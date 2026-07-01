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Bất ngờ với 6 lợi ích của việc thoa dầu dừa lên mặt mỗi ngày

Thứ tư, 15:24 01/07/2026 | Đẹp
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong làm đẹp tự nhiên, dầu dừa còn mang đến nhiều lợi ích cho làn da khi được sử dụng đúng cách. Dưới đây là 6 lợi ích nổi bật của việc thoa dầu dừa lên mặt mỗi ngày.

6 lợi ích của việc thoa dầu dừa lên mặt mỗi ngày

Dưỡng ẩm sâu và hạn chế tình trạng khô da

Dầu dừa chứa hàm lượng cao các axit béo bão hòa, giúp tạo lớp màng bảo vệ trên bề mặt da và giảm thất thoát độ ẩm. Nhờ đó, làn da luôn duy trì được sự mềm mại, mịn màng và hạn chế tình trạng khô ráp, bong tróc.

Đây là lựa chọn phù hợp cho những người có làn da khô hoặc thường xuyên tiếp xúc với môi trường điều hòa, thời tiết hanh khô.

Hỗ trợ giảm sự phát triển của vi khuẩn gây mụn

Một trong những thành phần nổi bật của dầu dừa là axit lauric - loại axit béo có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên.

Bất ngờ với 6 lợi ích của việc thoa dầu dừa lên mặt mỗi ngày - Ảnh 1.

Dầu dừa chứa hàm lượng cao các axit béo bão hòa, giúp tạo lớp màng bảo vệ trên bề mặt da và giảm thất thoát độ ẩm.

Hoạt chất này có thể góp phần hạn chế sự phát triển của một số vi khuẩn liên quan đến quá trình hình thành mụn. Tuy nhiên, do dầu dừa có kết cấu khá đặc nên những người sở hữu làn da dầu hoặc dễ bít lỗ chân lông cần cân nhắc khi sử dụng.

Bổ sung chất chống oxy hóa cho làn da

Dầu dừa chứa vitamin E cùng một số hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào da trước tác động của các gốc tự do từ môi trường.

Việc sử dụng dầu dừa đúng cách có thể hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, giảm nguy cơ lão hóa sớm và góp phần cải thiện độ tươi tắn của da theo thời gian.

Làm dịu da kích ứng và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da

Nhờ đặc tính làm mềm và chống viêm tự nhiên, dầu dừa có thể giúp giảm cảm giác khó chịu ở những vùng da khô, đỏ hoặc kích ứng nhẹ.

Bất ngờ với 6 lợi ích của việc thoa dầu dừa lên mặt mỗi ngày - Ảnh 2.

Dầu dừa chứa vitamin E cùng một số hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào da trước tác động của các gốc tự do từ môi trường.

Việc bổ sung độ ẩm đầy đủ còn góp phần củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp da chống chọi tốt hơn trước các tác nhân từ môi trường bên ngoài.

Chăm sóc môi mềm mại, hạn chế nứt nẻ

Ngoài công dụng dưỡng da mặt, dầu dừa còn được nhiều người sử dụng như một phương pháp dưỡng môi tự nhiên. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên môi trước khi ngủ, dầu dừa có thể giúp cải thiện tình trạng khô môi, bong tróc và mang lại đôi môi mềm mại hơn vào sáng hôm sau.

Hỗ trợ tẩy trang nhẹ nhàng

Nhờ đặc tính hòa tan dầu, dầu dừa có khả năng làm sạch lớp trang điểm, kem chống nắng và bụi bẩn tích tụ trên da.

Khi massage nhẹ nhàng trên da khô, dầu dừa giúp cuốn trôi tạp chất mà không gây cảm giác khô căng sau khi làm sạch, phù hợp với những người yêu thích các phương pháp chăm sóc da từ thiên nhiên.

Những lưu ý khi sử dụng dầu dừa cho da mặt

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, dầu dừa không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi loại da. Thử trên vùng da nhỏ trước khi sử dụng: Trước khi thoa lên toàn bộ khuôn mặt, nên thử một lượng nhỏ dầu dừa và theo dõi phản ứng của da trong khoảng 24 giờ để phát hiện nguy cơ kích ứng.

Bất ngờ với 6 lợi ích của việc thoa dầu dừa lên mặt mỗi ngày - Ảnh 3.

Để duy trì làn da khỏe mạnh, cần kết hợp dầu dừa với một quy trình chăm sóc da khoa học và phù hợp với tình trạng da của mỗi người.

Cân nhắc nếu sở hữu làn da dầu hoặc da mụn: Do khả năng gây bít tắc lỗ chân lông ở một số người, dầu dừa có thể khiến tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn nếu sử dụng không phù hợp. Những người có làn da dầu nên tham khảo ý kiến chuyên gia da liễu trước khi áp dụng thường xuyên.

Ưu tiên dầu dừa nguyên chất: Để đảm bảo hiệu quả chăm sóc da, nên lựa chọn dầu dừa nguyên chất được sản xuất bằng phương pháp ép lạnh. Loại dầu này thường giữ lại được nhiều dưỡng chất hơn so với các sản phẩm tinh luyện phục vụ mục đích nấu ăn.

Không thay thế các bước chăm sóc da cơ bản: Dầu dừa chỉ đóng vai trò hỗ trợ dưỡng da và không thể thay thế các bước quan trọng như làm sạch da, dưỡng ẩm chuyên biệt hoặc sử dụng kem chống nắng hằng ngày.

Để duy trì làn da khỏe mạnh, cần kết hợp dầu dừa với một quy trình chăm sóc da khoa học và phù hợp với tình trạng da của mỗi người.

Bất ngờ với 6 lợi ích của việc thoa dầu dừa lên mặt mỗi ngày - Ảnh 4.Cách làm mặt nạ gạo chăm sóc da an toàn, trắng sáng tại nhà

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Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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