Chuyện 'hồi xuân' ở nam giới tuổi trung niên
GĐXH – Không chỉ phụ nữ trải qua biến động nội tiết ở tuổi trung niên, nam giới cũng có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể về sinh lý, thường được gọi là hiện tượng “hồi xuân”. Không ít nam giới vào độ tuổi trung niên đối mặt với những ‘cơn khủng hoảng hồi xuân’.
Tăng ham muốn tình dục ở tuổi trung niên
Anh N.V.A, 45 tuổi ở Hà Nội chia sẻ, sau một thời gian thay đổi lối sống sinh hoạt như ăn uống điều độ, tập luyện thể dục thể thao thấy cơ thể khỏe lên rõ rệt. Cảm giác "trẻ lại" khiến nhu cầu tình dục của anh tăng lên nhiều. Tuy nhiên, thể lực lại không theo kịp nhu cầu. Sau một thời gian duy trì tần suất quan hệ cao, anh bắt đầu xuất hiện tình trạng mất ngủ, mệt mỏi, thậm chí có lúc choáng váng sau khi quan hệ.
Trong khi đó, anh T. (50 tuổi) lại gặp vấn đề theo chiều ngược lại. Khi nhu cầu của anh tăng lên, vợ lại bước vào giai đoạn giảm ham muốn, dẫn đến sự "lệch pha" trong đời sống vợ chồng.
Tình trạng "hồi xuân" không phải là hiếm gặp ở nam giới. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 20 – 30% nam giới tuổi trung niên có thể trải qua những biến đổi về sinh lý tương tự.
Hiện tượng này có thể dẫn đến tình trạng "lệch pha" trong quan hệ vợ chồng. Nguyên nhân liên quan đến sự thay đổi hormone testosterone – dù suy giảm theo tuổi nhưng vẫn duy trì ở mức đủ để kích thích ham muốn. Ngoài ra, những yếu tố như bệnh mãn tính, yếu tố tâm lý… cũng ảnh hưởng tới đời sống tình dục.
Theo BS Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Việt - Bỉ, hồi xuân ở nam giới tuổi trung niên có thể xuất hiện một số biểu hiện như gia tăng ham muốn tình dục, cảm giác hưng phấn, sung sức hơn và tăng các nhu cầu về hoạt động tình dục…
Hiện tượng này thường gặp ở những người có điều kiện sống ổn định, giảm bớt stress và có điều kiện dinh dưỡng thể dục ổn định… Khi đó, chức năng nội tiết có thể được cải thiện, kéo theo sự gia tăng ham muốn.
Theo chuyên gia, sinh lý tình dục ở cả nam và nữ đều chịu ảnh hưởng của hệ nội tiết. Ở nữ giới, hoạt động của buồng trứng suy giảm rõ rệt theo thời gian, dẫn đến giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.
Ở nam giới, tinh hoàn vẫn duy trì sản xuất testosterone nhưng giảm dần theo tuổi. Quá trình này diễn ra từ từ và có thể dẫn đến suy giảm ham muốn theo thời gian.
Cần lưu ý đến tần suất ‘chuyện yêu’
Các chuyên gia khuyến cáo, nam giới trung niên không nên chủ quan khi nhu cầu tăng cao. Bởi vì với một phong độ như tuổi 30 nhưng cơ thể đã có nhiều bệnh lý nền, nếu duy trì hoạt động tình dục cao rất dễ gặp các tổn thương ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi quan hệ nhiều, cơ thể sẽ mệt mỏi nên cần tránh lạm dụng, tốt nhất là theo nhu cầu của mình.
Cần có chế độ luyện tập hợp lý, dinh dưỡng và tần suất, thời gian tình dục hợp lý để duy trì sức khỏe và kéo dài thời gian hồi xuân này. Nhu cầu tình dục ở mỗi người là khác nhau tùy vào từng độ tuổi. Vợ chồng mới lấy nhau có thể đều đặn chuyện "chăn gối" mỗi ngày từ 1-2 lần đều được không ảnh hưởng, nhưng ở tuổi trung niên cần điều chỉnh tần suất phù hợp theo thể trạng.
Việc "hồi xuân" ở nam giới trung niên không phải là hiện tượng tiêu cực. Điều này còn cho thấy dấu hiệu cơ thể vẫn còn khả năng thích nghi và cải thiện khi được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần nhìn nhận hiện tượng này một cách khoa học, tránh tâm lý chủ quan hoặc kỳ vọng quá mức.
Nam giới trung niên thay vì lo lắng hay chạy theo "phong độ" cần chú ý:
+ Lắng nghe cơ thể khi thấy sau mỗi lần quan hệ xuất hiện mệt mỏi kéo dài là dấu hiệu cần giảm tần suất.
+ Duy trì nền tảng sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người đang có bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp và nội tiết.
+ Cân bằng đời sống vợ chồng: Mọi người cần có sự trao đổi với người bạn đời để tìm được sự đồng thuận, tránh hiểu lầm không đáng có.
+ Chất lượng đời sống tình dục không nằm ở tần suất, mà ở sự hài hòa và phù hợp, vì thế, ở tuổi trung niên nên ưu tiên chất lượng thay vì số lượng.
