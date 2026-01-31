Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng

Trong tập 58 (tập cuối) phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Trong tập phim, việc gặp Triển ở phòng thẩm vấn đã khiến Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu xót xa. Triển là người bạn thân thiết đi cùng cô qua tuổi thanh xuân, là người cô đặt rất nhiều lòng tin.

Thấy Hằng Thu mất tinh thần, lãnh đạo Viện Kiểm sát đã động viên cô: “Chính sự nghiêm khắc của cô đã giúp cho Triển dừng lại, nếu không cậu ta sẽ còn trượt dài hơn nữa, kéo theo nhiều người nữa và tự đẩy mình đến chỗ không còn đường quay lại. Tôi tin một người biết cúi đầu trước pháp luật là người có cơ hội đứng dậy. Điều cô làm hôm nay là giúp cho Triển có cơ hội, cơ hội nhận ra hậu quả do chính mình gây ra”.



Thu tin rằng người bạn thân thiết của mình sẽ có cơ hội làm lại. Những điều lãnh đạo nói đã giúp Thu bớt dằn vặt bản thân mình. Cô cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm đến cùng vụ việc.

Lãnh đạo Viện kiểm sát động viên Hằng Thu. Ảnh VTV

Phó bí thư tỉnh Sách đã tới gặp lãnh đạo cơ quan điều tra để khai báo những nội dung liên quan đến dự án Trinh Tam. Tòa sơ thẩm đã tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ đại án xảy ra tại tập đoàn Trinh Tam và các đơn vị liên quan. Bản án nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng. Các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả trước khi xét xử.

Ông Sách bị tuyên phạt 25 năm tù. Trịnh Văn Khắc nhận hình phạt 22 năm tù. Triển bị phán quyết 10 năm tù…



Với Thu, Triển vẫn là người bạn thân thiết. Cô đã tới trại giam thăm anh. Cô nói đây là điều mình nên làm với tư cách là một người bạn, cũng là người tham gia tố tụng.

“Tôi sợ phải đối mặt với bà không phải là vì tôi sợ đối diện với pháp luật, mà tôi rất sợ ánh mắt thất vọng của bà. Nhưng dù sao thì tôi cũng muốn cảm ơn bà vì bà đã sẵn sàng đối diện với tôi để tôi hiểu ra những sai lầm của mình. Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để có thể sớm trở về bên gia đình” - Triển nói trong nước mắt.

Hằng Thu tới trại giam thăm Triển và luôn coi Triển là bạn. Ảnh VTV

Trong cuộc trò chuyện riêng với Chủ tịch tỉnh Thủy, Bí thư tỉnh Sơn nói những lời khen ngợi ông Sách là một người có lý luận giỏi, chỉ tiếc là tư tưởng đã chuyển hóa. “Những người làm lãnh đạo đôi khi ngỡ mình đang bước thôi, nhưng mỗi bước chân đều cần phải soi lại, không phải soi người khác mà soi chính mình. Quyền lực càng lớn càng phải buộc mình vào kỷ cương, kỷ luật, đừng để tổ chức phải nhắc nhở” - ông Sơn nói.

“Tôi nghĩ cái đau nhất không phải là bản án mà là những ánh mắt thất vọng của người dân, những người đặt niềm tin vào chúng ta… Đạo đức không phải là khẩu hiệu mà là từng chút nhỏ mỗi ngày. Đó là cách ta sống, cách ta đối xử với dân, với anh em, tất cả những thứ ấy tạo thành cái gọi là phẩm giá người lãnh đạo” - Bí thư tỉnh Sơn nêu bài học.

Chủ tịch tỉnh Thủy và Bí thư tỉnh Sơn đã có cuộc nói chuyện sau sóng gió xảy ra tại tỉnh Việt Đông. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, cuối cùng thì gia đình Thu cũng tìm được bình yên. Thu và chồng cùng đi dạo hẹn hò và tâm sự về những sóng gió vừa qua. Cả hai đã tới nơi Thu nhận lời yêu. Chồng Thu đã nhắc đến những điều cô từng nói trong quá khứ. Ai cũng sẽ có cơ hội để yêu, để trưởng thành, để hạnh phúc và cũng có cả cơ hội để sửa sai.

“Anh biết là anh còn nhiều thiếu sót nhưng anh muốn dành trọn đời còn lại để bù đắp cho em, để được chăm sóc cho hai mẹ con, muốn cùng nhau hoàn thành tuần trăng mật mà hai đứa chưa có cơ hội thực hiện. Vợ tha lỗi cho anh nhé”, chồng Thu nói. Cuối cùng, Thu đã chấp nhận lời xin lỗi của chồng.

Vợ chồng Hằng Thu tìm lại hạnh phúc sau những chuyện đã qua. Ảnh VTV

