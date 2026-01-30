'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Bản hòa ca xúc động về tình quân dân

Bước sang năm 2026, phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, với vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới Quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang xác lập tầm nhìn nhiệm kỳ mới, bằng các hoạt động cải cách, kiến tạo, đột phá và đi vào thực chất.

Đó là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân" vững mạnh; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước, khẳng định khu vực biên giới thật sự là điểm tựa tiền tiêu, là phên dậu vững chắc của Tổ quốc.

Với ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và đón chào Xuân mới Bính Ngọ 2026, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp vi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt có chủ đề "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20h10 ngày 31/01/2026 tại xã biên giới Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Kênh Truyền hình quốc Phòng Việt Nam và trên các đài phát thanh - truyền hình của các tỉnh thành phố có biên giới khu vực biên giới .

Chương trình được thực hiện bởi ê kíp: Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng; Kịch bản và lời bình Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh; Chỉ đạo nghệ thuật, Đại tá, NSƯT Nguyễn Tuấn Anh, NSƯT Ngọc Cẩm; với sự tham gia của hai đoàn nghệ thuật: Đoàn Văn công Bộ đội Biên Phòng và Nhà hát nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh và nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng.

Đây là chương trình thường niên giàu ý nghĩa nhân văn của lực lượng Bộ đội Biên phòng mỗi dịp Tết đến Xuân về. Không chỉ là một đêm nghệ thuật, chương trình là bản hòa ca xúc động về tình quân dân, tái hiện chân thực hình ảnh người lính Biên phòng nơi tuyến đầu: từ đấu tranh với tội phạm, cứu hộ cứu nạn giữa thiên tai, đến những bước chân âm thầm mang mùa xuân, mang hơi ấm nghĩa tình đến từng nếp nhà vùng biên.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết: "Sân khấu chương trình năm nay được thiết kế như một bức tranh Xuân nơi biên cương - nơi vẻ đẹp văn hóa truyền thống hòa quyện cùng công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình nghệ thuật hoành tráng, ý nghĩa, chất lượng nghệ thuật cao, nội dung nhân văn, sâu sắc... tạo nên một dòng chảy cảm xúc mãnh liệt, khắc họa đậm nét hình ảnh người lính Biên phòng trong "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Theo đó, không gian văn hóa đặc sắc với những làn điệu ví giặm Hà Tĩnh được làm mới qua hoạt cảnh "Mang mùa xuân về bản", kết hợp cùng những sáng tác hiện đại như "Xuân Biên phòng ấm tình quân dân"…

Cùng với đó là những phóng sự là câu chuyện chưa từng kể về các chuyên án ma túy xuyên quốc gia, những cuộc cứu nạn trong bão dữ tại biển Đông Bắc và chiến dịch Quang Trung đầy tính nhân văn. Bên cạnh đó là cuộc gặp gỡ đầy cảm động với những nhân chứng sống từ nước bạn Lào - minh chứng cho tình hữu nghị biên giới bền chặt…

Như thông lệ, hoạt động an sinh xã hội trao tặng quà Tết và học bổng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh vùng biên, hiện thực hóa phương châm: "Bộ đội chủ động đến với dân" là một trong những nội dung quan trọng của chương trình, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Dự kiến, chương trình sẽ tặng gần 1.000 suất quà, 200 suất học bổng "Nâng bước em tới trường", 4 căn nhà "Mái ấm biên cương", 31 con bò giống cho đồng bào khu vực biên giới.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025 trao quà cho bà con tại Mường Lèo, Sơn La (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Ban tổ chức cho biết thêm, năm 2026, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tặng gần 20.000 suất quà "Xuân biên phòng", 3.000 suất học bổng "Nâng bước em tới trường", 500 con bò giống, 200 căn nhà "Mái ấm biên cương", tổ chức khám, chữa bệnh cho 15.000 lượt người dân....

Chương trình có sự hiện diện của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và địa phương, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc.

Tham gia biểu diễn trong chương trình có các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh.