'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹ

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.

Sau vai diễn chiến sĩ du kích Bảy Theo trong "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", diễn viên Thái Hòa lại có một màn "lật mặt" với vai diễn phản diện của "Tử chiến trên không". Anh trải lòng với báo chí: "Mỗi vai diễn là một cuộc đời khác nhau. Tôi không ngại hóa thân vào những vai diễn trái ngược. Và tôi mong sẽ còn có thể đem đến nhiều câu chuyện, nhiều thân phận khác cho điện ảnh Việt".

Sau ngày công chiếu tại Hà Nội, Thái Hòa đã có cuộc gặp gỡ với báo chí và chia sẻ cơ duyên anh đến với vai diễn này.

"Tôi hạ mình với đạo diễn để xin quay lại những cảnh chưa ưng ý"

Thành công với vai diễn du kích Bảy Theo trong "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", Thái Hòa gây sốc khi "hắc hóa" thành không tặc Long trong "Tử chiến trên không". Nói về vai diễn này, anh chia sẻ đây không phải là vai diễn đòi hỏi những pha hành động, kỹ thuật võ thuật cao. Nhân vật Long chủ yếu dùng kỹ năng bằng mắt cùng những lời nói và kỹ năng tra tấn nạn nhân.

Thái Hòa hóa thân thành 'không tặc' Long máu lạnh và biến thái. Ảnh: ĐLP cung cấp

Điều đặc biệt, có những câu thoại trong vai Long do chính Thái Hòa sáng tạo như: "Alo, xin chào, tôi tên là Long" với giọng gằn, đặc và có phần biến thái khiến khán giả khiếp sợ". Những chi tiết đó được sáng tạo ngay ở trên phim trường do chính tôi tạo ra. Tôi không có quá nhiều kiến thức về không tặc nhưng tôi cố gắng đọc, hiểu những gì đạo diễn Hàm Trần muốn. Sau đó, tôi tưởng tượng vai diễn của mình và đặt mục tiêu khi đạo diễn hô 'bấm máy' sẽ làm tốt nhất cho vai diễn", Thái Hòa chia sẻ.

Trước câu hỏi Thái Hòa có gặp khó khăn hay trở ngại gì về vấn đề thể lực không, anh tâm sự: "Phim này nhẹ nhàng hơn nhiều so với phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối', chỉ có một số cảnh vật lộn yêu cầu tập dượt trước với cascadeur. Diễn viên phải đánh đấm theo kiểu thực chiến, trông thật nhất có thể. Lúc quay, tôi bị một bạn diễn đập súng vào đầu, sứt da, chảy máu đôi chút. Tuy nhiên, chấn thương của tôi không là gì so với một số diễn viên khác".

Để có được một vai diễn hay, Thái Hòa không ngại xin "quay đi quay lại" để "đẩy" đúng cảm xúc của nhân vật. Ảnh: ĐLP cung cấp

Thái Hòa chia sẻ việc diễn xuất nhẹ nhàng như vậy nhưng thực tế khi quay "Tử chiến trên không" có 2 cảnh quan trọng mà nam diễn viên phải xin đạo diễn quay lại. "Nói ra thì khá nhạy cảm nhưng tôi có 2 cảnh quay khiến tôi muốn quay đi quay lại nhiều lần cho bằng được thì thôi", Thái Hòa kể. Anh cũng không muốn tiết lộ 2 cảnh này vì muốn khán giả cảm nhận sự dụng công của mình.

Lúc đó, Thái Hòa rất áp lực nhưng anh vẫn muốn đạt được cảm xúc tốt nhất cho nhân vật không tặc Long. "Lúc đó Hàm Trần đã muốn thỏa hiệp để đỡ mất thời gian nhưng tôi vẫn muốn xin làm lại lần nữa, lần nữa để có được cảm xúc đúng nhất của nhân vật. Tôi quay 7-8 lần vẫn chưa ưng. Và tôi cố thuyết phục xin đạo diễn Hàm Trần cho tôi quay thêm nhiều lần nữa", Thái Hòa cho biết.

Anh thừa nhận phải hạ mình với đạo diễn. Ảnh: ĐLP cung cấp

Thực tế, anh đã phải "hạ mình" năn nỉ để đạo diễn cho mình quay lại. Lúc đó, Thái Hòa rất áp lực vì sợ làm mất thời gian của mọi người. Nhưng nam diễn viên vẫn quyết tâm làm đến tận cùng nhân vật của mình. "Tôi muốn sống trọn vẹn nhất vai diễn đó", Thái Hòa khẳng định.

Con trai 21 tuổi tự lập tài chính, đang học diễn xuất

Thái Hòa được biết đến là một diễn viên cực kỳ khó tính với nghề và chính bản thân anh cũng rất nghiêm khắc với vai diễn của mình. Điều thú vị trong phim "Tử chiến trên không", anh và con trai - Bom (Hồ Thái Thiên Minh) đóng chung phim. Dù Bom chỉ vào một vai diễn nhỏ nhưng đây là một trải nghiệm tuyệt vời với con anh.

Báo giới tò mò "liệu anh có cha truyền con nối" cho Bom nghề diễn viên không, Thái Hòa chia sẻ: "Bom không học diễn xuất chuyên nghiệp mà học ngành Công nghệ thông tin. Bom chỉ tình cờ nhận vai diễn nhỏ trong 'Tử chiến trên không' theo lời mời của đạo diễn Hàm Trần. Con bị thu hút bởi cát-xê đóng phim chứ chưa biết có đam mê nhiều không".

Bom - con trai 21 tuổi cao hơn 1m8 của Thái Hòa. Ảnh: ĐLP cung cấp

Thái Hòa kể khi con nhận phim, anh chỉ nói với con rằng nhớ đọc kịch bản cho kỹ, còn về vấn đề diễn xuất thì phải để đạo diễn Hàm Trần. "Tôi không can thiệp vào vai diễn hay kỹ năng diễn của con. Vì đạo diễn mới là người quyết định bởi ông ấy muốn gì, phải làm như thế nào thì sẽ nói chuyện với Bom. Thậm chí, khi trên trường quay tôi thấy con loay hoay làm gì, tôi cũng không tham gia vào. Việc mình tham gia vào không tốt cho con, mọi việc cứ để đạo diễn chỉ đạo", Thái Hòa trải lòng.

Cũng giống như bao ông bố bà mẹ khác, Thái Hòa cũng lo lắng cho con trai nhưng anh đợi khi xong việc mới trao đổi với đạo diễn. Và thông qua việc này, anh càng tin tưởng ở đạo diễn và cảm thấy hài lòng vì con mình.

Thực tế, Thái Hòa rất tự hào về con, anh nhận xét con giỏi hơn mình. Theo nam diễn viên, Bom đã lâu không xin tiền bố mẹ. Cậu trang trải cuộc sống bằng nghề trợ giảng tiếng Anh. Sau đó, Bom biết dành dụm tiền và đầu tư sinh lời. Chỉ vì thấy cát-xê đóng phim cao hơn đi dạy nên con trai Thái Hòa mới lựa chọn. Hiện tại, Thái Hòa hướng con học diễn xuất để nâng cao trình độ vì Bom có nhiều lời mời đóng phim. Tuy nhiên, Thái Hòa vẫn chưa tiết lộ vai diễn của con trong tương lai.

Thái Hòa giản dị trong một cuộc gặp gỡ với báo chí tại Hà Nội. Ảnh: Đỗ Quyên

Còn về cuộc sống cha với con trai, Thái Hòa chia sẻ anh không dạy con vì "chắc gì mình hơn nó đâu mà dạy". Anh chỉ đồng hành cùng con như những người bạn. Trong cuộc sống, Thái Hòa luôn nhận lỗi với con khi mình sai. Chính sự thành thật của nam diễn viên đã khiến tình cảm hai cha con luôn có sự thấu hiểu và gần gũi. Dù Thái Hòa đã có gia đình riêng, Bom ở cùng mẹ (diễn viên Cát Phượng) nhưng những lúc con cần anh, anh đều có mặt.

Thái Hòa chia sẻ về sự tâm huyết của mình với từng vai diễn. Clip: Đỗ Quyên