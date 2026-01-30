Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam
GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 58 "Lằn ranh" (tập cuối), Phó bí thư tỉnh Sách đã tự nguyện cúi đầu, chủ động liên lạc trình báo với cơ quan công an về những nội dung liên quan đến dự án Trinh Tam và sai phạm của cá nhân. Ông rời khỏi nơi làm việc với một cái thở dài nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng trong đó.
Trong khi đó, Triển cũng đã thừa nhận các hành vi sai phạm của mình. Chứng kiến người bạn thân đứng trước vòng lao lý, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu cảm thấy rất xót xa, bởi đó là người mà cô từng đặt rất nhiều lòng tin.
Lãnh đạo Viện Kiểm sát đã động viên Hằng Thu: "Công việc của chúng ta không phải để kết tội mà là để bảo vệ lẽ phải, giúp cho người sai trái hiểu vì sao mình phải dừng lại. Đó không chỉ là lằn ranh của sự đúng sai mà còn là lằn ranh của sự tử tế. Chính sự nghiêm khắc của cô đã giúp cho Triển dừng lại, nếu không cậu ta sẽ còn trượt dài hơn nữa, kéo theo nhiều người nữa và không còn đường quay lại".
Hằng Thu hy vọng người bạn từng gắn bó cả thời thanh xuân với mình sẽ có cơ hội sửa sai. Cô đã tới gặp Triển ở trại giam để cho anh biết rằng cô luôn coi anh là bạn.
"Đây là việc tôi nên làm với tư cách là một người bạn, trước đây, bây giờ và sau này. Đến ngày ông ra khỏi đây, chúng ta vẫn luôn là bạn", Thu nói. Nghe cô bạn thân nói, Triển đã bật khóc.
Tập 58 (tập cuối) phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 30/1 trên VTV1.
Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắtXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.
Xử phạt ca sĩ Khánh PhươngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ca sĩ Phạm Khánh Phương, mức phạt là 100 triệu đồng.
Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.
'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thành là một diễn viên tự do và anh làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền và bất ngờ nhận được vai chính.
Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”: Xúc động và tự hào!Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả.
Phim Tết ra rạp đúng ngày mùng Một có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Báu vật trời cho" dự kiến ra rạp đúng ngày mùng Một Tết bất ngờ chia sẻ poster hé mở những tình tiết đặc biệt.
Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Phân đoạn NSƯT Nguyệt Hằng “xử cao tay” người chồng ngoại tình trong phim “Lằn ranh” thu hút hàng triệu lượt xem.
Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bị em trai hối thúc lấy vợ mớiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 27, bà Ánh vui mừng khi que thử thai báo một vạch còn ông Phi được em trai thúc giục chuyện lấy vợ mới.
Bà Ánh 'lên bar' về khuya, ông Phi ghen tuông quyết 'cua lại vợ'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Không để ly hôn diễn ra, ông Phi thể hiện quyết tâm "cua lại vợ" với tình cảm chân thành.
Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.