Suy giảm ham muốn tình dục ở tuổi trung niên, cần biết điều này để duy trì 'lửa yêu'
GĐXH - Không ít người bước vào độ tuổi trung niên bỗng nhận ra đời sống tình dục dần nguội lạnh. Hãy cùng chuyên gia tìm hiểu cách cải thiện, giữ lửa yêu bền vững ở tuổi trung niên.
Vợ chồng 'né chuyện yêu" sau tuổi 40Chị N.T.H, 43 tuổi ở Hà Nội chia sẻ rằng, vợ chồng chị từng rất hòa hợp, nhưng vài năm gần đây, tần suất gần gũi giảm rõ rệt. Chị bảo không phải vì hết yêu mà cả hai đều thấy… không còn nhu cầu như trước. Cũng vì vậy mà vợ chồng chị thường xuyên "né" chuyện yêu.
Tình trạng suy giảm ham muốn tình dục sau 40 tuổi là hiện tượng khá phổ biến, nhưng không phải ai cũng giống nhau. Có người giảm mạnh, có người gần như không thay đổi, ngược lại có trường hợp nhu cầu lại cao hơn nhờ sự ổn định về tâm lý và kinh nghiệm sống. Vậy nguyên nhân thực sự là gì?.
Theo tham vấn của BSCKI. Dương Ngọc Vân – BVĐK Medlatec, bước vào tuổi trung niên, cơ thể bước vào giai đoạn lão hóa tự nhiên, kéo theo sự thay đổi về hormone và thể chất. Nồng độ testosterone – hormone sinh dục nam và estrogen ở nữ giới bắt đầu suy giảm một cách tự nhiên. Hormone thay đổi sẽ làm suy giảm nội tiết tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ ham muốn, khả năng hưng phấn và chất lượng "cuộc yêu".
Testosterone thấp có thể dẫn đến giảm ham muốn, mệt mỏi, thậm chí rối loạn cương ở nam giới. Ở nữ giới, estrogen giảm sẽ gây khô hạn, đau khi quan hệ, từ đó làm giảm hứng thú.
Không chỉ phụ thuộc vào hormone, yếu tố tâm lý, cảm xúc và mối quan hệ vợ chồng đóng vai trò không kém phần quan trọng ảnh hưởng đến giảm ham muốn tình dục ở độ tuổi trung niên.
Trong đời sống hiện đại, nếu hormone là yếu tố sinh học, thì stress chính là "thủ phạm" được xem là "kẻ giết chết" ham muốn tình dục thầm lặng. Ở tuổi trung niên thường phải đối mặt với nhiều áp lực như: công việc căng thẳng, gánh nặng tài chính, nuôi dạy con cái và chăm sóc cha mẹ già. Những yếu tố này khiến cơ thể của mọi người luôn ở trạng thái mệt mỏi, dẫn đến giảm ham muốn tình dục tự nhiên.
Kết nối cảm xúc của nhiều cặp vợ chồng mất đi khi không có sự sẻ chia, không còn quan tâm, ít trò chuyện cũng là nguyên nhân. Khi cảm xúc không còn, tình dục cũng dần trở thành việc có cũng được mà không có cũng không sao.
Những sai lầm khiến tình trạng giảm ham muốn tình dục tuổi trung niên tệ hơn
Tránh nhầm giữa giảm ham muốn và rối loạn tình dục
Theo chuyên gia, không phải cứ ít "quan hệ" là bị bệnh. Mọi người cần thăm khám định kỳ để tránh nhầm lẫn giữa giảm ham muốn và rối loạn tình dục. Trong trường hợp đi kèm né tránh, khó chịu, hoặc ảnh hưởng tâm lý thì cần được đánh giá đúng.
Tự ý dùng thuốc kích thích
Không phải cứ giảm hormone là mất hoàn toàn nhu cầu. Mọi người không nên tự ý bổ sung nội tiết nếu chưa có chỉ định y khoa. Nhiều người tìm đến các sản phẩm tăng cường sinh lý mà không có tư vấn chuyên môn. Điều này không chỉ không giải quyết gốc rễ mà còn tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe tim mạch, nội tiết.
Né tránh và im lặng về chuyện tình dục
Điều này là sai lầm mà nhiều người ở độ tuổi trung niên gặp phải nhất. Khi không thường xuyên trao đổi, khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn, khiến vấn đề càng trở nên khó giải quyết hơn.
Để "giữ lửa" ham muốn tình dục một cách bền vững ngay cả ở độ tuổi trung niên, chuyên gia khuyến cáo, mọi người nên cải thiện tự nhiên từ lối sống bằng việc duy trì vận động thể chất, ngủ đủ giấc, có chế độ ăn lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Việc dành thời gian cho nhau, cởi mở về nhu cầu và tạo không gian riêng tư để tái tạo kết nối cảm xúc giữa vợ chồng cũng rất quan trọng.
Ngoài ra, mọi người cần quản lý căng thẳng để duy trì sức khỏe tâm lý và sinh lý ở tuổi trung niên. Mọi người có thể tìm hiểu về các phương pháp thư giãn như yoga, thiền, hoặc tập thể dục để xua tan căng thẳng và lo âu.
Ở độ tuổi trung niên, tình dục không còn chỉ là bản năng mà là sự kết nối tinh thần và cảm xúc. Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Trong trường hợp mất ham muốn kéo dài, không cải thiện, có dấu hiệu rối loạn chức năng tình dục, giấc ngủ làm ảnh hưởng tới đời sống hôn nhân cần có sự thăm khám chuyên khoa để có hướng điều trị thích hợp.
