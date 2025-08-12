'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ tình trạng bảo kê, hàng giả, cho vay nặng lãi
GĐXH - Trong tập 9 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều tình tiết mới được mở ra về thực trạng gây bất ổn ở địa phương như: Cho vay nợ, hàng giả, tranh giành mỏ đá...
Trong tập 9 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, ông Thắng tìm đến vay tiền, nhưng Linh chỉ đồng ý nếu cắm sổ đỏ: "Nể bố thì con mới thoáng. Giờ muốn vay thêm thì phải đưa cái sổ". Không chấp nhận điều kiện, ông Thắng đành ra về tay trắng.
Cường "gà" tìm Tiến để "moi" tiền, lấy lý do lo chuyện "hậu sự" cho bác cả. Tiến gạt phắt: "Đến xin tiền thì hạ giọng xuống, không phải cạnh khai gãi". Bị chặn họng, Cường đổi giọng mềm mỏng, lấy điện thoại cho Tiến xem đoạn clip nhạy cảm và trách: "Mày đúng là ăn cháo đá bát… khác nào đấm vào cả một dòng họ".
Lúc này, Tiến mới hỏi thẳng: "Bao nhiêu?". Rồi móc tờ 500 nghìn đồng đưa cho Cường và yêu cầu xóa clip. Cường vội làm theo.
Tại trụ sở công an xã, Thiếu tá Huy nhận được báo cáo về tờ rơi tố ông Thứ là chủ mỏ đá. Cấp dưới đặt câu hỏi: Nếu đúng, tại sao Tiến vẫn vay nợ từng bữa, nhưng lại sẵn sàng chi khi Cường đến vòi vĩnh? Cùng lúc, Thiếu tá Huy tiếp nhận đơn tố cáo trại lợn gây ô nhiễm. Dù đoàn kiểm tra xã báo "không vi phạm", Thiếu tá Huy vẫn yêu cầu phối hợp với xã khác điều tra thêm.
Ở mỏ đá, bà Nga gọi Tiến ra nói chuyện. Bà vừa bán vàng đưa tiền cho chồng lo "việc lớn" trước kỳ sáp nhập xã, giục Tiến làm theo kế hoạch. Tiến chưa kịp phản hồi thì Thiếu tá Huy xuất hiện. Bà Nga nhanh tay dúi phong bì vào tay Tiến để "tiếp" khách.
Tiến đón Thiếu tá Huy với nụ cười xã giao: "May quá anh đến, trời mưa em đỡ phải tưới đường". Thiếu tá Huy không vòng vo: "Nhận phản ánh xe chở đá gây ô nhiễm, cậu giải thích sao?". Anh cũng nhắc nhở về quản lý thuốc nổ, phòng cháy và đề nghị được đi kiểm tra mỏ.
Trong khi đó, Cường "gà" hí hửng rủ ông Thắng làm "việc nhẹ lương cao": Dán tem hàng giả cho nước mắm, mì chính. Ông Thắng lo ngại vì đang cao điểm chống hàng kém chất lượng, nhưng Cường vẫn cố thuyết phục.
Nhưng tai họa đã đến, con trai Cường khi giao hàng gây tai nạn, làm đổ tung sản phẩm ra đường. Thấy số lượng bất thường, Thiếu tá Huy nghi ngờ, điều tra ra nguồn gốc từ nhà Cường. Lúc đến, họ phát hiện Cường bất tỉnh do ngộ độc chính sản phẩm cho chính anh ta đóng gói.
Ở diễn biến khác, Tiến dẫn bà Nga đến cửa hàng cầm đồ của Linh để gây sức ép, vì Linh cho người chặn xe vào mỏ đá đòi tiền bảo kê. Tranh cãi một hồi, Linh buông một câu khiến cả hai cứng họng: "Hóa ra đây mới là vua cuối cùng của họ nhà lươn, tôi tưởng cậu là chúa mỏ". Bà Nga mất mặt, đành quay sang mắng Tiến để gỡ tình huống.
Bà Nga vẫn băn khoăn về ghế chủ tịch của ông Thứ sau sáp nhập xã. Ông Thứ tự tin: "Tôi mà là số 2 thì không ai là số 1". Rồi ông nhắc: "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đây mới là dạm ngõ thôi, chuẩn bị lo tiếp đi".
Tập 10 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 12/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
