Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử
Có những điều bình thường, đến khi mất đi mới biết là hạnh phúc!

Có những điều bình thường, đến khi mất đi mới biết là hạnh phúc!

Chủ nhật, 19:14 28/06/2026 | Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, podcast đặc biệt này không kể về những điều lớn lao, mà là những câu chuyện rất đỗi đời thường: Một bữa cơm đủ đầy, tiếng bố ho ngoài hiên hay lời gọi "vào ăn cơm thôi" đã trở thành ký ức. Để rồi mỗi chúng ta chợt nhận ra rằng, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là ngôi nhà mình đang sống, mà là những người từng ngồi bên nhau dưới mái nhà ấy.

Có những điều bình thường, đến khi mất đi mới biết là hạnh phúc - Ảnh 1.4 bí quyết giúp tuổi hưu hạnh phúc hơn mỗi ngày

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là kết thúc những năm tháng làm việc mà còn là khởi đầu của một nhịp sống mới. Dù mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn có những điều giản dị giúp tuổi hưu trở nên bình yên và ý nghĩa hơn.

Có những điều bình thường, đến khi mất đi mới biết là hạnh phúc - Ảnh 2.Sau hơn 30 năm hôn nhân, tôi mới nhận ra điều gì là quý giá nhất

GĐXH - Sau hàng chục năm chung sống, người phụ nữ trong câu chuyện từng nghĩ hôn nhân chỉ còn là những tháng ngày bình lặng với cơm nước và những câu chuyện thường nhật. Cho đến một biến cố bất ngờ, chị mới nhận ra điều mình sợ nhất không phải là tuổi già, mà là một ngày phải già đi khi không còn người bạn đời ở bên.

Có những điều bình thường, đến khi mất đi mới biết là hạnh phúc - Ảnh 3.Có những câu nói mất vài giây nhưng khiến cha mẹ già vui cả ngày

GĐXH - Nhiều người cho rằng, cha mẹ hay ông bà cần được chăm sóc bằng vật chất. Thế nhưng, điều khiến người lớn tuổi cảm thấy hạnh phúc đôi khi lại rất giản đơn. Chỉ một lời hỏi han, một câu động viên hay sự quan tâm chân thành từ con cháu cũng có thể làm họ ấm lòng và cảm thấy mình vẫn được yêu thương, trân trọng.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Không lương hưu, cặp vợ chồng U70 vẫn sống thảnh thơi nhờ một quyết định táo bạo ở tuổi 60

Không lương hưu, cặp vợ chồng U70 vẫn sống thảnh thơi nhờ một quyết định táo bạo ở tuổi 60

Con thích làm 5 điều này, cha mẹ nên mừng thầm: Chỉ 1 thôi cũng cần được khuyến khích

Con thích làm 5 điều này, cha mẹ nên mừng thầm: Chỉ 1 thôi cũng cần được khuyến khích

4 cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó dài lâu

4 cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó dài lâu

Bài học quản lý tiền tuổi già từ hai bà mẹ U80: Không phải chia đều mới là công bằng

Bài học quản lý tiền tuổi già từ hai bà mẹ U80: Không phải chia đều mới là công bằng

Bé gái mếu máo vì chán nghỉ hè, đòi đi làm với bố, dân mạng đua nhau tuyển dụng

Bé gái mếu máo vì chán nghỉ hè, đòi đi làm với bố, dân mạng đua nhau tuyển dụng

Cùng chuyên mục

Không lương hưu, cặp vợ chồng U70 vẫn sống thảnh thơi nhờ một quyết định táo bạo ở tuổi 60

Không lương hưu, cặp vợ chồng U70 vẫn sống thảnh thơi nhờ một quyết định táo bạo ở tuổi 60

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Không có lương hưu, cũng không muốn trở thành gánh nặng của con cái, cặp vợ chồng đã quyết định bán căn nhà ở khu trung tâm để chuyển về quê sinh sống.

Con thích làm 5 điều này, cha mẹ nên mừng thầm: Chỉ 1 thôi cũng cần được khuyến khích

Con thích làm 5 điều này, cha mẹ nên mừng thầm: Chỉ 1 thôi cũng cần được khuyến khích

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

Điều quan trọng là cha mẹ phân biệt được đâu là hành vi nguy hiểm cần uốn nắn và đâu là biểu hiện tự nhiên của quá trình lớn lên.

4 cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó dài lâu

4 cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó dài lâu

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo có tính cách yêu thích tự do, đam mê trải nghiệm hoặc luôn tìm kiếm điều mới mẻ nên thường gặp nhiều thử thách trong chuyện tình cảm.

Chồng tôi chưa bao giờ để tôi chi một đồng cho bố mẹ anh, đến bữa cơm ở nhà ngoại tôi mới hiểu lý do

Chồng tôi chưa bao giờ để tôi chi một đồng cho bố mẹ anh, đến bữa cơm ở nhà ngoại tôi mới hiểu lý do

Gia đình - 11 giờ trước

Tôi đứng ngoài cửa bếp mà nghẹn cổ.

Bé gái mếu máo vì chán nghỉ hè, đòi đi làm với bố, dân mạng đua nhau tuyển dụng

Bé gái mếu máo vì chán nghỉ hè, đòi đi làm với bố, dân mạng đua nhau tuyển dụng

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

Xem clip bé gái mếu máo đòi đi làm vì nghỉ hè ở nhà đã chán còn hay bị bắt nạt, cư dân mạng bật cười, nhao nhao đòi tuyển dụng nhân sự nhí quá dễ thương này.

Bài học quản lý tiền tuổi già từ hai bà mẹ U80: Không phải chia đều mới là công bằng

Bài học quản lý tiền tuổi già từ hai bà mẹ U80: Không phải chia đều mới là công bằng

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Tiền bạc ở tuổi già không chỉ là "của để dành" mà còn là chỗ dựa cho cuộc sống và là phép thử đối với tình thân.

Cặp đôi nghỉ hưu sớm chỉ ra 2 khoản đang âm thầm 'nuốt' sạch tiền của bạn

Cặp đôi nghỉ hưu sớm chỉ ra 2 khoản đang âm thầm 'nuốt' sạch tiền của bạn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải kiếm được thật nhiều tiền mới có thể nghỉ hưu sớm. Một cặp vợ chồng trẻ đã hiện thực hóa giấc mơ này bằng cách kiểm soát hai khoản chi.

Bỏ cả đời kiếm tiền xây biệt thự, cuối cùng tôi chỉ ước một mâm cơm có đủ các con

Bỏ cả đời kiếm tiền xây biệt thự, cuối cùng tôi chỉ ước một mâm cơm có đủ các con

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Về già, tôi mới nhận ra sống trong biệt thự mà thiếu tiếng cười và sự quan tâm thì cũng chỉ là những bức tường lạnh lẽo.

Nghỉ hưu muốn an nhàn, người khôn ngoan luôn ưu tiên 4 điều hơn cả tiền bạc

Nghỉ hưu muốn an nhàn, người khôn ngoan luôn ưu tiên 4 điều hơn cả tiền bạc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người có tuổi nghỉ hưu hạnh phúc thường chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, giữ tinh thần tích cực và không ngừng phát triển bản thân.

5 cung hoàng đạo nữ vừa thành công sự nghiệp vừa viên mãn hôn nhân

5 cung hoàng đạo nữ vừa thành công sự nghiệp vừa viên mãn hôn nhân

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Theo góc nhìn chiêm tinh, những cung hoàng đạo nữ dưới đây được cho là có khả năng dung hòa sự nghiệp và hôn nhân, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem nhiều

U60 từ chối họp lớp lần 2 khi chứng kiến màn khoe giàu và định giá bạn bè dựa trên địa vị xã hội

U60 từ chối họp lớp lần 2 khi chứng kiến màn khoe giàu và định giá bạn bè dựa trên địa vị xã hội

Gia đình

GĐXH - Từng háo hức tham gia buổi họp lớp sau hơn 30 năm tốt nghiệp nhưng sau những gì phải chứng kiến khiến ông quyết định sẽ không tham dự bất kỳ buổi họp lớp nào nữa.

Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốt

Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốt

Thâm cung bí sử
Một gia đình bắt đầu đi xuống thường có 3 dấu hiệu này: Nếu xuất hiện cả 3, đừng xem nhẹ

Một gia đình bắt đầu đi xuống thường có 3 dấu hiệu này: Nếu xuất hiện cả 3, đừng xem nhẹ

Gia đình
Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Chuyện vợ chồng
Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc này

Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc này

Thâm cung bí sử

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.