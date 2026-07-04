Mách bạn những cách 'nhả nắng' sau khi đi biển

Uống nhiều nước

Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài khi đi biển có thể làm cơ thể và làn da mất nước nhanh hơn bình thường. Sự thiếu hụt nước có thể làm da mất đi độ ẩm tự nhiên, dẫn đến việc da trở nên đen sạm, sần sùi và hình thành các lớp sừng.

Vì vậy, rất quan trọng để bạn uống đủ nước để bù lại lượng nước đã mất đi trong cơ thể. Điều này không chỉ giúp làm dịu da cháy nắng mà còn giúp nuôi dưỡng da từ bên trong, giữ cho da khỏe mạnh.

Tẩy tế bào chết cho da

Các sản phẩm tẩy da chết cũng là một sự lựa chọn vì chúng cũng chứa nhiều dưỡng chất hữu ích để phục hồi và nuôi dưỡng làn da, giúp da trở nên sáng khỏe hơn.

Bạn có thể lựa chọn sử dụng một số sản phẩm tẩy da chết mặt hoặc toàn thân đã có sẵn trên thị trường từ các thương hiệu làm đẹp nổi tiếng.

Tuy nhiên tẩy tế bào chết cho da cháy nắng chỉ áp dụng khi da cháy nắng nhẹ và đã chuyển sang giai đoạn bong tróc, lột da nhưng không đau rát, điều này không áp dụng với da cháy nắng nặng để tránh làm da mỏng yếu hơn.

Bạn có thể lựa chọn sử dụng một số sản phẩm tẩy da chết mặt hoặc toàn thân đã có sẵn trên thị trường từ các thương hiệu làm đẹp nổi tiếng. Những sản phẩm này thường được bổ sung với các thành phần dưỡng da như dầu oliu, chiết xuất quả mơ, bơ hạt mỡ, và nhiều hợp chất khác.

Làm mát da ngay khi bị cháy nắng

Khi da bị cháy nắng và cảm thấy bỏng rát, điều quan trọng là bạn cần làm mát da ngay lập tức bằng nước mát. Nước không chỉ giúp làm dịu da cháy nắng mà còn có thể giảm độ nghiêm trọng của vết bỏng.

Bạn có thể đổ nước trực tiếp lên vùng da bị cháy nắng hoặc sử dụng một khăn thấm nước mát và áp lên da. Tuyệt đối không nên chà xát quá mạnh vùng da bị cháy nắng vì điều này có thể làm tình trạng bỏng trở nên nghiêm trọng hơn.

Dưỡng ẩm đầy đủ cho da

Sau khi da bị cháy nắng do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da thường trở nên khô và thiếu ẩm nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng này, việc cung cấp độ ẩm và nước cho da là rất quan trọng.

Sau khi da bị cháy nắng do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da thường trở nên khô và thiếu ẩm nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng này, việc cung cấp độ ẩm và nước cho da là rất quan trọng.

Hãy lựa chọn các loại kem dưỡng ẩm có thành phần nhẹ nhàng, không chứa các chất gây kích ứng như petroleum, benzocaine, lidocaine.

Thay vào đó, hãy tìm kiếm các loại kem dưỡng da chứa các thành phần như dầu oliu, axit hyaluronic (HA), collagen, coenzyme Q10... Những thành phần này có tác dụng cung cấp độ ẩm, giúp làn da khô ráp trở nên mềm mịn hơn đồng thời góp phần làm dịu và thúc đẩy quá trình lành da.

Đắp mặt nạ thiên nhiên

Lòng trắng trứng gà

Lòng trắng trứng gà là một nguyên liệu giàu protein, vitamin A và các enzyme có lợi cho làn da. Chúng có thể được sử dụng để chữa lành da cháy nắng sau khi đi biển. Lưu ý trước khi áp dụng, hãy đảm bảo rằng bạn không bị dị ứng với lòng trắng trứng gà.

Nhả nắng sau khi đi biển với mật ong

Mật ong không chỉ không bắt nắng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho làn da. Nó chứa nhiều vitamin A, E, C, B và các chất chống oxy hóa, giúp da chống viêm nhiễm, loại bỏ tế bào chết và cung cấp độ ẩm hiệu quả.

Mật ong là một trong những phương pháp nhả nắng nhanh nhất cho da.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi sử dụng mật ong là một trong những phương pháp nhả nắng nhanh nhất cho da.

Hỗn hợp sữa chua và cà chua

Bạn có thể sử dụng một phương pháp tự nhiên khác để làm dịu da cháy nắng là kết hợp cà chua và sữa chua. Cà chua chứa chất chống oxy hóa lycopene có khả năng giảm phản ứng cháy nắng từ tia cực tím và tăng cường sức đề kháng cho da. Sữa chua, với nhiều vitamin và khoáng chất, có thể làm dịu da cháy nắng và thúc đẩy quá trình chữa lành da.

Đắp mặt nạ nha đam

Nha đam không chỉ mang lại cảm giác mát lạnh cho da, mà còn chứa hoạt chất polysaccharide giúp phục hồi và làm dịu da bị cháy nắng. Hoạt chất này cũng có tác dụng giảm viêm, ngăn ngừa mụn và làm trắng da.

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