Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Xử phạt ca sĩ Khánh Phương

Thứ sáu, 07:00 30/01/2026 | Xem - nghe - đọc

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ca sĩ Phạm Khánh Phương, mức phạt là 100 triệu đồng.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương).

Cụ thể, quyết định nêu rõ phạt tiền 100 triệu đồng do có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 16/6/2023, ca sĩ Phạm Khánh Phương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) - đã bán 901.520 cổ phiếu SJC (tương ứng 9,0152 tỷ đồng tính theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch). Quyết định xử phạt có hiệu lực từ ngày 27/1.

Xử phạt ca sĩ Khánh Phương - Ảnh 1.

Ca sĩ Khánh Phương bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cùng ngày, quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang, liên quan tới ông Phạm Khánh Phương, cũng được ban hành.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang bị phạt tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán SJC) thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, nâng tỷ lệ giữ cùng một người có liên quan (ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương) từ 1.822.396 cổ phiếu (tỷ lệ 26,28%) 2.703.996 cổ phiếu (tỷ lệ 39%) nhưng không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Năm 2023, ca sĩ Khánh Phương cũng bị phạt vì mua bán chui cổ phiếu.

Thời gian gần đây, ca sĩ Khánh Phương vướng nhiều ồn ào. Tháng 9/2025, Công an TPHCM mời làm việc đối với nhóm sản xuất, diễn viên tham gia MV Anh em trước sau như một (trong đó có Khánh Phương) vì quảng cáo website cá độ.

Khánh Phương thừa nhận lỗi chủ quan khi không rà soát kỹ lưỡng trước khi phát hành, đồng thời gửi lời xin lỗi khán giả. Anh cho biết việc hợp tác được thực hiện qua một công ty truyền thông, có tài liệu pháp lý đi kèm nên cả nhóm không lường trước rủi ro. Dù vậy, lời giải thích vẫn chưa đủ xoa dịu dư luận.

Xử phạt ca sĩ Khánh Phương - Ảnh 2.

Khánh Phương và nhóm Ngũ hổ tướng.

Ca sĩ Khánh Phương sinh năm 1981 tại TPHCM, có nền tảng gia đình khá giả. Năm 2001, anh lập nhóm nhạc MP5 cùng Trương Thế Vinh, Trần Tuyên và Phương Tài.

Sau khi nhóm MP5 tan rã, Khánh Phương bắt đầu sự nghiệp hát solo. Năm 2008, anh nổi tiếng nhờ ca khúc Chiếc khăn gió ấm . Sau đó, nam ca sĩ có nhiều dấu ấn với Tựa vào vai anh, Ngàn lần khắc tên em, Mưa thủy tinh, Đành thôi quên lãng.

Vài năm trở lại đây, Khánh Phương vừa ca hát vừa kinh doanh nhưng sự nghiệp âm nhạc khá mờ nhạt.

Phim "Đồng hồ đếm ngược" phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.

"Đồng hồ đếm ngược" - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

GĐXH - Thành là một diễn viên tự do và anh làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền và bất ngờ nhận được vai chính.

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộViện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Ngọc Ánh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn?

Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn?

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bị em trai hối thúc lấy vợ mới

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bị em trai hối thúc lấy vợ mới

Cùng chuyên mục

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.

'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Thành là một diễn viên tự do và anh làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền và bất ngờ nhận được vai chính.

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”: Xúc động và tự hào!

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”: Xúc động và tự hào!

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn?

Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Phim "Báu vật trời cho" dự kiến ra rạp đúng ngày mùng Một Tết bất ngờ chia sẻ poster hé mở những tình tiết đặc biệt.

Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’

Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

Phân đoạn NSƯT Nguyệt Hằng “xử cao tay” người chồng ngoại tình trong phim “Lằn ranh” thu hút hàng triệu lượt xem.

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bị em trai hối thúc lấy vợ mới

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bị em trai hối thúc lấy vợ mới

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 27, bà Ánh vui mừng khi que thử thai báo một vạch còn ông Phi được em trai thúc giục chuyện lấy vợ mới.

Bà Ánh 'lên bar' về khuya, ông Phi ghen tuông quyết 'cua lại vợ'

Bà Ánh 'lên bar' về khuya, ông Phi ghen tuông quyết 'cua lại vợ'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Không để ly hôn diễn ra, ông Phi thể hiện quyết tâm "cua lại vợ" với tình cảm chân thành.

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan công an đã có chứng cứ liên quan đến sai phạm của Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh Triển và dấu hiệu bất minh về tài chính của Phó Bí thư tỉnh Sách.

'Thương câu dân ca' của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và AnhHI Thanh Cường đậm chất Quan họ Bắc Ninh

'Thương câu dân ca' của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và AnhHI Thanh Cường đậm chất Quan họ Bắc Ninh

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - 'Thương câu dân ca' là album âm nhạc đậm chất dân ca quan họ Bắc Ninh mang đến cho người nghe một cảm giác vừa dễ chịu, vừa hoài niệm. Đây là một sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ AnhHi Thanh Cường.

Xem nhiều

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Xem - nghe - đọc
Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Xem - nghe - đọc
Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Xem - nghe - đọc
Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’

Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top