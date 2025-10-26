Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử
Sau khi được trấn an, khuyên giải, người có ý định tự tử đã tỉnh táo, được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục hỗ trợ
Tối 25-10, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP HCM cho biết vừa kịp thời cứu một người có ý định tự tử.
Trước đó, lúc hơn 13 giờ cùng ngày, anh B.T.T.P (30 tuổi, ngụ TP HCM) đến khu vực cầu cảng ven sông Sài Gòn trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.
P. ngồi sát lan can cầu với dấu hiệu muốn nhảy xuống sông tự tử. Thấy vậy, người dân xung quanh đã hỏi han, an ủi anh, đồng thời gọi điện thoại báo với lực lượng chức năng.
Các chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ thuộc PC07 nhanh chóng được điều động đến hiện trường, triển khai phương án ngăn chặn và cứu nạn khẩn cấp.
Sau khi được trấn an, khuyên giải, anh P. đã tỉnh táo, được bàn giao cho Công an phường Sài Gòn để tiếp tục hỗ trợ và xử lý.
Theo PC07, người có ý định tự tử thường rơi vào trạng thái khủng hoảng, mất kiểm soát, dễ kích động. Vì vậy, việc tiếp cận người có ý định tự tử đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng, đúng "chiến thuật" và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả họ lẫn lực lượng làm nhiệm vụ.
