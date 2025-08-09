'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Nhận phong bì ngay tại phòng làm việc, chủ tịch xã bị nghi là chủ mỏ đá?
GĐXH - Trong tập 8 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy bắt đầu có nghi vấn ông chủ tịch xã Thứ là chủ mỏ đá, trong khi đó Bằng mang phong bì dày cộp đến phòng làm việc của ông Thứ để biếu.
Tập 8 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Mở đầu tập phim, đồng chí Mão lên phòng gặp Thiếu tá Huy chia sẻ về áp lực từ khi về cơ sở. "Trước tình hình mới, tôi thấy sức ì của bản thân quá lớn, nhất là việc cập nhật phần mềm, ứng dụng công nghệ mới, tôi không theo kịp các đồng chí" - đồng chí Mão tỏ ra tự ti.
Thiếu tá Huy cho rằng, đồng chí Mão là người giàu kinh nghiệm nhiều năm, là chỗ dựa cho lớp trẻ, điều quan trọng nhất là không được phép nhụt chí. Thiếu tá Huy khuyên đồng nghiệp nên nghỉ vài hôm để cân bằng lại và suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định.
Cấp dưới của Thiếu tá Huy lên xin ý kiến về vụ ẩu đả ở mỏ đá, nhận định vụ việc tại mỏ đá liên quan đến Tiến - cháu Chủ tịch xã Thứ. Đây không phải là vụ ẩu đả thông thường mà có dấu hiệu của việc bảo kê. Cấp dưới của Huy đặt dấu hỏi liệu có phải ông Thứ mới là chủ thực sự của mỏ đá.
Về phía ông Thắng, vì bị thương trong trận ẩu đả của đám thanh niên nên phải nằm điều trị ở trạm xá. Bà Nga biết ông là nhân chứng quan trọng nên mang hoa quả đến thăm. Ông Thắng trách móc: "Tôi vì nghĩa khí mà đứng ra bảo vệ Tiến, nhưng không thấy mặt mũi nó đâu".
Bà Nga dúi vội phong bì vào tay ông Thắng mong ông bỏ qua mọi chuyện. Ông Thắng thấy vợ chủ tịch xã đã đích thân đến thăm, lại còn có quà nên chấp nhận bỏ qua mọi chuyện, nhưng ông cũng cho rằng quà chưa tương xứng.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó chủ tịch xã Xuân tới gặp Bằng để thể hiện sự bức xúc trước các quyết sách của ông Thứ khiến việc giải ngân cho dự án của Bằng bị chậm hơn dự kiến. Vì vậy Bằng bày cách để Xuân có thể đẩy tiến độ mọi việc nhanh hơn.
Thấy Xuân do dự, Bằng khích: "Vốn đầu tư công các ông vẫn om ở đấy, không giải ngân đi để cho thằng khác tiêu à?". Nhưng muốn rút tiền nhanh phải có chữ ký của chủ tịch xã, Xuân giãi bày.
Bằng đi gặp ông Chủ tịch xã Thứ để lo lót và cam đoan vẫn bảo đảm được chất lượng dự án của mình. "Nhưng vấn đề là kinh phí. Nếu anh đảm bảo được anh cứ tin ở em", Bằng khẳng định. Ông Thứ nói: "Nếu hoàn thành trước khi chính thức có chủ trương sáp nhập thì tôi cũng dễ thở. Miễn sao phải đúng quy trình, đúng cái gì cần minh bạch".
Bằng xin ông Thứ chữ ký nháy để anh em yên tâm và được chỉ đạo sang gặp Xuân người phụ trách xây dựng. Bằng vui mừng, vội mở cặp lấy chiếc phong bì dày cộp đưa cho ông Thứ ngay giữa phòng làm việc. Bằng còn khuyên chủ tịch giữ sức khoẻ vì sắp tới chắc chắn sẽ phải đối mặt với những chuyện lớn...
Tập 9 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 11/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
