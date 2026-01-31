Thành bật khóc, hoảng loạn khi bị 3 'phú bà' quấy rối
GĐXH - Cơ hội công việc đã không thuận lợi cho cả Thành và Minh Anh khi Thành mất vai nam chính và Minh Anh cũng thất bại.
Trong tập 2 "Đồng hồ đếm ngược" đã được phát sóng, Thành đã rất sung sướng và hạnh phúc khi đạo diễn giao cho vai nam chính trong bộ phim sắp thực hiện. Thành choáng ngợp trước vận may này, anh lập tức gọi điện về quê báo tin cho mẹ trong nghẹn ngào, xúc động.
Khi phó đạo diễn gửi kịch bản cho Thành, anh ngay lập tức lao vào nghiên cứu nhân vật, cố gắng nhập vai và sống với đời sống của nhân vật.
Tuy nhiên, những nỗ lực của Thành đã đổ sông đổ bể khi sau đó, vai diễn đã được chuyển cho diễn viên khác có tiếng hơn anh. Sự việc thay đổi bất ngờ và chóng vánh khiến Thành sốc nặng. Mọi thứ tưởng như đã nằm trong tay rồi lại bị người khác lấy mất. Cảm giác của Thành không chỉ là thất vọng, hụt hẫng mà là sự sụp đổ. Thành đã nghiên cứu kịch bản, đã rất tâm huyết với cơ hội mà anh cho là vận may này.
Cách không lâu sau khi Thành bị mất vai, Minh Anh cũng được Chiến báo tin rằng dự án công việc với Nhà hát thành phố mà anh giới thiệu cho cô cũng bị đổ. Lý do dự án này không thành, theo Chiến nói, cũng gần tương tự lý do Thành mất vai trước đó. Sự thay đổi cơ cấu sau khi sáp nhập đã dẫn đến việc dự án múa mà Chiến giới thiệu cho cô không thể thực hiện được nữa.
Tin buồn liên quan đến công việc đã giáng một đòn tâm lý nặng xuống cả Thành và Minh Anh. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn với Thành khi chủ căn hộ anh thuê đề nghị anh trả tiền nhà 6 tháng một lần thay vì trả từng tháng riêng lẻ. Áp lực tiền bạc lúc này lại đè nặng lên Thành. Anh xoay sở với nhiều công việc để có thêm tiền - kể cả việc phục vụ các khách hàng nữ có thời gian vui vẻ ở quán bar.
Tại quán bar, những "phú bà" lớn tuổi đến để "tìm lại thanh xuân". Họ lao vào lột áo Thành, đụng chạm vào người Thành và nói những lời thô thiển. Thành đã cắn răng nhảy nhót theo yêu cầu trong khi các "phú bà" vừa nhét tiền vào tay Thành vừa cố gắng đụng chạm vào cơ thể của anh.
Các "phú bà" coi Thành là chỗ "tìm về thanh xuân" nên đã có những hành động quấy rối. Ảnh VTV
Khi Thành trở về nhà, cầm trong tay xấp tiền, Thành bật khóc. Hơn bao giờ hết, Thành cảm thấy một sự tủi nhục và ê chề. Chưa bao giờ cảm xúc của anh chạm đáy như lúc này. Thành cảm thấy bế tắc.
Vụ việc với các phú bà đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của Thành sau đó. Anh đã gọi điện cho người quản lý nói rằng mình không phù hợp với công việc này nên lần sau, hãy cử người khác đi làm. Tuy nhiên, người quản lý của Thành nói hiện tại không có người và anh cố gắng làm thêm một thời gian.
Thành hoảng loạn sau khi bị các "phú bà" quấy rối. Ảnh VTV
Cùng lúc này, Chiến rủ Thành tham gia vào dự án tiềm năng của mình. Chiến nói với lý do tốt là không muốn thấy Thành và bạn gái sống một cuộc sống quẩn quanh không có tương lai như thế. Và để tham gia vào dự án của Chiến thì Thành phải có tiền để góp vốn.
Tiền thì Thành không có nhưng anh rất muốn thoát khỏi cuộc sống bế tắc hiện tại. Anh cũng muốn Minh Anh có cuộc sống đỡ vất vả hơn khi sống cùng mình. Ý nghĩ liều một phen, chơi lớn một phen đã xuất hiện trong đầu Thành.
