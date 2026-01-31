Có gì trong cuốn 'Sống có gu'?
GĐXH - "Sống có gu" của tác giả Vi Hằng không xây dựng cao trào hay gây sốc, mà giá trị nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé khi người đọc nhận ra sự đồng cảm nhẹ nhàng từ những trải nghiệm quen thuộc trong cuộc sống.
Cuốn sách "Sống có gu - Trở thành phiên bản lấp lánh của chính mình" của tác giả Vi Hằng, vừa ra mắt tại Phố sách Hà Nội (NXB Dân trí), mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu tính chiêm nghiệm, khác biệt hoàn toàn so với những cuốn sách kỹ năng hay phát triển bản thân thông thường.
Không đưa ra công thức thành công hay lời khuyên áp đặt, cuốn sách đặt ra câu hỏi xuyên suốt: Mỗi lần chúng ta xuất hiện trong đời sống, công việc, các mối quan hệ, chúng ta đang để lại điều gì?
Với giọng văn điềm tĩnh, tiết chế và giàu trải nghiệm, Vi Hằng dẫn dắt người đọc khám phá những yếu tố nhỏ nhưng có tác động lớn như ấn tượng đầu tiên, phong thái, trang phục, giọng nói, mùi hương, cách trò chuyện và lắng nghe, cũng như sự nhất quán giữa đời sống online và offline. Để từ đó, tác giả mở ra cách hiểu mới về "gu" – không phải là sự phô diễn hay chạy theo xu hướng, mà là kết quả của những lựa chọn bền bỉ trong hành trình sống mỗi ngày.
Cuốn sách gồm 4 phần chính: Tạo dựng ấn tượng đầu tiên, giao tiếp tinh tế, xây dựng phong thái và sức hút cá nhân, cùng khả năng biểu đạt và lan tỏa giá trị bản thân. Tinh thần xuyên suốt là sống có gu không nhằm nổi bật giữa đám đông mà là sống đúng với mình và xứng đáng được tôn trọng.
Tác giả Vi Hằng từng là nhà báo và sau đó chuyển sang lĩnh vực quản trị doanh nghiệp với nhiều vị trí lãnh đạo, đã tích lũy vốn sống phong phú và khả năng quan sát con người trong nhiều bối cảnh khác nhau. Điều này tạo nên chất riêng cho cuốn sách: Không lên lớp, không phô trương, không tạo ấn tượng mạnh mà tập trung vào trách nhiệm của mỗi cá nhân với cách mình xuất hiện trong đời sống và công việc.
"Sống có gu" không xây dựng cao trào hay gây sốc, mà giá trị nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé khi người đọc nhận ra sự đồng cảm nhẹ nhàng từ những trải nghiệm quen thuộc trong cuộc sống. Cuốn sách tạo ra một khoảng lặng để mỗi người tự quay về bên trong, lắng nghe chính mình và điều chỉnh cách sống, góp phần tạo nên sự khác biệt so với nhiều đầu sách kỹ năng hiện nay trên thị trường.
