Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắt

Trong tập 57 "Lằn ranh" đã được phát sóng, tại bệnh viện, thanh tra Nguyệt đã tỉnh lại. Hằng Thu là người đầu tiên mà cô nhìn thấy khi mở mắt. Ngay lập tức, người bạn thân đã động viên Nguyệt: “Đừng lo sợ, mày tỉnh lại được đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Những chuyện khác sẽ không còn đáng sợ nữa”.



Mọi người đều đang trên đường vào thăm Nguyệt, trong đó có con gái và cô giáo của Nguyệt.

Nguyệt tỉnh lại và nhận được sự động viên của người bạn thân. Ảnh VTV

Trong khi đó, ông Trọng - Phó Chủ tịch tỉnh cũng đã nộp đơn từ chức vì những sai phạm của con trai. Trước khi rời đi, ông đã tới gặp Triển. “Tôi muốn giữ lại một chút tự trọng cho riêng mình. Nếu tôi tiếp tục ở lại làm việc, anh em nhìn vào sẽ không hay”, ông Trọng tâm sự.

Việc ông Trọng từ chức cũng khiến Bí thư tỉnh Sơn và Chủ tịch tỉnh Thủy rất buồn. Tuy nhiên, ông Trọng còn liên quan đến những sai phạm về vụ đấu thầu ở Đông San và vụ việc sẽ còn cần được xử lý tiếp.

Viện Kiểm sát đã thu thập được nhiều chứng cứ, tài liệu về những dấu hiệu sai phạm của dự án Trinh Tam, trong đó liên quan đến trách nhiệm của Phó bí thư tỉnh Sách ở thời điểm ông giữ chức vụ cũ ở ủy ban tỉnh. Trên cơ sở chứng cứ và lời khai của Khắc, Thiệu và Trinh, cơ quan điều tra đã có căn cứ khẳng định sai phạm của ông Sách thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo.

Ngoài ra còn có các cá nhân khác trong nhóm lợi ích cũng tham gia tiếp tay vào việc này. Cơ quan điều tra đề xuất khởi tố bị can đối với Phó bí thư tỉnh Sách về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn đối với Phạm Ngọc Triển cũng cần xem xét khởi tố tội danh tương tự.

Viện Kiểm sát đã thu thập được nhiều chứng cứ, tài liệu về các sai phạm của Phó bí thư tỉnh Sách. Ảnh VTV

Lãnh đạo Viện Kiểm sát đã yêu cầu các đồng chí được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, nghiên cứu hệ thống các chứng cứ đã thu thập được. Trên cơ sở đó, khẩn trương áp dụng các biện pháp tố tụng khi cơ quan điều tra đề nghị phê chuẩn, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đúng thời gian theo chỉ đạo của Thường trực.

Đối với những thông tin này, Bí thư tỉnh Sơn không giấu được nỗi buồn. Cuối cùng, lệnh bắt giữ Triển đã được công bố khi anh chuẩn bị rời khỏi nơi làm việc. Tại cơ quan điều tra, Triển thể hiện sự không hợp tác, từ chối trả lời các vấn đề của điều tra viên và khẳng định mình không có sai phạm. Triển còn muốn gặp luật sư của mình.

Triển bị bắt khi đang định rời khỏi nơi làm việc. Ảnh VTV

Chứng kiến việc này, Hằng Thu hiểu mình không thể đứng ngoài theo dõi. Cô đã tự mình bước vào căn phòng thẩm vấn người bạn thân thiết của mình. Câu hỏi dành cho Triển là về vai trò trong những vi phạm của Tập đoàn Trinh Tam, bắt đầu từ những khoản tiền du học của con ông Sách. Đáng nói là những thông tin về khoản tiền này chính là hồ sơ mà Triển cung cấp cho Hằng Thu, giờ đây nó là bằng chứng chống lại anh.

“Tôi chỉ là người truyền đạt, không phải người quyết định”, Triển nói. Trước câu trả lời của Triển, Thu đã chất vấn về những tin nhắn qua lại, những cuộc gặp gỡ thường xuyên với lãnh đạo tập đoàn, những khoản tiền anh đã nhận được xác định là tiền doanh nghiệp gửi cảm ơn tiến độ. “Tôi không muốn làm khó anh, nhưng anh phải hiểu tiếp tục im lặng là tự đẩy mình đến những sai phạm nặng nề hơn”, Thu tuyên bố.

Triển tỏ ra thiếu hợp tác, cho rằng mình không có tội. Ảnh VTV

Cơ quan công an còn đưa ra văn bản có chữ ký của Triển, nhờ nó mà tập đoàn Trinh Tam đã được tạo điều kiện danh chính ngôn thuận mua đất của dân với số lượng lớn khi chưa có văn bản đồng ý chủ trương. Đến lúc này, Triển đã mở lời xin lỗi Thu. “Tôi có nhận tiền, có dàn xếp các mối quan hệ. Xin lỗi”, Triển khóc nói.



Những điều người bạn thân thiết khai nhận đã khiến Thu không còn kìm được nước mắt. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng thẩm vấn.

Phó bí thư tỉnh Sách có lẽ cũng đã đoán được điều gì sẽ đến với mình nên tới gặp Bí thư tỉnh Sơn để trò chuyện riêng. Ông bộc bạch tình yêu dành cho Việt Đông, đồng thời nhận trách nhiệm trước những vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây ở địa phương.

Phó bí thư tỉnh Sách chia sẻ về tình cảm với tỉnh Việt Đông và thừa nhận trách nhiệm để xảy ra sai phạm. Ảnh VTV

“Tôi không sợ trách nhiệm, chỉ sợ thời gian trôi đi, mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ… Không ít lần tôi bị kẹt ở giữa lằn ranh. Làm thế nào để vượt qua? Áp dụng cơ chế nào cho phù hợp? Nghe thì dễ nhưng làm thì khó... Có điều có làm thì sẽ có sai, tôi không phủ nhận điều đó. Có những lúc tôi đã để cho cái tôi cá nhân chen vào các quyết định. Giờ nhận ra thì đã quá muộn” - Ông Sách thừa nhận sai và muốn xin lỗi ông Sơn vì tất cả.

Cơ quan điều tra yêu cầu Trinh làm rõ mối quan hệ với ông Sách. Vì tình yêu dành cho ông Sách, Trinh vẫn tiếp tục bảo vệ ông. Cô khẳng định mình và ông Sách chỉ là chỗ quen biết. “Anh ấy làm lãnh đạo tỉnh nên tôi muốn làm thân thôi. Anh ấy là người chính trực nên không có chuyện quà cáp hay lợi ích vật chất gì cả”, Trinh khai.

Cán bộ điều tra đã đưa ra bằng chứng cho thấy ông Sách đến biệt thự của Trinh và qua đêm tại đó. Trinh từ chối trả lời về vấn đề này.

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào? GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.