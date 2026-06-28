Có những điều bình thường, đến khi mất đi mới biết là hạnh phúc!
GĐXH - Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, podcast đặc biệt này không kể về những điều lớn lao, mà là những câu chuyện rất đỗi đời thường: Một bữa cơm đủ đầy, tiếng bố ho ngoài hiên hay lời gọi "vào ăn cơm thôi" đã trở thành ký ức. Để rồi mỗi chúng ta chợt nhận ra rằng, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là ngôi nhà mình đang sống, mà là những người từng ngồi bên nhau dưới mái nhà ấy.
Không lương hưu, cặp vợ chồng U70 vẫn sống thảnh thơi nhờ một quyết định táo bạo ở tuổi 60Gia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Không có lương hưu, cũng không muốn trở thành gánh nặng của con cái, cặp vợ chồng đã quyết định bán căn nhà ở khu trung tâm để chuyển về quê sinh sống.
Con thích làm 5 điều này, cha mẹ nên mừng thầm: Chỉ 1 thôi cũng cần được khuyến khíchNuôi dạy con - 5 giờ trước
Điều quan trọng là cha mẹ phân biệt được đâu là hành vi nguy hiểm cần uốn nắn và đâu là biểu hiện tự nhiên của quá trình lớn lên.
4 cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó dài lâuGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Một số cung hoàng đạo có tính cách yêu thích tự do, đam mê trải nghiệm hoặc luôn tìm kiếm điều mới mẻ nên thường gặp nhiều thử thách trong chuyện tình cảm.
Chồng tôi chưa bao giờ để tôi chi một đồng cho bố mẹ anh, đến bữa cơm ở nhà ngoại tôi mới hiểu lý doGia đình - 11 giờ trước
Tôi đứng ngoài cửa bếp mà nghẹn cổ.
Bé gái mếu máo vì chán nghỉ hè, đòi đi làm với bố, dân mạng đua nhau tuyển dụngNuôi dạy con - 11 giờ trước
Xem clip bé gái mếu máo đòi đi làm vì nghỉ hè ở nhà đã chán còn hay bị bắt nạt, cư dân mạng bật cười, nhao nhao đòi tuyển dụng nhân sự nhí quá dễ thương này.
Bài học quản lý tiền tuổi già từ hai bà mẹ U80: Không phải chia đều mới là công bằngGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Tiền bạc ở tuổi già không chỉ là "của để dành" mà còn là chỗ dựa cho cuộc sống và là phép thử đối với tình thân.
Cặp đôi nghỉ hưu sớm chỉ ra 2 khoản đang âm thầm 'nuốt' sạch tiền của bạnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải kiếm được thật nhiều tiền mới có thể nghỉ hưu sớm. Một cặp vợ chồng trẻ đã hiện thực hóa giấc mơ này bằng cách kiểm soát hai khoản chi.
Bỏ cả đời kiếm tiền xây biệt thự, cuối cùng tôi chỉ ước một mâm cơm có đủ các conGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Về già, tôi mới nhận ra sống trong biệt thự mà thiếu tiếng cười và sự quan tâm thì cũng chỉ là những bức tường lạnh lẽo.
Nghỉ hưu muốn an nhàn, người khôn ngoan luôn ưu tiên 4 điều hơn cả tiền bạcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Những người có tuổi nghỉ hưu hạnh phúc thường chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, giữ tinh thần tích cực và không ngừng phát triển bản thân.
5 cung hoàng đạo nữ vừa thành công sự nghiệp vừa viên mãn hôn nhânGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo góc nhìn chiêm tinh, những cung hoàng đạo nữ dưới đây được cho là có khả năng dung hòa sự nghiệp và hôn nhân, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
U60 từ chối họp lớp lần 2 khi chứng kiến màn khoe giàu và định giá bạn bè dựa trên địa vị xã hộiGia đình
GĐXH - Từng háo hức tham gia buổi họp lớp sau hơn 30 năm tốt nghiệp nhưng sau những gì phải chứng kiến khiến ông quyết định sẽ không tham dự bất kỳ buổi họp lớp nào nữa.