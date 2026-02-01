Khán giả Thủ đô mãn nhãn với đêm 'Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026'

Điểm nhấn gây xúc động là sự tham gia của các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ. Hình ảnh các nghệ sĩ nhí cùng những gương mặt kỳ cựu hòa giọng dưới sự hỗ trợ của sàn bay biểu diễn đa tầng đã tạo nên những khoảnh khắc thị giác chưa từng có. Ánh sáng xuyên suốt chương trình không chỉ là kỹ thuật, mà là ngôn ngữ biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của dân tộc.