn viên. Để nuôi dưỡng đam mê này, Thành không ngại bất cứ việc gì. Quan điểm của Thành là anh không ngại khó, không ngại khổ, chỉ cần đồng tiền mình kiếm ra theo cách lương thiện và tử tế thì sẽ làm.

Nhưng cũng chính quan điểm này khiến cuộc sống của Thành và bạn gái bấp bênh và Chiến cảm thấy không cam lòng nhìn bạn mình sống cuộc sống như vậy. Trong cuộc nói chuyện riêng với Thành, Chiến nói thẳng: "Nhìn mày tao thấy sốt ruột, nhìn Minh Anh tao cảm thấy ái ngại".

"Hai đứa mày cũng phải tìm cách khác để xoay sở cuộc sống đi chứ" - Chiến nói tiếp.

Thành và Chiến có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau về tương lai. Ảnh VTV

"Bao nhiêu năm lăn lộn cuộc sống tao mới thấy rằng có tiền thì mới có quyền làm phiền thiên hạ. Có tiền tiếng nói của mình mới có trọng lượng, ra đường đỡ phải nhìn trước nhìn sau, đỡ phải nhìn sắc mặt của người khác" - Chiến nói về giá trị khi có tiền.



Những điều Chiến nói Thành đều biết nhưng Thành không biết cách làm thế nào để có tiền. Thành chỉ sống với đam mê của mình và kiếm được số tiền vừa vặn với cuộc sống ấy, với con người mình. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm một công việc nào đó giống như Chiến đang làm và anh không giỏi về kinh doanh, không biết gì về nó.

Thành vẫn loay hoay bởi đam mê diễn xuất và thực tế kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ảnh VTV

Chiến nói muốn có tiền thì Thành phải có gan, phải đầu tư và Chiến đang theo một dự án được Chiến đánh giá là "rất tiềm năng" và nếu Thành muốn theo, anh sẽ giúp.

Những lời Chiến nói trong cuộc nói chuyện riêng giữa cả hai đã có tác động nhất định đến tâm lý của Thành. Thành lại không biết gì về kinh doanh hay đầu tư, đấy là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ và Thành không biết gì về nó, nên nghĩ đến chuyện dấn thân vào đó Thành có phần lo sợ.

Tuy nhiên, Thành không muốn bạn gái có cuộc sống bấp bênh. Có lẽ suy nghĩ ấy đã khiến Thành thay đổi quyết định. Về nhà, Thành nói chuyện với Minh Anh và rủ cô thử liều một lần, tham gia vào dự án tiềm năng của Chiến. Thành nói anh không biết gì nhưng đã có Chiến lo rồi.

Minh Anh tỏ ra thận trọng trước dự định "làm liều" của Thành. Ảnh VTV

Minh Anh thì khác, cô lo sợ trước quyết định liều lĩnh của Thành. Cô và Thành không ai biết gì về đầu tư, tài sản của cả hai chỉ có 200 triệu đồng mà thôi. Nếu đầu tư sai thì cả hai sẽ chẳng còn gì nữa. Nghe Minh Anh nói, Thành trấn an cô, nói anh sẽ kiếm thêm tiền hoặc có thể vay mẹ. Thành muốn thử liều chơi lớn một lần.

Tập 2 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 30/1 trên kênh VTV3.

