Có 1 cách nấu đậu phụ hương vị khác biệt và ngon hơn hẳn, nước sốt trộn với cơm khiến cả nhà "ăn vèo vèo"

Hôm nay, chúng ta sẽ kết hợp đậu phụ với thịt lợn thái lát. Sau khi nấu, 2 nguyên liệu này trở thành một sự kết hợp hoàn hảo. Cả hai đều có kết cấu mềm mịn và giàu protein. Quan trọng hơn, chúng ta sử dụng ớt ngâm để nêm gia vị, tạo nên hương vị chua cay kích thích vị giác. Cách chế biến cũng khá đơn giản: chỉ cần luộc, rưới nước sốt lên là xong.

Nguyên liệu làm món đậu phụ và thịt heo nấu chua cay

1 khối đậu phụ to (400g), 250g thịt nạc, tinh bột khoai lang, tương ớt xay ngâm giấm (tùy lượng cần dùng), hành lá, gừng và tỏi (tùy lượng cần dùng), nước tương, một chút muối, lượng dầu ăn vừa phải, một chút tinh chất cốt gà, giấm, nước bột bắp pha loãng (tùy lượng cần dùng).

Cách làm món đậu phụ và thịt heo nấu chua cay

Bước 1: Đậu phụ sau khi mua về, bạn rửa sạch dưới vòi nước rồi bẻ thành từng miếng vừa ăn. Đun sôi một ít nước trong nồi, cho đậu phụ vào, thêm chút muối và nấu trong 5 hoặc 6 phút. Sau khi nấu xong, không nên vớt ra ngay; hãy ngâm đậu phụ trong nước muối nóng một lúc để giúp chúng ngấm gia vị. Rửa sạch thịt heo, sau đó thái lát và cho vào bát. Thêm một ít muối, nước tương và dầu hào rồi trộn đều. Sau đó cho thêm 1 thìa canh tinh bột khoai lang và trộn đều. Nếu hơi khô, bạn có thể cho thêm một ít nước rồi trộn đều. Đảm bảo mỗi lát thịt được phủ đều lớp bột.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi. Khi nước sôi, lập tức tắt bếp. Cẩn thận cho từng miếng thịt đã ướp vào nước nóng. Sau khi các miếng thịt đã đổi màu và có dấu hiệu đông cứng lại, bật nhỏ lửa và đun liu riu cho đến khi tất cả các miếng thịt nổi lên mặt nước. Sau đó tắt bếp và vớt các miếng thịt ra. Cuối cùng, cho các miếng thịt vào nước lạnh để làm nguội. Việc làm nguội nhanh này sẽ giúp lớp bột phủ trên bề mặt các miếng thịt đông lại bám chắc hơn và không bị bong ra.

Món ăn hôm nay có vị hơi cay của ớt ngâm. Nếu không có ớt ngâm sẵn, bạn có thể dùng ớt xay ngâm chua cay có bán ở siêu thị. Làm nóng một ít dầu trong chảo, cho hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho 1 thìa canh tương ớt xay ngâm chua cay vào chảo và xào thơm. Thêm một ít nước tương và giấm rồi xào đều cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện và thơm.

Bước 3: Thêm lượng nước sôi vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó, cho thịt đã nấu chín vào nồi. Nếu cần, bạn có thể thêm một ít nước tương đen vào lúc này để điều chỉnh màu sắc. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị bằng cách có thể thêm một ít tinh chất cốt gà, không cần thêm muối. Đun ở mức lửa vừa trong khoảng 1 hoặc 2 phút. Cuối cùng, đổ một ít bột bắp pha nước vào nồi, khuấy liên tục bằng thìa để làm đặc nước sốt. Rắc thêm hành lá thái nhỏ rồi tắt bếp. Vớt đậu phụ đã luộc ra khỏi nước muối và cho vào bát. Sau đó, đổ thịt lợn thái lát và nước sốt nóng hổi lên trên đậu phụ là món ăn hoàn thành.

Thành phẩm món đậu phụ và thịt heo nấu chua cay

Vị chua cay của ớt rất hấp dẫn, thịt lợn mềm, đậu phụ đậm đà và ngon miệng. Ăn kèm với cơm thì tuyệt vời. Món ăn này đặc biệt ngon trong bữa cơm ngày thu đông, tiết trời mát hoặc se lạnh. Hãy thử nếu bạn muốn thay đổi khẩu vị!

Chúc bạn ngon miệng với món đậu phụ và thịt heo nấu chua cay!