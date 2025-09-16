Mới nhất
Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ

Thứ ba, 19:30 16/09/2025 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lương Thùy Linh ghi điểm khi làm MC hội nghị cấp cao với phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ. Cô tạo dấu ấn với hình ảnh áo dài và sự kết nối tinh tế.

Mới đây, tại Hà Nội, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã đảm nhận vai trò MC chính của hội nghị có nhiều đại biểu đến từ các quốc gia. Với phong thái tự tin, giọng dẫn chuẩn mực và khả năng ngoại ngữ thành thạo, cô đã khéo léo dẫn dắt toàn bộ chương trình, tạo sự kết nối mạch lạc giữa các diễn giả, khách mời và khán giả. Phần dẫn của Linh được giới chuyên môn lẫn khách tham dự đánh giá cao nhờ sự tinh tế, chỉn chu và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Lương Thùy Linh tỏa sáng với vai trò MC tại hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam - Ảnh 1.

Lương Thuỳ Linh đảm nhận MC tại hội nghị cấp cao.

Lương Thùy Linh tỏa sáng với vai trò MC tại hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam - Ảnh 2.

Trong không gian hội nghị mang tầm quốc tế, hình ảnh nàng hậu trong tà áo dài duyên dáng trở thành điểm nhấn văn hoá, mang đến niềm tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hiện đại nhưng luôn gìn giữ giá trị truyền thống.

Đặc biệt, Lương Thùy Linh lựa chọn khoác lên mình áo dài Việt Nam. Trong không gian quốc tế, hình ảnh nàng hậu trong tà áo dài duyên dáng trở thành điểm nhấn văn hoá, mang đến niềm tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hiện đại nhưng luôn gìn giữ giá trị truyền thống. 

"Được làm việc với nhiều lãnh đạo, chuyên gia quốc tế, là một trải nghiệm quý giá mà tôi trân trọng suốt đời... Mỗi khoảnh khắc trên sân khấu hôm là lời nhắc nhở cho bản thân, Linh sẽ tiếp tục học hỏi, cố gắng để xứng đáng với sự tin yêu của mọi người", nàng hậu gốc Cao Bằng chia sẻ.

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ tại một sự kiện mang tính quốc tế - Ảnh 3.

Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Đây không phải là lần đầu tiên Lương Thùy Linh xuất hiện với vai trò MC tại các sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Trước đó, cô từng được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt nhiều chương trình lớn như diễn đàn giáo dục toàn cầu, hội nghị doanh nghiệp quốc tế, các sự kiện về kinh tế – văn hóa có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo, học giả, doanh nhân trong và ngoài nước. Mỗi lần xuất hiện, Linh đều để lại dấu ấn bởi sự chuyên nghiệp, kiến thức nền vững vàng cùng sự truyền cảm hứng tự nhiên.

Sau khi hết nhiệm kỳ Miss World Vietnam, Lương Thùy Linh đang dần khẳng định bản thân như một gương mặt dẫn chương trình triển vọng, có khả năng đồng hành cùng các sự kiện đẳng cấp, từ văn hóa – giáo dục đến kinh tế – tài chính. Với sự nghiêm túc trong nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến và tri thức sâu rộng, cô được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn trên hành trình trở thành một MC chuyên nghiệp. Cùng chờ đón hoạt động của nàng hậu trong thời gian tới.

Lương Thùy Linh chia sẻ hình ảnh hậu trường chuẩn bị sự kiện.

An Khánh
