2 thói quen ăn uống tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Một chế độ ăn uống lành mạnh không chỉ nằm ở chuyện lựa chọn rau xanh, trái cây, cá hay thịt nạc. Cách ăn và cách xử lý thực phẩm cũng quan trọng không kém. Có những thói quen được duy trì nhiều năm mà chúng ta gần như không để ý, đến khi xuất hiện vấn đề sức khỏe mới nhận ra cần thay đổi.

Hai thói quen dưới đây đặc biệt đáng lưu ý.

Ăn, uống khi thực phẩm còn quá nóng

Một bát canh nóng, nồi lẩu nghi ngút khói hay tách trà vừa pha xong có thể khiến món ăn ngon miệng hơn. Nhiều người thậm chí có thói quen vừa nấu xong đã thưởng thức ngay.

Tuy nhiên, thường xuyên sử dụng đồ ăn, đồ uống ở nhiệt độ rất cao có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản và liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản.

Thông tin trên Lao Động cho hay, năm 2016, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá việc uống đồ uống rất nóng, ở nhiệt độ trên 65°C, là “có thể gây ung thư cho người” (nhóm 2A). Mối liên quan được ghi nhận rõ nhất đối với ung thư thực quản, chứ không phải tất cả các loại ung thư đường tiêu hóa.

Điều đáng chú ý là nguy cơ không nằm ở riêng trà, cà phê hay một loại đồ uống cụ thể, mà chủ yếu liên quan đến nhiệt độ khi sử dụng. Khi thức ăn hoặc đồ uống quá nóng tiếp xúc với niêm mạc miệng và thực quản, chúng có thể gây tổn thương nhiệt. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, các tổn thương liên tục phải phục hồi có thể tạo điều kiện cho những thay đổi bất thường của tế bào.

Vì vậy, không nhất thiết phải bỏ trà nóng, cà phê hay những món ăn vừa nấu. Điều nên thay đổi là không sử dụng khi chúng còn quá nóng.

Một mẹo đơn giản là chờ vài phút sau khi nấu, đặc biệt với cháo, canh, súp hoặc các món có nhiệt độ cao. Nếu vừa đưa vào miệng đã có cảm giác bỏng rát, đó là dấu hiệu món ăn vẫn còn quá nóng và cần để nguội thêm.

Thực phẩm bị mốc: đừng chỉ cắt phần nhìn thấy

Một lát bánh mì xuất hiện chấm mốc, quả cam có một vùng mềm mốc hay chiếc bánh chưng chỉ mới có vài điểm bất thường... Nhiều người thường dùng dao cắt bỏ phần hỏng rồi tiếp tục ăn phần còn lại để tránh lãng phí. Đây là thói quen không nên áp dụng một cách máy móc.

Nấm mốc không phải lúc nào cũng chỉ phát triển trên phần bề mặt mà mắt thường nhìn thấy. Các sợi nấm có thể xâm nhập sâu hơn vào thực phẩm, đặc biệt với những thực phẩm mềm, nhiều nước. Bởi vậy, cắt bỏ một phần nhìn thấy không đồng nghĩa với việc toàn bộ phần còn lại đã an toàn.

Đáng lưu ý hơn, một số loài nấm mốc có thể sản sinh mycotoxin, tức độc tố nấm mốc. Trong số đó, aflatoxin là nhóm độc tố được quan tâm đặc biệt vì có khả năng gây tổn thương gan và liên quan đến ung thư gan. Aflatoxin thường được phát hiện trong một số loại ngũ cốc, hạt, đậu phộng và thực phẩm bảo quản trong điều kiện nóng ẩm khi bị nhiễm nấm.

Tuy nhiên, cũng cần hiểu đúng rằng không phải mọi thực phẩm bị mốc đều chứa aflatoxin, và không phải cứ ăn một lần thực phẩm mốc là sẽ mắc ung thư. Nguy cơ phụ thuộc vào loại nấm, loại thực phẩm, mức độ và thời gian phơi nhiễm.

Điều quan trọng đối với người nội trợ là không nên cố “cứu” những thực phẩm đã mốc bằng cách cắt bỏ phần nhìn thấy, đặc biệt với các loại thực phẩm mềm, xốp hoặc có cấu trúc mà nấm có thể lan sâu. Với những thực phẩm như bánh mì, bánh chưng, bánh ngọt mềm, trái cây mềm hoặc món ăn đã nấu chín bị mốc, lựa chọn an toàn hơn là bỏ toàn bộ. Ngôi sao cho hay.

Thay đổi hai thói quen nhỏ để bảo vệ sức khỏe

Ung thư là bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ, bao gồm tuổi tác, di truyền, hút thuốc, rượu bia, nhiễm trùng, môi trường và chế độ ăn uống. Vì vậy, không nên quy kết rằng một thói quen đơn lẻ chắc chắn gây ung thư. Nhưng điều đó không có nghĩa những thói quen hằng ngày không đáng quan tâm.

Để thức ăn nguội bớt trước khi ăn và bỏ thực phẩm đã mốc thay vì tiếc rẻ là hai thay đổi đơn giản, không tốn kém nhưng giúp giảm những nguy cơ không cần thiết.

Một chế độ ăn lành mạnh cũng nên được xây dựng trên nền tảng đa dạng thực phẩm, nhiều rau quả, đủ chất xơ, hạn chế thịt chế biến, thực phẩm quá mặn và rượu bia; đồng thời duy trì cân nặng hợp lý và vận động thường xuyên.

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