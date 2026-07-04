Đây mới là cách làm đẹp từ lá ổi không phải ai cũng biết

Trị mụn đầu đen bằng lá ổi

Cách trị mụn đầu đen với lá ổi cực đơn giản. Ngâm lá ổi với nước muối cho sạch, rửa lại với nước sạch rồi xay nhuyễn. Trộn đều lá ổi đã xay với lòng đỏ trứng gà và 1 muỗng đường nâu.

Rửa sạch mặt, sau đó bôi lên vùng da bị mụn đầu đen, để 10 phút rồi rửa lại với nước ấm, nên masasge nhẹ để làm sạch vùng mụn hiệu quả. Làm mỗi tuần 2 – 3 lần, mụn đầu đen sẽ bị đánh bay.

Hoặc dùng lá ổi, rửa sạch rồi mang đi xay hoặc giã nhuyễn, lọc lấy nước sau đó pha với nước ấm, dùng dịch này rửa mặt hàng ngày, chà xát nhẹ vào những nơi có mụn để loại bỏ mụn nhanh chóng.

Trị mụn trứng cá và vết thâm bằng là ổi

Trong lá ổi có chứa thành phần diệt khuẩn nên sẽ giúp phòng ngừa mụn trứng cá và cải thiện tình trạng mụn. Thêm vào đó, các thành phần khác giúp làm mờ các vết thâm.

Cách trị mụn đầu đen với lá ổi cực đơn giản. Ngâm lá ổi với nước muối cho sạch, rửa lại với nước sạch rồi xay nhuyễn. Trộn đều lá ổi đã xay với lòng đỏ trứng gà và 1 muỗng đường nâu.

Để trị mụn và vết thâm, cần xay nhuyễn lá ổi rồi đắp lên các nốt mụn hay vết thâm. Hoặc có thể dùng bã ổi sau khi lọc nước ở phần trên. Để 10 phút rồi rửa sạch với nước sạch. Nên sử dụng hàng ngày để đạt được hiệu quả.

Lá ổi giúp se khít lỗ chân lông hiệu quả

Đun sôi nước rồi bỏ 1 nắm lá ổi (chọn lá ổi già) đã rửa sạch vào, đun khoảng 5 phút rồi lọc phần nước, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Ngày 2 lần, buổi sáng và tối sau khi rửa mặt sạch với sữa rửa mặt sữa rửa mặt, dùng nước sắc từ lá ổi để rửa mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút.

Để yên 20 phút rồi rửa sạch với nước sẽ giúp se khít lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn. Bên cạnh đó, nó còn giúp giảm ngứa trên da nhờ vào các chất chống dị ứng.

Làm trắng da bằng cách xông lá ổi hiệu quả

Kết hợp với cách nấu nước ổi để se khít lỗ chân lông, bạn có thể chừa lại một ít nước nóng, đổ ra chậu và dùng một chiếc khăn để xông mặt khoảng 15 – 20 phút, xong dùng khăn bông chấm nhẹ nước trên da. Cách làm này sẽ giúp các lỗ chân lông được thư giãn và đẩy được hết bụi bẩn ra bên ngoài.

Ngày 2 lần, buổi sáng và tối sau khi rửa mặt sạch với sữa rửa mặt sữa rửa mặt, dùng nước sắc từ lá ổi để rửa mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút.

Cố gắng kiên trì xông 2 – 3 lần/tuần kết hợp với dưỡng ẩm bạn sẽ có được làn da trắng sáng, mịn màng.

Chống lão hóa cực hay bằng lá ổi

Trong lá ổi có chứa chất chống oxy hóa, chất này sẽ giúp ức chế, bảo vệ kết cấu da không bị lão hóa bởi các gốc tự do gây hại cho da.

Cách làm cũng khá đơn giản, bạn chọn lá ổi bánh tẻ (không quá già cũng không quá non), rửa sạch sau đó mang đi phơi khô (xắt nhỏ hoặc có thể để nguyên lá). Pha 1 ít lá ổi khô với nước nóng, dùng uống hàng ngày sẽ giúp da khỏe và săn chắc.

Trị nám và tàn nhang bằng lá ổi

Nám và tàn nhàng là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Lá ổi cũng là một phương pháp trị nám, tàn nhang rất hiệu quả.

Trong lá ổi có chứa chất chống oxy hóa, chất này sẽ giúp ức chế, bảo vệ kết cấu da không bị lão hóa bởi các gốc tự do gây hại cho da.

Xay nhuyễn lá ổi đã rửa sạch rồi đánh đều với một ít lòng trắng trứng làm mặt nạ. Rửa sạch mặt với sữa rửa mặt, sau đó đắp hỗn hợp lên, để khoảng 5 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Dùng đều đặn 3 lần/tuần, sau 1 tháng bạn sẽ thấy nám và tàn nhang giảm rõ rệt.

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