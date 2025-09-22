Diện mạo "chuẩn quân đội" của Vũ tại V Fest VietNam Today 2025
GĐXH - Tại sân khấu V Fest Vietnam Today 2025 đêm 20/9, ca sĩ Vũ khiến khán giả ngỡ ngàng với diện mạo “chuẩn quân đội”, khác hẳn hình ảnh lãng tử quen thuộc.
Bất ngờ từ “hoàng tử Indie” thành diện mạo "chuẩn quân đội"
Được mệnh danh là “hoàng tử Indie” của làng nhạc Việt, Vũ vốn gắn liền với phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn. Thế nhưng, khi bước ra sân khấu V Fest Vietnam Today 2025, nam ca sĩ xuất hiện trong bộ trang phục quân phục và gương mặt "không râu". Diện mạo "chuẩn quân đội" này ngay lập tức tạo hiệu ứng mạnh mẽ, khiến cả khán đài bùng nổ tiếng reo hò.
Màn trình diễn đỉnh cao
Bên cạnh hình ảnh mới, Vũ tiếp tục chinh phục khán giả bằng ca khúc "Còn gì đẹp hơn". Hàng nghìn người hâm mộ đồng thanh hát theo, tạo nên bầu không khí lắng đọng, khẳng định sức hút của nam ca sĩ dù đã theo đuổi con đường âm nhạc indie suốt nhiều năm.
Khán giả nồng nhiệt khen ngợi trước diện mạo "chuẩn quân đội" của Vũ
Sau đêm diễn, mạng xã hội tràn ngập bình luận về “màn lột xác” của Vũ. Nhiều khán giả cho rằng đây là khoảnh khắc đáng nhớ, đánh dấu sự chuyển mình trong phong cách của nam ca sĩ. Một người hâm mộ bình luận: “Không chỉ hát hay, Vũ còn biết cách làm mới mình để mang đến bất ngờ cho người nghe.” Không ít khán giả khác cũng bày tỏ sự phấn khích, cho rằng hình ảnh “chuẩn quân đội” giúp Vũ thêm phần mạnh mẽ, cá tính và khẳng định dấu ấn riêng, khó lẫn trong làng nhạc Việt.Với diện mạo “chuẩn quân đội” đầy cá tính, Vũ không chỉ khiến khán giả thích thú mà còn khẳng định bản lĩnh nghệ sĩ dám đổi mới, sẵn sàng thử thách chính mình trên hành trình âm nhạc.
Phan Mạnh Quỳnh: 'Tôi viết nhạc bằng chính tâm hồn mình và những câu chuyện có thật'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Phan Mạnh Quỳnh sở hữu hàng loạt ca khúc đình đám, cảm hứng sáng tác không chỉ đến từ trải nghiệm cá nhân mà còn đến từ sự đồng cảm với cộng đồng, mang lại giá trị cho cuộc sống.
Một Á hậu Việt chuẩn bị 'lên xe hoa' với chồng doanh nhânGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu mới đây hé lộ khoảnh khắc được bạn trai - doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát cầu hôn. Cả hai đang chuẩn bị cho ngày "về chung một nhà".
Chủ tịch xã Thứ hoang mang khi nhà báo nhắc tới sai phạm mỏ đáXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 30 "Có anh, nơi ấy bình yên", bị nhà báo nhắc đến những sai phạm của mỏ đá, Chủ tịch xã Thứ tỏ ra hoang mang, lo lắng.
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 19): Trúc Lam nói lời chia tay ToànXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 19, chưa hết khủng hoảng vì mất con, cộng với việc mèo cưng đi lạc khiến Trúc Lam chỉ muốn ly hôn Toàn.
Bất ngờ với thú vui giải trí đời thường của Quang trong 'Mưa đỏ'Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Trái ngược hình ảnh gai góc của Quang trong "Mưa Đỏ", Steven Nguyễn gây bất ngờ khi tiết lộ thú vui giải trí đời thường giản dị và riêng biệt.
Nam nhạc sĩ đứng sau giúp Đức Phúc vô địch quốc tế là ai?Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Hồ Hoài Anh tiếp tục ghi dấu ấn khi góp công lớn vào ngôi vị quán quân của Đức Phúc ở Intervision 2025 mới đây.
Hé lộ gia cảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua những hình ảnh thời thơ ấuGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe ảnh thời thơ ấu, chỉ qua những khoảnh khắc này, khán giả phần nào hiểu được gia cảnh lúc nhỏ của nam nhạc sĩ tài năng.
Kỳ Duyên, Phương Anh Đào bất ngờ 'đụng độ' nảy lửa với Binz và Tiến Luật trong 'Chiến sĩ quả cảm'Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Trong tập 9 "Chiến sĩ quả cảm", chương trình có sự tham gia của các nữ khách mời như: Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Dương Hoàng Yến, Phương Anh Đào và Mie.
Mi Lan dừng bước đầy tiếc nuối, lỡ cơ hội góp mặt trong đêm chung kếtXem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Trong tập 8 "Vietnam's Next Top Model", không vượt qua thử thách chụp hình khiêu vũ, Mi Lan phải nói lời chia tay và rời khỏi nhà chung.
Thân thế gây bất ngờ của trò cưng Mỹ Tâm vừa nhận giải Quán quân cuộc thi Intervision tại NgaGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Đức Phúc vừa có chiến thắng lịch sử tại cuộc thi Intervision 2025. Sau 10 năm được Mỹ Tâm dìu dắt, nam ca sĩ giờ đây không chỉ có sự nghiệp vững chắc mà còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.
Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTVCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).