'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồng

"Gió ngang khoảng trời xanh" chính thức phát sóng vào tối nay (11/8) với tập phim đầu tiên. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của 3 người phụ nữ hiện đại: Mỹ Anh, Hoàng Lam và Châu Ngân. Mỗi người có một con đường riêng và phải đối diện với những thử thách khác nhau trong hôn nhân, sự nghiệp và tình yêu.

Mỹ Anh từ bỏ sự nghiệp để lui về hậu phương, giúp chồng phát triển công ty. Cô sống trong một cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn nhưng dần nhận ra khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Hoàng Lam từng tin rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả những gì cô cần để có được hạnh phúc. Nhưng rồi sự vô tâm của chồng, áp lực tài chính và sự tham gia quá đà của chính mẹ ruột đã khiến cuộc hôn nhân của cô ngày càng ngột ngạt.

Còn Châu Ngân - cô gái độc thân duy nhất trong nhóm bạn luôn tin rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống mà không cần đến một người đàn ông nào cả. Thế nhưng biến cố tình cảm với Mạnh Trường - một doanh nhân đầy sức hút, một mẫu đàn ông lý tưởng đã khiến Ngân rơi vào khủng hoảng.

Ba nhân vật nữ chính trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Trong tập 1 "Gió ngang khoảng trời xanh", Toàn (Tô Dũng) phát điên khi thấy hoá đơn hơn 1 triệu đồng cho mèo cưng đi spa mà vợ gọi là con. Trong khi Toàn tỏ ra khó chịu, còn Hoàng Lam (Quỳnh Kool) tỏ ra thản nhiên, coi đó là chuyện bình thường, thậm chí khoe rất nhiều món đồ đắt tiền mua cho mèo.

Với Toàn, con là con mà mèo là mèo, không lẫn lộn. Trong khi anh tính toán từng đồng chi tiêu mỗi tháng thì Hoàng Lam lại vung tay quá trán.

Toàn và Hoàng Lan khác biệt nhau trong chi tiêu và nhìn nhận về thú nuôi trong nhà.

Không giống với Lam và Toàn, vợ chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam) khá giả hơn khi mở công ty riêng. Mỹ Anh một mặt lui về lo nội trợ, một mặt vẫn hỗ trợ chồng trong công việc. Cô rất không hài lòng khi phát hiện nữ trợ lý của Đăng can thiệp quá sâu vào việc kinh doanh của công ty và có biểu hiện quan tâm thái quá tới chồng mình chỉ thông qua cốc trà hoa cúc ở phòng làm việc.

Mỹ Anh chất vấn nữ nhân viên của chồng, càu nhàu về đối tác khó tính. Thấy vậy, Đăng liền bênh nhân viên: "Thôi được rồi, em nó mới vào làm". Mỹ Anh tiếp tục thể hiện vai trò của bà chủ công ty, cô liền sai bảo nữ nhân viên tiếp tục chuẩn bị hồ sơ với các đối tác... Cô cũng khó chịu khi chồng được nữ nhân viên quan tâm, pha trà với chiếc cốc mới.

Mỹ Anh tỏ ra khó chịu trước nhân viên mới của chồng.

Trong khi đó, Ngân (Việt Hoa) - cô nàng độc thân duy nhất trong nhóm chỉ quan tâm tới việc kinh doanh và dùng mọi cách để giữ khách. Cô cũng tỏ ra hào hứng khi đang chuẩn bị nhắn tin cho một ai đó, rất có thể là đối tượng trong tình yêu.

Tập 1 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 11/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn GĐXH - Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV khi góp mặt trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù chưa lên sóng nhưng phân đoạn hôn Việt Hoa đã nhận về phản ứng tích cực.







