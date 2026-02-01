Khán giả Thủ đô mãn nhãn với đêm 'Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026'
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám khiến hàng ngàn khán giả Thủ đô trầm trồ, thích thú.
