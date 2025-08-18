Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Từ hôm nay (18/8), khách hàng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sẽ được tặng thêm lãi suất 0,3%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng này.
Theo đó, khi gửi tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ từ ngày 18-28/8 tại MB, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất đặc biệt cao hơn 0,3%/năm so với biểu lãi suất thông thường.
Chương trình áp dụng cho sổ tiết kiệm có kỳ hạn từ 1-6 tháng.
Để được nhận mức lãi suất ngân hàng ưu đãi này, khách hàng sử dụng mã voucher được "dán" sẵn trên ứng dụng tiết kiệm trực tuyến. MB cho biết voucher chỉ áp dụng cho tiền gửi số cố định, hình thức trả lãi cuối kỳ, có giá trị sử dụng một lần duy nhất.
Trường hợp sau khi áp dụng voucher ưu đãi, mức lãi suất tiết kiệm cao hơn so với mức lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất tiết kiệm áp dụng cuối cùng là mức lãi suất trần.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ MB đang niêm yết, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 3,8%/năm và kỳ hạn 6 tháng là 4,4%/năm.
Sau khi cộng thêm lãi suất đặc biệt 0,3%/năm theo chương trình đang được MB áp dụng, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-6 tháng tại MB như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 3,8%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,9%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 4,1%/năm và kỳ hạn 6 tháng là 4,7%/năm.
Trong khi đó, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Quyết định 2411 về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại các ngân hàng, mức lãi suất trần áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm; tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm.
Hiện lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 6-11 tháng được MB áp dụng chung mức lãi suất 4,4%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 12-18 tháng là 4,9%/năm. Lãi suất huy động cao nhất được MB áp dụng là 5,8%/năm khi gửi tiền kỳ hạn từ 24-36 tháng.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 18/8/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|3,8
|4,1
|5,25
|5,35
|5,5
|5,8
|BAOVIETBANK
|3,5
|4,35
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|3,95
|4,15
|5,15
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,95
|4,05
|5,65
|5,75
|5,95
|5,95
|HDBANK
|3,85
|3,95
|5,3
|5,3
|5,6
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,7
|3,7
|5,1
|5,2
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,6
|3,9
|5,1
|5,1
|5,4
|5,4
|MB
|3,5
|3,8
|4,4
|4,4
|4,9
|4,9
|MBV
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|5,9
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|3,8
|4
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4
|4,2
|5,35
|5,45
|5,6
|5,6
|OCB
|3,9
|4,1
|5
|5
|5,1
|5,2
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,3
|3,6
|4,5
|4,7
|5,1
|5,8
|SACOMBANK
|3,6
|3,9
|4,8
|4,8
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|3,5
|3,8
|4,9
|5
|5,3
|5,5
|TECHCOMBANK
|3,45
|4,25
|5,15
|4,65
|5,35
|4,85
|TPBANK
|3,7
|4
|4,9
|5
|5,3
|5,9
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|5,6
|5,45
|5,5
|5,55
|VIB
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|4,9
|5,2
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,15
|4,35
|5,65
|5,65
|5,95
|6
|VPBANK
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|5,2
|5,2
Bên cạnh việc MB tặng thêm lãi suất, từ đầu tháng 8 đến nay, một số ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động, gồm: ABBank giảm lãi suất 0,1%/năm kỳ hạn 1-60 tháng; Techcombank tăng lãi suất 0,5%/năm kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.
Cũng trong tháng 8, Viet A Bank công bố lãi suất mới đối với các sản phẩm: Tiết kiệm Đắc Lộc với lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,3%/năm; Tiết kiệm Đắc Lợi với lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,4%/năm và Tiết kiệm Đắc Tài với lãi suất tiền gửi cao nhất là 6,8%/năm.
Cùng với đó, Eximbank công bố mở rộng sản phẩm tiết kiệm "Combo Casa" với tiền gửi trực tuyến, lãi suất ngân hàng cao nhất là 6%/năm với kỳ hạn 18-36 tháng áp dụng cho khách hàng Infinite.
Lãi suất Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV mới nhất
Lãi suất huy động nhóm Big4 (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank) dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.
Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, trong khi ba ngân hàng còn lại giữ ở mức 1,6%/năm. Với kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết 2,4%/năm, cao hơn hẳn mức 1,9%/năm của VietinBank, Vietcombank, BIDV. Ở kỳ hạn 6-11 tháng, Agribank cũng dẫn đầu với 3,5%/năm, vượt mức 2,9-3%/năm tại các ngân hàng còn lại.
Riêng kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank đang áp dụng 4,6%/năm, thấp hơn mức 4,7%/năm của ba ngân hàng cùng nhóm. Từ 24 tháng trở lên, Vietcombank vẫn neo ở mức 4,7%/năm, còn BIDV, VietinBank và Agribank đều ở mức 4,8%/năm.
Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?
Một trong những câu hỏi được nhiều khách hàng quan tâm là: Nếu gửi 100 triệu đồng tại Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, kỳ hạn 3 tháng, thì sẽ nhận được bao nhiêu tiền lãi?
Theo biểu lãi suất hiện hành, gửi tiết kiệm 3 tháng tại quầy dành cho khách hàng cá nhân được hưởng 1,9%/năm. Số tiền lãi được tính theo công thức:
Tiền lãi = Tiền gửi x Lãi suất (%/năm) / 12 x Số tháng gửi.
Áp dụng công thức trên:
100.000.000 đồng x 1,9%/12 x 3 tháng = 475.000 đồng.
Như vậy, sau 3 tháng gửi tiết kiệm tại Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV với số tiền 100 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận về 100.475.000 đồng (gồm cả gốc và lãi).
Với mức lãi suất hiện tại, dù con số lãi chưa thực sự cao, song gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn, phù hợp cho những khách hàng muốn bảo toàn vốn trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.
Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
