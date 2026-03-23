Tập gym online cùng PT: Lựa chọn mới cho sức khỏe thời đại số

Tìm kiếm PT online rất phổ biến trên Facebook, TikTok và các ứng dụng sức khỏe

Hiện nay, việc tìm kiếm PT online rất phổ biến trên Facebook, TikTok và các ứng dụng sức khỏe. Chỉ cần thiết bị kết nối internet, người tập có thể thực hiện bài tập ngay tại nhà hoặc phòng trọ.





Nhiều người tìm kiếm PT Online trên các hội nhóm Facebook (Ảnh: Chụp màn hình)

Vì sao nhiều người ưu tiên hình thức tập gym online?

Đối với nhiều người mới bắt đầu, rào cản lớn nhất không nằm ở thể lực mà đến từ sự tự ti về hình thể và kỹ năng. Chị Như Quỳnh (28 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) từng là hội viên tại một phòng tập gần nhà, nhưng hành trình này kết thúc chỉ sau vài buổi vì cô không vượt qua được áp lực khi đứng trước đám đông.

Chị Quỳnh chia sẻ, cảm giác tự ti xuất hiện ngay từ ngày đầu tiên khi thấy những người xung quanh đều tập luyện rất thành thục trong khi bản thân hoàn toàn lúng túng với máy móc. "Đặc biệt là sau khi sinh, cơ thể không còn được như trước nên tôi thấy rất tự ti. Khi thực hiện sai động tác, tôi luôn lo sợ người khác nhìn và đánh giá mình nên rất ngại. Cảm giác xấu hổ khiến tôi không thể tập trung và chỉ muốn rời đi thật nhanh", chị Quỳnh tâm sự.

Chị Quỳnh tự ti về vóc dáng sau sinh không được thon gọn (Ảnh: NVCC)

Chính vì ngại ánh nhìn của người lạ, chị Quỳnh quyết định chuyển sang thuê huấn luyện viên (PT) online. Theo chị, việc tập luyện ngay tại không gian riêng giúp gạt bỏ sự ngại ngùng và tạo tâm lý thoải mái hơn. Hằng tuần, cô nhận lịch tập, video hướng dẫn và tự quay lại clip thực hiện động tác để PT kiểm tra.

Dù hình thức này giúp chị Quỳnh duy trì thói quen vận động mà không còn cảm giác sợ hãi trước đám đông, chị cũng thừa nhận hạn chế: "Ưu điểm là giờ giấc linh hoạt và không gian riêng tư. Tuy nhiên, vì không có người trực tiếp chỉnh sửa ngay lúc tập nên đôi khi tôi vẫn băn khoăn không biết mình làm đúng hay sai".

Bên cạnh áp lực tâm lý, chi phí đắt đỏ tại các trung tâm thể hình cũng là nguyên nhân khiến nhiều người trẻ, đặc biệt là sinh viên, phải thay đổi phương thức tập luyện. Phương Thảo (21 tuổi, Hà Đông, Hà Nội), chia sẻ rằng việc duy trì tập luyện trực tiếp tại phòng gym là một khoản chi vượt quá khả năng tài chính cá nhân.

"Thuê PT tại phòng gym có khi tiêu tốn vài triệu đồng mỗi tháng, chưa kể phí hội viên. Với sinh viên, mức giá này rất khó tiếp cận. Trong khi đó, PT online chỉ dao động khoảng vài trăm nghìn đồng, phù hợp với túi tiền hơn", Thảo cho biết.

Tập với PT tại phòng gym có chi phí không phù hợp với nhiều người (Ảnh: Lệ Quyên)

Không phải ai cũng phù hợp với tập gym online

Theo chia sẻ từ ông Huy Bùi, quản lý tại Học viện đào tạo PT Nuedu, nhiều người trẻ ưu tiên tập với PT online vì chi phí thấp và tiện lợi "Nhiều khi chi phí tập online chỉ bằng 1/3 so với tập trực tiếp" ông Huy chia sẻ.

"Thế nhưng, đối với những người mới, chưa có nền tảng, kinh nghiệm tập luyện, sẽ rất khó khăn để giao tiếp hiệu quả được với huấn luyện viên online của mình, đặc biệt là lúc chỉnh đông tác". Ông cho rằng nhiều chuyển động yêu cầu kĩ thuật cao như Deadlift hay Squat, chỉ cần không gồng chắc bụng thôi thì sẽ ảnh hưởng đến cột sống.

Việc quan sát qua màn hình điện thoại hay máy tính vốn tồn tại nhiều "điểm mù". Huấn luyện viên không thể cảm nhận được độ căng cứng của cơ bắp hay sự ổn định của khớp xương học viên như khi đứng cạnh trực tiếp. Điều này dẫn đến tình trạng học viên tưởng mình đã làm đúng theo video hướng dẫn, nhưng thực tế lại đang gây áp lực sai lệch lên cơ thể.

Bên cạnh đó, ông Huy Bùi cũng nhấn mạnh về tính kỷ luật - yếu tố quyết định sự thành bại của hình thức này. Không có sự thúc giục trực tiếp từ PT tại phòng tập, người tập rất dễ nảy sinh tâm lý trì hoãn hoặc tập luyện hời hợt. "Gym online chỉ thực sự phát huy hiệu quả với những người đã có kiến thức căn bản, biết cách lắng nghe cơ thể và sở hữu ý chí tự giác cao độ," ông Huy nhận định.

Ngưởi trẻ tập gym để hoàn thiện vóc dáng, nâng cao sức khoẻ (Ảnh: Lệ Quyên)

Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyến nghị người mới bắt đầu nên có một giai đoạn "nhập môn" trực tiếp tại phòng tập. Việc được huấn luyện viên cầm tay chỉ việc, điều chỉnh từng nhịp thở và góc độ xương khớp trong 1-2 tháng đầu sẽ tạo nền tảng vững chắc. Sau khi đã làm chủ được các chuyển động cơ bản, người tập mới nên cân nhắc chuyển sang hình thức online để tối ưu hóa chi phí và thời gian.

Cuối cùng, dù lựa chọn hình thức nào, người tập cũng cần tỉnh táo trước các cam kết "thần tốc" trên mạng. Một lộ trình sức khỏe bền vững phải dựa trên sự kết hợp khoa học giữa tập luyện đúng kỹ thuật, dinh dưỡng hợp lý và sự giám sát chuyên môn chặt chẽ, thay vì chỉ phụ thuộc vào những con số rẻ trên bảng giá dịch vụ trực tuyến.

Lệ Quyên