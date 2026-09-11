Người thiếu máu nên ăn gì? Top món ăn bổ máu và lưu ý trong chế độ ăn của người thiếu máu

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Dù bổ sung nhiều thực phẩm giàu sắt, nhiều người bệnh thiếu máu vẫn không thấy sức khỏe cải thiện do hấp thu kém hoặc dùng sai cách. Cùng khám phá các món ăn bổ máu và những lưu ý "vàng" ngay trong bài viết dưới đây.

Thế nào là thiếu máu

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, thiếu máu tức là máu có lượng hồng cầu thấp hơn mức bình thường. Ngoài ra, khi hồng cầu không chứa đủ Hemoglobin (một loại protein giàu chất sắt khiến cho máu có màu đỏ) cũng được xem là thiếu máu. Các Hemoglobin này có vai trò giúp hồng cầu mang oxy từ phổi đến những phần khác của cơ thể.

Dấu hiệu nhận biết thiếu máu

Những người bị thiếu máu thường có các triệu chứng sau: Khi đứng dậy bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. Da xanh, nhợt nhạt. Hoa mắt, ù tai, nhức đầu, chóng mặt. Rối loạn tiêu hóa. Chán ăn. Hồi hộp, tim đập nhanh, mệt mỏi. Vô kinh hoặc rối loạn kinh nguyệt đối với nữ giới. Dễ cáu gắt, hay nghĩ nhiều. Dễ bị gãy móng tay. Bị rụng tóc.

Những thực phẩm mà người bị thiếu máu nên ăn

Rau sẫm màu

Những loại rau xanh sẫm màu chẳng hạn như: cải xoăn, lá lốt, cần tây, cải bó xôi, rau đay, mồng tơi… là những nguồn bổ sung dồi dào chất sắt non-heme cho cơ thể. Bên cạnh đó, các loại thực phẩm này còn bổ sung lượng axit folic và vitamin C giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn chất sắt.

Các loại thịt

Đa số các loại thịt đều rất giàu chất sắt heme, vì vậy sẽ giúp cơ thể người bệnh bổ sung lượng sắt cần thiết để sản xuất hồng huyết cầu cũng như hỗ trợ chữa tình trạng thiếu máu. Vì vậy, bạn có thể bổ sung thêm nhiều loại thịt vào món ăn hàng ngày như thịt lợn, thịt gà, thịt bò... 

Người thiếu máu nên ăn gì? Top món ăn bổ máu và lưu ý trong chế độ ăn của người thiếu máu - Ảnh 1.

Bạn có thể bổ sung thêm nhiều loại thịt vào món ăn hàng ngày như thịt lợn, thịt gà, thịt bò...

Hải sản

Ngoài các loại thịt thì hải sản, đặc biệt là các loại động vật có vỏ rất giàu axit folic và chất sắt, do đó đây là những món cần phải tăng cường bổ sung cho những đối tượng bị thiếu máu. Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec, trong các loại hải sản còn giàu lượng khoáng chất như: chất kẽm, canxi, phốt pho... vô cùng có lợi có xương khớp. Những loại hải sản thích để ăn cho người thiếu máu như: cua, cá thu, tôm, cá mòi, các loại sò, hàu.

Các loại đậu

Không thể bỏ không kể đến các loại đậu khi nói về danh sách các loại thực phẩm bổ máu dành cho người bệnh. Đậu từ lâu đã được chứng minh là loại thực phẩm dồi dào chất sắt và vitamin. Không những vậy, các loại đậu còn rất dễ tìm và có giá cả phù hợp nên vô cùng thích hợp với nhiều bệnh nhân thiếu máu. Một số loại đậu như: đậu Hà Lan, đậu nành, đậu xanh, đậu trắng...

Gà hầm thuốc bắc

Món ăn này sử dụng thịt gà nấu với đương quy, hoàng kỳ, đẳng sâm, gừng tươi và táo đỏ Trung Quốc. Cách thực hiện đơn giản với việc làm sạch gà, cho lần lượt các gia vị và hầm trong lửa nhỏ. Tuy cách chế biến đơn giản nhưng món ăn này cực kỳ tốt cho người thiếu máu, đặc biệt là người thường xuyên chảy máu cam, chảy máu chân răng, khó thở… Bệnh nhân nên sử dụng bài thuốc này 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối.

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa và chế phẩm từ sữa là nguồn cung dồi dào khoáng chất, các loại vitamin B12, C và A cho cơ thể. Đây đều là những chất dinh dưỡng quan trọng trong quá trình giữ chất sắt và kích thích hình thành các tế bào hồng cầu, cũng như giúp cơ thể cải thiện tình trạng thiếu máu.

Người thiếu máu nên ăn gì? Top món ăn bổ máu và lưu ý trong chế độ ăn của người thiếu máu - Ảnh 2.

Sữa và chế phẩm từ sữa là nguồn cung dồi dào khoáng chất, các loại vitamin B12, C và A cho cơ thể.

Trái cây chứa nhiều vitamin C

Các loại trái cây chứa hàm lượng vitamin cao là món ăn vô cùng tuyệt vời cho bệnh nhân đang trong tình trạng bị thiếu máu. Các loại trái cây chứa nhiều vitamin C thích hợp cho người thiếu máu có thể được kể đến như: Trái xoài, nho, trái ổi, quả dâu tây, cà chua... Ngoài ra, việc cung cấp cho cơ thể nguồn vitamin C tự nhiên từ trái cây tươi sẽ giúp hấp thu sắt dễ dàng hơn, từ đó thúc đẩy quá trình các chất chuyển hóa tốt hơn.

Những lưu ý trong chế độ ăn của người thiếu máu

Cũng theo Bệnh viện Tâm Anh, bên cạnh tìm hiểu thiếu máu nên ăn gì, người bệnh nên lưu ý thêm một số vấn đề khi áp dụng chế độ ăn dành cho người thiếu máu, bao gồm: Không nên uống trà hay cà phê khi dùng món ăn bổ máu vì hàm lượng polyphenol có trong các loại thức uống này làm suy giảm sự hấp thu sắt.

Nên hạn chế đưa thực phẩm có gluten (ví dụ như lúa mạch đen, mì ống…) vào khẩu phần của người thiếu máu vì có thể khiến thành ruột bị tổn thương và ngăn cản quá trình hấp thu sắt.

Khi dùng món ăn dành cho người bị thiếu máu, bạn nên hạn chế dùng thực phẩm chứa nhiều axit oxalic vì có tiềm ẩn nguy cơ gây ra phản ứng với canxi trong máu, dẫn đến tình trạng kết tủa oxalat canxi.

Người thiếu máu nên ăn gì? Top món ăn bổ máu và lưu ý trong chế độ ăn của người thiếu máu - Ảnh 3.

Không nên uống trà hay cà phê khi dùng món ăn bổ máu vì hàm lượng polyphenol có trong các loại thức uống này làm suy giảm sự hấp thu sắt.

Bạn nên bổ sung thêm vitamin C để hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Người bị thiếu máu cũng có thể sử dụng các loại thuốc bổ máu thành phần chứa axit folic, vitamin B12, vitamin C, sắt (đúng theo chỉ định của bác sĩ) để giúp cải thiện chứng thiếu máu, ví dụ như thuốc cung cấp…

Người bị thiếu máu nên thường xuyên rèn luyện thể chất thông qua một số môn thể thao như chạy bộ, đạp xe, bơi lội… để góp phần làm gia tăng hồng cầu. Khi tiến hành luyện tập, nhu cầu oxy của não bộ và cơ thể gia tăng, kích thích tủy xương sinh ra hồng cầu nhiều hơn.

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