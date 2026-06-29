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Muốn con rể, con dâu ngày càng quý mến, người lớn tuổi đừng phạm 2 điều này

Thứ hai, 19:11 29/06/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Nhiều người lớn tuổi luôn mong muốn vun vén cho gia đình nên sẵn sàng góp ý, giúp đỡ con cháu. Thế nhưng, theo góc nhìn tâm lý học, chính những hành động xuất phát từ thiện ý đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến con rể, con dâu cảm thấy áp lực.

Nhiều người cho rằng những xung đột trong gia đình thường bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa vợ chồng. Thực tế, không ít rạn nứt lại xuất phát từ cách ứng xử giữa cha mẹ với con rể hoặc con dâu.

Không ít bậc cha mẹ dành cả đời hy sinh cho con, sẵn sàng bỏ công, bỏ sức, thậm chí hỗ trợ tài chính khi con lập gia đình. Nhưng nếu thiếu sự tinh tế trong cách cư xử, những thiện ý ấy đôi khi lại vô tình trở thành áp lực đối với các con.

Các chuyên gia tâm lý gia đình cho rằng, trong mối quan hệ giữa hai thế hệ, sự chân thành rất quan trọng nhưng biết giữ chừng mực còn quan trọng hơn. Khi người lớn biết tôn trọng ranh giới của con cái, gia đình sẽ dễ giữ được sự hòa thuận lâu dài.

Muốn con rể, con dâu ngày càng quý mến, người lớn tuổi đừng phạm 2 điều này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2 điều người lớn tuổi đừng phạm phải với con dâu, con rể

1. Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của con cái

Sau khi kết hôn, mỗi gia đình nhỏ đều có cách vận hành và những nguyên tắc riêng.

Từ cách chi tiêu, nuôi dạy con, phân chia việc nhà cho đến cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đều là những vấn đề mà chính họ cần cùng nhau bàn bạc và quyết định.

Nhiều bậc cha mẹ vì quá thương con nên luôn muốn góp ý, sắp xếp, thậm chí đứng ra giải quyết mọi việc.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn tâm lý học, sự quan tâm nếu vượt quá giới hạn rất dễ biến thành sự kiểm soát.

Việc liên tục góp ý, chỉ đạo hoặc can thiệp vào những chuyện riêng của vợ chồng trẻ có thể khiến con dâu hoặc con rể cảm thấy không được tôn trọng, dần hình thành khoảng cách trong quan hệ gia đình.

Thương con không có nghĩa là quyết định thay con. Đôi khi, biết lùi lại đúng lúc mới là cách giúp con trưởng thành và giữ gìn sự hòa thuận giữa các thế hệ.

2. Đừng chê trách hay so sánh con dâu, con rể trước mặt người khác

Một sai lầm khá phổ biến của nhiều người lớn tuổi là thường xuyên nhận xét, phê bình hoặc đem con dâu, con rể ra so sánh.

Có người chê con dâu chưa khéo việc nhà.

Có người trách con rể kiếm tiền chưa giỏi.

Thậm chí, không ít người vô tình kể những khuyết điểm ấy với họ hàng, bạn bè như một câu chuyện thường ngày. Nhưng trên thực tế, ai cũng có nhu cầu được tôn trọng và ghi nhận.

Dù không mang ác ý, những lời chê trách lặp đi lặp lại vẫn có thể khiến người nghe cảm thấy mình không được chấp nhận.

Theo thời gian, sự tổn thương tích tụ sẽ làm khoảng cách giữa các thành viên ngày càng lớn hơn.

Thay vì chỉ nhìn vào thiếu sót, cha mẹ có thể lựa chọn cách góp ý riêng, nhẹ nhàng và đúng thời điểm. Một lời động viên đúng lúc thường mang lại hiệu quả tích cực hơn nhiều lần so với những lời phê bình trước đám đông.

Gia đình bền vững cần sự tôn trọng từ cả hai phía

Khi con cái đã lập gia đình, vai trò của cha mẹ cũng dần thay đổi.

Thay vì trở thành người quyết định mọi việc, cha mẹ nên là chỗ dựa khi các con thực sự cần.

Biết giữ khoảng cách, hạn chế can thiệp và tránh những lời so sánh không cần thiết không có nghĩa là lạnh nhạt, mà chính là cách thể hiện sự tôn trọng đối với cuộc sống riêng của con cái.

Ngược lại, con dâu và con rể cũng cần biết trân trọng sự hy sinh của cha mẹ, chủ động quan tâm, lắng nghe và giữ gìn sự gắn kết giữa các thế hệ.

Một gia đình hạnh phúc không đến từ việc ai đúng ai sai, mà được xây dựng bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và biết đặt mình vào vị trí của người khác.

Những quan điểm trên chủ yếu phản ánh kinh nghiệm ứng xử trong gia đình và góc nhìn tâm lý xã hội, không phải quy luật áp dụng cho mọi hoàn cảnh. Mỗi gia đình có cách sống, văn hóa và điều kiện khác nhau. Điều quan trọng là các thành viên cùng xây dựng sự tôn trọng, lắng nghe và trao đổi cởi mở để duy trì mối quan hệ hài hòa.

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