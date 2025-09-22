Diện mạo "chuẩn quân đội" của Vũ tại V Fest VietNam Today 2025

Bất ngờ từ “hoàng tử Indie” thành diện mạo "chuẩn quân đội"

Được mệnh danh là “hoàng tử Indie” của làng nhạc Việt, Vũ vốn gắn liền với phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn. Thế nhưng, khi bước ra sân khấu V Fest Vietnam Today 2025, nam ca sĩ xuất hiện trong bộ trang phục quân phục và gương mặt "không râu". Diện mạo "chuẩn quân đội" này ngay lập tức tạo hiệu ứng mạnh mẽ, khiến cả khán đài bùng nổ tiếng reo hò.

Diện mạo "chuẩn quân đội" khiến khán giả bất ngờ của Vũ (Ảnh: FBNV)

Màn trình diễn đỉnh cao

Bên cạnh hình ảnh mới, Vũ tiếp tục chinh phục khán giả bằng ca khúc "Còn gì đẹp hơn". Hàng nghìn người hâm mộ đồng thanh hát theo, tạo nên bầu không khí lắng đọng, khẳng định sức hút của nam ca sĩ dù đã theo đuổi con đường âm nhạc indie suốt nhiều năm.

Vũ và Nguyễn Hùng - nhạc sĩ sáng tác "Còn gì đẹp hơn" (Ảnh: FBNV)

Khán giả nồng nhiệt khen ngợi trước diện mạo "chuẩn quân đội" của Vũ

Sau đêm diễn, mạng xã hội tràn ngập bình luận về “màn lột xác” của Vũ. Nhiều khán giả cho rằng đây là khoảnh khắc đáng nhớ, đánh dấu sự chuyển mình trong phong cách của nam ca sĩ. Một người hâm mộ bình luận: “Không chỉ hát hay, Vũ còn biết cách làm mới mình để mang đến bất ngờ cho người nghe.” Không ít khán giả khác cũng bày tỏ sự phấn khích, cho rằng hình ảnh “chuẩn quân đội” giúp Vũ thêm phần mạnh mẽ, cá tính và khẳng định dấu ấn riêng, khó lẫn trong làng nhạc Việt.Với diện mạo “chuẩn quân đội” đầy cá tính, Vũ không chỉ khiến khán giả thích thú mà còn khẳng định bản lĩnh nghệ sĩ dám đổi mới, sẵn sàng thử thách chính mình trên hành trình âm nhạc.