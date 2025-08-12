'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Mỹ Anh cao tay trị nhân viên nữ của chồng

Tập 1 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng gây ấn tượng mạnh đối với khán giả. Mở đầu tập phim là cuộc gặp của Kim Ngân (Việt Hoa) và Mỹ Anh (Phương Oanh) ở phòng tập buổi sáng. Qua cuộc trò chuyện ngắn với một chị khách hàng mà cô tình cờ gặp ở phòng tập, Kim Ngân hiện lên là một cô gái khéo miệng, khéo nịnh khách hàng.

Ngay khi chị khách ngỏ ý muốn đưa em trai sắp kết hôn đến chọn trang sức cưới, Ngân đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin của khách hàng để đánh trúng tâm lý khách.

Trong khi đó, Hoàng Lam (Quỳnh Kool) vẫn say giấc nồng, quên lịch hẹn đi tập cùng. Đến khi Toàn (Tô Dũng đóng) - chồng cô đi làm ca đêm về, gọi dậy thì Hoàng Lam mới "bình minh". Hoàng Lam thường thức khuya "cày" phim nên không thể dậy sớm dù báo thức kêu inh ỏi. Toàn nhắc nhở vợ phải sinh hoạt điều độ.



Toàn tỏ ra khó chịu khi Hoàng Lam có lối sống chi tiêu khá tùy tiện. Ảnh VTV

Chồng của Hoàng Lam rất khó chịu với chú mèo tên Mủn mà vợ coi như con. Toàn tá hoả phát hiện ra tờ hoá đơn 1 triệu đồng mà vợ đưa mèo đi spa, tiêm phòng, mua áo... Toàn còn so sánh anh cắt tóc chỉ 50 ngàn, trong khi vợ chi 1 triệu cho mèo. Anh cằn nhằn với vợ về việc mỗi khoản chi tiêu trong tháng đều được anh cân đối, vì thế những khoản tiêu "bốc đồng" của Hoàng Lam khiến anh sẽ khó thu xếp.

Dù mẹ vợ không cần Toàn biếu tiền hàng tháng nhưng anh vẫn gửi tiền về quê cho mẹ đẻ thì cũng phải biếu mẹ vợ như vậy. Dù Toàn có đôi lúc bực mình với vợ nhưng vẫn phải nuông chiều vợ trong bất lực.

Vợ chồng Hoàng Lam, bố của Mỹ Anh và Kim Ngân đều sống chung khu tập thể. Mỹ Anh đến thăm bố, còn mua bánh giò cho Hoàng Lam, nhưng khi đến cửa phòng, nghe hai vợ chồng Hoàng Lam nói chuyện về chuyện tiền nong, chi tiêu, Mỹ Anh đã ra về. Cô hẹn sẽ đưa bánh cho Hoàng Lam ở toà chung cư của mình, vì cô bạn làm việc tại đó.

Hoàng Lam không chỉ ở nhà mà ở công ty cô cũng làm việc không khoa học, luôn hấp tấp, vội vã, "nhớ trước quên sau".

Hoàng Lam làm việc tại toà chung cư cao cấp mà Mỹ Anh sinh sống. Ảnh VTV

Mỹ Anh là người chỉn chu, chăm sóc, vun vén cho người thân, bạn bè. Cô nấu yến mang đến cho bố, dặn dò bố uống thuốc cẩn thận. Buổi sáng, cô nấu phở, được chồng con khen nức nở. Nghe nói chồng sẽ có cuộc họp, Mỹ Anh chu đáo, tinh tế để chồng của cô là Đăng ra ngoài diện đồ bảnh bao.

Mỹ Anh là người chỉn chu, chu đáo với chồng con. Ảnh VTV

Ở công ty, cuộc họp của Đăng với đối tác diễn ra căng thẳng, khiến đối tác tức giận bỏ về. Mỹ Anh nhận thông tin, lập tức chạy về công ty, giữ được đối tác ngồi lại tháo gỡ. Khi thương thuyết, Mỹ Anh lựa lời nói khéo nhưng cũng không quên nhấn mạnh với đối tác về việc chồng mình giỏi chuyên môn nghệ thuật.

Trong khi Mỹ Anh đàm phán lại với đối tác thì ở phòng làm việc riêng của chồng, một nữ nhân viên mới tên Phương lại đang thể hiện sự quan tâm quá đà với Đăng. Phương đang nói chuyện với Đăng thể hiện sự búc xúc về đối tác, đúng lúc Mỹ Anh bước vào, cô lập tức dằn mặt: "Em đang vượt quá phận sự của mình đấy".

Mỹ Anh chỉnh đốn nhân viên nữ của chồng khi có sự quan tâm quá đà với giám đốc. Ảnh VTV

Khi Phương ra khỏi phòng, Mỹ Anh nhanh chóng nhận ra chiếc cốc mới trên bàn. Đăng giải thích với vợ rằng trà hoa cúc do Phương vừa pha và mời vợ uống thử, nhưng Mỹ Anh từ chối với chút ghen: "Thôi anh uống đi! Phương pha cho anh mà".

Trước khi về, Mỹ Anh thắt lại cà vạt, chỉnh quần áo lại cho chồng. Cô biết việc đàm phán với đối tác lần này "hơi đau đầu" nên muốn chồng cứ tập trung vào chuyên môn, còn các việc khác để cô xử lý.

Ngay sau khi rời khỏi công ty, Mỹ Anh đã tới cửa hàng đồ gốm để đặt mua 6 chiếc cốc y chang chiếc cốc Phương pha trà hoa cúc.

