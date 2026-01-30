Mới nhất
Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam

Thứ sáu, 12:57 30/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 58 "Lằn ranh" (tập cuối), Phó bí thư tỉnh Sách đã tự nguyện cúi đầu, chủ động liên lạc trình báo với cơ quan công an về những nội dung liên quan đến dự án Trinh Tam và sai phạm của cá nhân. Ông rời khỏi nơi làm việc với một cái thở dài nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng trong đó.

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam - Ảnh 1.

Phó bí thư tỉnh Sách đã thừa nhận sai phạm và chủ động tự thú. Ảnh VTV

Trong khi đó, Triển cũng đã thừa nhận các hành vi sai phạm của mình. Chứng kiến người bạn thân đứng trước vòng lao lý, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu cảm thấy rất xót xa, bởi đó là người mà cô từng đặt rất nhiều lòng tin.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát đã động viên Hằng Thu: "Công việc của chúng ta không phải để kết tội mà là để bảo vệ lẽ phải, giúp cho người sai trái hiểu vì sao mình phải dừng lại. Đó không chỉ là lằn ranh của sự đúng sai mà còn là lằn ranh của sự tử tế. Chính sự nghiêm khắc của cô đã giúp cho Triển dừng lại, nếu không cậu ta sẽ còn trượt dài hơn nữa, kéo theo nhiều người nữa và không còn đường quay lại".

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam - Ảnh 2.

Hằng Thu xót xa khi người bạn thân của mình bị bắt. Ảnh VTV

Hằng Thu hy vọng người bạn từng gắn bó cả thời thanh xuân với mình sẽ có cơ hội sửa sai. Cô đã tới gặp Triển ở trại giam để cho anh biết rằng cô luôn coi anh là bạn. 

"Đây là việc tôi nên làm với tư cách là một người bạn, trước đây, bây giờ và sau này. Đến ngày ông ra khỏi đây, chúng ta vẫn luôn là bạn", Thu nói. Nghe cô bạn thân nói, Triển đã bật khóc.

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam - Ảnh 3.

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam - Ảnh 4.

Triển bật khóc khi Hằng Thu nói luôn là bạn của nhau. Ảnh VTV

Tập 58 (tập cuối) phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 30/1 trên VTV1.

Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắt

GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam - Ảnh 6.Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.

Tòa soạn Quảng cáo
Top