Trứng đừng chiên nữa, nấu thế này mới là sự kết hợp hoàn hảo, tươi ngon, thơm phức và "rất tốn cơm"

Bạn đang đói cồn cào nhưng không biết phải nấu món gì nhanh chóng, đơn giản nhưng vẫn ngon miệng. Vậy thì đây sẽ là một gợi ý hoàn hảo! Chúng ta sẽ chọn một vài nguyên liệu đơn giản để làm một món ăn ngon và bổ dưỡng, chỉ mất 10 phút để hoàn thành. Bạn sẽ thích ngay từ miếng đầu tiên!

Hôm nay, nguyên liệu chính là trứng và cánh gà chay, một sự kết hợp hoàn hảo. Những chiếc cánh gà chay này đơn giản chỉ là một loại sản phẩm từ đậu nành; bạn có thể hình dung chúng như những miếng đậu hũ được tạo hình giống hình cánh gà. Chúng rất thích hợp để xào, giúp thấm hút nhiều nước sốt hơn. Sự kết hợp giữa 2 nguyên liệu này tạo nên hương vị và kết cấu đậm đà hơn, và cả hai đều giàu protein, cung cấp dinh dưỡng tốt hơn. Món ăn này chắc chắn sẽ khiến bạn dù chỉ có một mình cũng sẽ ăn hết cả một nồi cơm.

Nguyên liệu làm món cánh gà chay xào trứng và ớt chuông

50g cánh gà chay khô (tùy khẩu vị), 1/2 quả ớt chuông xanh và 1/2 quả ớt chuông đỏ, 4 quả trứng gà, một ít mộc nhĩ khô, tỏi băm (tùy khẩu vị), nước tương, dầu hào, muối và lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món cánh gà chay xào trứng và ớt chuông

Bước 1: Trước tiên, chúng ta hãy chuẩn bị nguyên liệu chính hôm nay, đó là cánh gà chay làm từ đậu nành. Cho chúng vào bát, thêm nước lạnh, ngâm khoảng 1 tiếng cho đến khi ngấm nước và mềm. Đồng thời, ngâm một ít mộc nhĩ khô. Sau khi ngâm, rửa sạch vài lần với nước, vớt ra, vắt khô và để sang một bên. Rửa sạch, bỏ hạt ớt chuông, rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Tỏi đập dập, băm nhỏ.

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Bước 2: Đập trứng gà vào bát tô, đánh đều cho hòa quyện. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun nóng chảo, cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng, đổ trứng vào chiên cho đến khi đông đặc thì dùng phới dẹt đảo đều để trứng tạo thành các miếng nhỏ. Sau đó lập tức tắt bếp, lấy trứng ra. Cẩn thận đừng để trứng bị chín quá. Thêm một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng, cho tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho cánh gà chay và mộc nhĩ vào, tăng lửa và đảo đều. Thêm một ít nước tương và dầu hào rồi đảo đều cho thơm.

Bước 3: Cho một bát nước sôi vào, lúc này bạn có thể cho thêm một ít nước tương đen màu để tạo màu. Khuấy đều và tiếp tục nấu trên lửa lớn trong 2 phút. Khi hết thời gian, cho các miếng ớt chuông xanh và đỏ cùng trứng vào chảo, rắc một chút muối, rồi xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi chín.

Thành phẩm món cánh gà chay xào trứng và ớt chuông

Đây là món xào đơn giản, dễ làm và rất ngon miệng. Cánh gà chay có hương vị đậu nành đậm đà, mềm nhưng vẫn hơi dai, và sự kết hợp giữa trứng với ớt chuông xanh đỏ làm cho món ăn vô cùng hấp dẫn. Chỉ với một món ăn đơn giản thế này cũng có thể dễ dàng làm hết cả một nồi cơm. Chắc chắn rất đáng để thử!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món cánh gà chay xào trứng và ớt chuông!