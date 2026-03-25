Dấu hiệu suy thận giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua, bác sĩ cảnh báo người Việt có dấu hiệu này cần cảnh giác
GĐXH - Suy thận mạn tiến triển âm thầm, không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm.
Suy thận mạn: Không thể chữa khỏi nhưng có thể kiểm soát
Suy thận mạn là tình trạng chức năng thận suy giảm kéo dài, khiến cơ thể không thể đào thải hiệu quả các chất độc và dịch dư thừa. Theo các chuyên gia y tế, hiện nay chưa có phương pháp nào chữa khỏi hoàn toàn suy thận mạn. Việc điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát triệu chứng, làm chậm tiến triển và hạn chế biến chứng.
Những dấu hiệu suy thận giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua
Ở giai đoạn đầu, suy thận thường không có biểu hiện rõ ràng, hoặc triệu chứng mơ hồ nên dễ nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường.
Người bệnh có thể cảm thấy suy nhược, chán ăn do độc tố tích tụ trong máu. Cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng, dù không làm việc nặng.
Nước tiểu có bọt hoặc lẫn máu cũng là dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Điều này cho thấy protein hoặc tế bào máu đã rò rỉ qua cầu thận – dấu hiệu tổn thương chức năng lọc. Trong một số trường hợp, nước tiểu có mủ kèm sốt có thể liên quan đến nhiễm trùng tiết niệu nghiêm trọng.
Tăng huyết áp cũng có thể là biểu hiện sớm của suy thận. Khi thận không đào thải tốt natri và nước, thể tích máu tăng lên, gây áp lực lên thành mạch.
Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện đau vùng lưng, hông hoặc bụng dưới – dấu hiệu liên quan đến sỏi thận, viêm thận hoặc bất thường đường tiết niệu.
Thay đổi thói quen đi tiểu như tiểu đêm, tiểu nhiều hoặc tiểu ít bất thường cũng là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận đang suy giảm.
Một số biểu hiện khác bao gồm thiếu máu (da xanh, niêm nhợt), giảm cảm giác thèm ăn, buồn nôn vào buổi sáng, phù quanh mắt, da khô và ngứa do tích tụ độc tố trong cơ thể.
Ai là người có nguy cơ cao mắc suy thận?
Suy thận có thể xảy ra ở bất kỳ ai, nhưng một số nhóm có nguy cơ cao hơn.
Người mắc tiểu đường là nhóm nguy cơ hàng đầu do đường huyết cao gây tổn thương cầu thận. Tương tự, người bị tăng huyết áp cũng dễ bị suy thận do áp lực lên hệ mạch máu nhỏ trong thận.
Ngoài ra, người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, người bệnh tim mạch, người béo phì hoặc hút thuốc lá cũng có nguy cơ cao hơn. Những yếu tố này đều làm suy giảm chức năng thận theo thời gian.
Làm gì để làm chậm tiến triển suy thận?
Để kiểm soát tốt suy thận mạn, người bệnh cần theo dõi chức năng thận định kỳ và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.
Việc kiểm soát đường huyết và huyết áp đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là với người có bệnh nền. Bên cạnh đó, cần thận trọng khi sử dụng thuốc giảm đau hoặc kháng sinh, tránh tự ý dùng kéo dài.
Chế độ ăn cũng cần điều chỉnh phù hợp: giảm muối, hạn chế đạm, duy trì cân nặng hợp lý và bỏ thuốc lá để giảm gánh nặng cho thận.
Cách phòng ngừa suy thận hiệu quả
Suy thận hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu duy trì lối sống lành mạnh.
Mỗi người nên uống đủ 1,5–2 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ thận lọc máu. Đồng thời, hạn chế ăn mặn, đồ chiên rán, thực phẩm nhiều đường và tránh rượu bia, thuốc lá.
Vận động thường xuyên giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ bệnh chuyển hóa. Đặc biệt, cần kiểm soát tốt các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bất thường.
Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ quaBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Đau nhức sau tập luyện là hiện tượng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt khi mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), nếu hiểu sai bản chất và xử lý không đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Sống thọ không khó: Sau 60 tuổi chỉ cần duy trì 5 thói quen nàySống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Bước qua tuổi 60, việc điều chỉnh lối sống là yếu tố then chốt giúp duy trì sức khỏe và sống thọ.
Vì sao mẹ nên mua Prospan tại nhà thuốc thay vì online trôi nổiSống khỏe - 6 giờ trước
Trước tình trạng các loại thuốc ho thảo dược được bán tràn lan trên mạng, việc lựa chọn thuốc ho Prospan cho trẻ trở thành nỗi băn khoăn của nhiều mẹ bỉm.
Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn răng là biết: 'Chìa khóa' then chốt nhiều người Việt thường bỏ quaSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Khi nói đến tuổi thọ cao, chúng ta thường nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng, tập thể dục hay gen di truyền. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa quy mô lớn gần đây tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu đã chỉ ra một yếu tố then chốt thường bị bỏ qua.
Người phụ nữ ở Ninh Bình mắc bệnh tuyến giáp ở tuổi 33 chia sẻ kinh nghiệm mổ 'giấu sẹo'Sống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - "Tôi cảm thấy rất yên tâm và nhẹ nhõm. Không chỉ được điều trị bệnh, mà còn giữ được sự tự tin trong cuộc sống". Bệnh nhân sau khi được tuyến giáp qua đường nách - vú chia sẻ.
Thói quen ăn uống tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc phải mà không biếtSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm.
Thanh niên 29 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Đau tức ngực kéo dài, nam thanh niên 29 tuổi phát hiện mắc một dạng ung thư mạch máu cực hiếm.
5 nhóm người cần bổ sung vitamin A và những lưu ý cần thiết khi sử dụngSống khỏe - 1 ngày trước
Vitamin A là vi chất thiết yếu đối với sinh lý tự nhiên của cơ thể, thuộc nhóm vitamin tan trong chất béo. Cơ thể không thể tự tổng hợp vitamin A mà cần được tiếp nhận hàng ngày thông qua thực phẩm và thực phẩm bổ sung.
Điểm danh 5 bệnh gây đau cột sống phổ biến hiện nay và cách phòng ngừaSống khỏe - 1 ngày trước
Đau cột sống không còn là vấn đề của riêng người cao tuổi. Thực tế cho thấy tỷ lệ người trẻ, dân văn phòng và người lao động nặng bị đau lưng, đau cổ vai gáy ngày càng gia tăng.
Người phụ nữ 50 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp nhờ 1 việc nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ 50 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp dù khối u rất nhỏ, chưa gây triệu chứng.
3 hành vi quyết định tuổi thọ: Uống nước xếp thứ hai, đi bộ xếp thứ ba, vị trí số một ai cũng cần biết!Sống khỏe
GĐXH - Tại sao có những người ở tuổi 70 vẫn giữ được thần thái trẻ trung, cơ thể dẻo dai như mới ngoài 50? Bí quyết tuổi thọ cao không nằm ở những loại thuốc bổ đắt tiền hay phương pháp trị liệu xa xỉ.