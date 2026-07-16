Điều kiện gửi tiết kiệm 50 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng nhận lãi suất tới 9%

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Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất huy động tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại ngân hàng thương mại là 4,75%/năm.





Theo quy định hiện hành, lãi suất huy động tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại ngân hàng thương mại là 4,75%/năm.

Thống kê cho thấy có 15 ngân hàng đang niêm yết lãi suất trần 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, trong đó có 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV.

Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng TNHH MTV đang niêm yết lãi suất tiết kiệm ở mức tối đa gồm: ACB, Bac A Bank, BaoViet Bank, BVBank, MSB, OCB, PGBank, PVcomBank, Saigonbank, TPBank, VCBNeo.

Đáng chú ý, 4 ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi dưới 4%/năm cho kỳ hạn 1 tháng là SCB (1,6%/năm), GPBank (3,6%/năm), ABBank (3,8%/năm), SeABank (3,8%/năm).

Tuy nhiên, lãi suất ngân hàng niêm yết chỉ là lãi suất tham khảo. Lãi suất thực tế có thể cao hơn theo thoả thuận giữa khách hàng và ngân hàng.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BAC A BANK 4,75 4,75 7,05 7,05 7,1 6,95 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 6,7 7,2 7 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 NCB 4,7 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 VIB 4,35 4,45 5,7 5,8 7 5,9 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9

Để có thể nhận mức lãi suất cao hơn lãi suất trần, khách hàng có thể lựa chọn hình thức tiết kiệm thông qua chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng phát hành.

Chẳng hạn như MB đang niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên đến 6,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

Techcombank cũng đang niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên đến 6,7%/năm cho kỳ hạn 1 tháng.

Còn tại ACB, lãi suất chứng chỉ tiền gửi được ngân hàng niêm yết 6,8%/năm cho các kỳ hạn ngắn.

Gửi tiết kiệm ngắn hạn 6 tháng nhận lãi suất 9%

Theo khảo sát với gần 30 ngân hàng, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở điều kiện thường mức 7,2%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 6,78%, 7,02% và 7,09%/năm.

Cake by VPBank đang tặng thêm 1,8% lãi suất cho khách hàng gửi tiền lần đầu ở CAKE BANK từ 100 nghìn đồng. Cộng thêm mức lãi suất ưu đãi này, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6 tháng có thể nhận lãi suất tới 9%.

BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,05%/năm. BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất là 7,1% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 12 tháng.

VCBNeo đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7%/năm khi khách hàng gửi tiền trực tuyến.

PGBank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,9%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Hiện PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 7%/năm ở kỳ hạn 12 và 13 tháng.

Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?

Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Gửi 50 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 9% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

50 triệu đồng x 9%/12 x 6 tháng = 2,25 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.