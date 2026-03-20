Nam thanh niên phát hiện cùng lúc nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục từ một dấu hiệu ở môi mà người Việt hay bỏ qua
GĐXH – Chỉ từ dấu hiệu nhỏ là vài mụn nước ở môi, một nam thanh niên tại Hà Nội đi khám và bất ngờ phát hiện cùng lúc nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục ở cả họng và hậu môn.
Dấu hiệu mụn nước ở môi hé lộ nhiều bệnh lý tiềm ẩn
Bệnh nhân nam, 29 tuổi, đến khám tại MEDLATEC Thanh Xuân sau khi xuất hiện các mụn nước nhỏ ở viền môi dưới trong khoảng 4 ngày. Ban đầu, các mụn gây đau rát nhẹ, sau đó vỡ và đóng vảy.
Ban đầu, các mụn nước gây đau rát nhẹ, sau đó tự vỡ và đóng vảy, anh đã chủ động đi viện khám. Qua khai thác tiền sử, người này cho biết có quan hệ tình dục không an toàn (đường miệng và hậu môn) với bạn trai trong khoảng 2 năm, từng mắc giang mai trước đó.
Khám lâm sàng không phát hiện bất thường rõ rệt tại họng, cơ quan sinh dục hay hậu môn. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm chuyên sâu lại cho thấy nhiều vấn đề đáng chú ý: Từng nhiễm virus herpes, dấu hiệu giang mai cũ đã điều trị và đang nhiễm vi khuẩn lậu và Mycoplasma genitalium tại hầu họng, hậu môn.
Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm đồng thời nhiều tác nhân gây bệnh và được chỉ định điều trị, theo dõi tái khám lại sau ngừng thuốc 1 tháng.
ThS.BS Nguyễn Thu Trang - Chuyên khoa Da liễu, MEDLATEC Thanh Xuân trực tiếp thăm khám bệnh nhân cho biết, bệnh nhân khi khám không có triệu chứng điển hình của bệnh lậu hay nhiễm Mycoplasma genitalium. Trên thực tế, các tác nhân này khi tồn tại ở hầu họng hoặc hậu môn thường ít biểu hiện rõ ràng, thậm chí nhiều trường hợp hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường.
"Nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng hoặc chỉ xét nghiệm tại cơ quan sinh dục thì rất dễ bỏ sót bệnh. Nhờ thực hiện xét nghiệm sàng lọc toàn diện tại các vị trí có nguy cơ phơi nhiễm, bệnh nhân đã được phát hiện sớm các tác nhân gây bệnh và điều trị kịp thời", bác sĩ chia sẻ.
Cảnh báo nhiễm lậu ngoài sinh dục dễ bị bỏ sót
Theo các chuyên gia, bệnh lây truyền qua đường tình dục không chỉ tồn tại ở cơ quan sinh dục mà còn có thể xuất hiện ở hầu họng (do quan hệ bằng miệng) và hậu môn, trực tràng (do quan hệ qua đường hậu môn). Điều nguy hiểm là các vị trí này thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến người bệnh chủ quan.
Thực tế cho thấy, phần lớn trường hợp nhiễm lậu ở họng và hậu môn không có biểu hiện điển hình. Nếu chỉ xét nghiệm ở niệu đạo, nguy cơ bỏ sót rất cao. Các triệu chứng nếu có cũng rất dễ nhầm lẫn (đau họng nhẹ, ngứa, viêm đỏ, ho khan, ngứa hậu môn…)
Một nghiên cứu trên 21.994 nam quan hệ tình dục đồng giới tại Hoa Kỳ cho thấy: 6,5% nhiễm lậu hầu họng; 9,7% nhiễm lậu trực tràng. Đặc biệt, hơn 70% các ca nhiễm trùng ngoài cơ quan sinh dục sẽ không được phát hiện nếu chỉ sàng lọc ở niệu đạo.
Theo chuyên gia, nhiễm lậu ngoài sinh dục nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều hệ lụy như tăng nguy cơ lây nhiễm HIV ở cả nam và nữ, trở thành nguồn lây truyền âm thầm trong cộng đồng; Các chủng kháng kháng sinh từ các vị trí này có thể không được phát hiện và thúc đẩy sự lan rộng của tình trạng kháng thuốc. Do đó, việc tầm soát đúng vị trí tiếp xúc tình dục đóng vai trò rất quan trọng trong phát hiện bệnh.
Chủ động tầm soát, đừng đợi có triệu chứng
Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), nam giới quan hệ tình dục đồng giới nên thực hiện sàng lọc STIs ít nhất mỗi năm một lần, tại các vị trí có tiếp xúc tình dục, bao gồm: Họng, trực tràng và niệu đạo. Tần suất sàng lọc có thể tăng lên trên những đối tượng có hoạt động tình dục phức tạp.
Theo thống kê có 70-80% trường hợp mắc lậu hầu họng, hậu môn không có triệu chứng. Ngoài ra, những triệu chứng có thể gặp như tại họng: đau nhẹ, ngứa họng, viêm đỏ, ho khan; hoặc tại hậu môn như ngứa hậu môn, tiết dịch, viêm đỏ. Do những dấu hiệu này dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác nên thường phát hiện tình cờ khi tầm soát STIs định kỳ.
Từ trường hợp của nam bệnh nhân trên, bác sĩ Trang khuyến cáo: người dân nên đi khám, kiểm tra và làm xét nghiệm định kỳ ngay cả khi không có triệu chứng. Đặc biệt, người có yếu tố nguy cơ cao nên đi tầm soát định kỳ các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Người bệnh sẽ có được cách phòng ngừa và điều trị kịp thời, cũng như ngăn ngừa lây lan trong cộng đồng.
