Có những điều bình thường, đến khi mất đi mới biết là hạnh phúc!

4 bí quyết giúp tuổi hưu hạnh phúc hơn mỗi ngày GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là kết thúc những năm tháng làm việc mà còn là khởi đầu của một nhịp sống mới. Dù mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn có những điều giản dị giúp tuổi hưu trở nên bình yên và ý nghĩa hơn.

Sau hơn 30 năm hôn nhân, tôi mới nhận ra điều gì là quý giá nhất GĐXH - Sau hàng chục năm chung sống, người phụ nữ trong câu chuyện từng nghĩ hôn nhân chỉ còn là những tháng ngày bình lặng với cơm nước và những câu chuyện thường nhật. Cho đến một biến cố bất ngờ, chị mới nhận ra điều mình sợ nhất không phải là tuổi già, mà là một ngày phải già đi khi không còn người bạn đời ở bên.