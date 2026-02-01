Mới nhất
Khán giả Thủ đô mãn nhãn với đêm 'Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026'

Chủ nhật, 11:59 01/02/2026 | Xem - nghe - đọc
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám khiến hàng ngàn khán giả Thủ đô trầm trồ, thích thú.

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 1.

"Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026" chủ đề “Vibrant Light - Ánh sáng rực rỡ” do Báo Nhân Dân phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức, không chỉ là bữa tiệc đón năm mới mà còn là lời chào mừng nồng nhiệt thành công Đại hội XIV của Đảng.

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 2.

Ở chương 1: Ánh sáng niềm tin - là những tiết mục mang đậm dấu ấn của các ca khúc cách mạng - tất cả các nghệ sĩ cũng như công chúng đều hướng về lá cờ Đảng khi lời ca của bài hát "Lá cờ Đảng - Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi" vang lên.

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 3.

Điểm nhấn gây xúc động là sự tham gia của các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ. Hình ảnh các nghệ sĩ nhí cùng những gương mặt kỳ cựu hòa giọng dưới sự hỗ trợ của sàn bay biểu diễn đa tầng đã tạo nên những khoảnh khắc thị giác chưa từng có. Ánh sáng xuyên suốt chương trình không chỉ là kỹ thuật, mà là ngôn ngữ biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của dân tộc.

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 4.

Ca sĩ Đông Hùng và Hoàng Quyên biểu diễn ca khúc "Bài ca Hồ Chí Minh".

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 5.

Đông Hùng thể hiện "Kỷ nguyên hòa ca" khiến hàng triệu con tim Việt Nam rung động.

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 6.

Hình ảnh đầy hào hùng của đêm Hòa nhạc ánh sáng.

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 7.

Nếu chương 1 là những tiết mục mang đậm dấu ấn của các ca khúc cách mạng thì chương 2 và chương 3 để lại ấn tượng mạnh mẽ về một Việt Nam năng động, trẻ trung hướng tới chặng đường rực rỡ phía trước với các tiết mục như: Giai điệu Việt Nam mình, Hermosa, Từng ngày yêu em... cùng điệu nhảy sôi động của các vũ đoàn.

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 8.

Ca sĩ Lam Trường với ca khúc quen thuộc "Katy katy"

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 9.

Quân A.P

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 10.

Ca nương Kiều Anh và các nghệ sĩ trẻ đã mang đến một không gian linh thiêng, tôn vinh những giá trị di sản.

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 11.

Ca nương Kiều Anh và các nghệ sĩ trẻ đã mang đến một không gian linh thiêng, tôn vinh những giá trị di sản.

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 12.

Ban tổ chức mong muốn mang đến cho công chúng Thủ đô và du khách một “bữa tiệc” tinh thần đặc biệt. Đây là nỗ lực của Báo Nhân Dân trong việc đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền; đưa các giá trị chính trị, văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội một cách gần gũi, hấp dẫn và đầy cảm xúc.

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 13.

Chương trình cũng là lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn đồng hành, tin tưởng và nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hòa nhạc ánh sáng Chào năm mới 2026 rực rỡ tại Hà Nội - Ảnh 14.

Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 qua đó lan tỏa thông điệp về một đất nước tự tin bước vào tương lai, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, niềm tin được tiếp nối, mở ra một năm mới rực rỡ, nhiều kỳ vọng.

