Dấu hiệu suy thận giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua, bác sĩ cảnh báo người Việt có dấu hiệu này cần cảnh giác

Suy thận mạn: Không thể chữa khỏi nhưng có thể kiểm soát

Suy thận mạn là tình trạng chức năng thận suy giảm kéo dài, khiến cơ thể không thể đào thải hiệu quả các chất độc và dịch dư thừa. Theo các chuyên gia y tế, hiện nay chưa có phương pháp nào chữa khỏi hoàn toàn suy thận mạn. Việc điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát triệu chứng, làm chậm tiến triển và hạn chế biến chứng.

Những dấu hiệu suy thận giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua

Ở giai đoạn đầu, suy thận thường không có biểu hiện rõ ràng, hoặc triệu chứng mơ hồ nên dễ nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường.

Người bệnh có thể cảm thấy suy nhược, chán ăn do độc tố tích tụ trong máu. Cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng, dù không làm việc nặng.

Nước tiểu có bọt hoặc lẫn máu cũng là dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Điều này cho thấy protein hoặc tế bào máu đã rò rỉ qua cầu thận – dấu hiệu tổn thương chức năng lọc. Trong một số trường hợp, nước tiểu có mủ kèm sốt có thể liên quan đến nhiễm trùng tiết niệu nghiêm trọng.

Tăng huyết áp cũng có thể là biểu hiện sớm của suy thận. Khi thận không đào thải tốt natri và nước, thể tích máu tăng lên, gây áp lực lên thành mạch.

Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện đau vùng lưng, hông hoặc bụng dưới – dấu hiệu liên quan đến sỏi thận, viêm thận hoặc bất thường đường tiết niệu.

Thay đổi thói quen đi tiểu như tiểu đêm, tiểu nhiều hoặc tiểu ít bất thường cũng là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận đang suy giảm.

Một số biểu hiện khác bao gồm thiếu máu (da xanh, niêm nhợt), giảm cảm giác thèm ăn, buồn nôn vào buổi sáng, phù quanh mắt, da khô và ngứa do tích tụ độc tố trong cơ thể.

Ai là người có nguy cơ cao mắc suy thận?

Suy thận có thể xảy ra ở bất kỳ ai, nhưng một số nhóm có nguy cơ cao hơn.

Người mắc tiểu đường là nhóm nguy cơ hàng đầu do đường huyết cao gây tổn thương cầu thận. Tương tự, người bị tăng huyết áp cũng dễ bị suy thận do áp lực lên hệ mạch máu nhỏ trong thận.

Ngoài ra, người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, người bệnh tim mạch, người béo phì hoặc hút thuốc lá cũng có nguy cơ cao hơn. Những yếu tố này đều làm suy giảm chức năng thận theo thời gian.

Làm gì để làm chậm tiến triển suy thận?

Để kiểm soát tốt suy thận mạn, người bệnh cần theo dõi chức năng thận định kỳ và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Việc kiểm soát đường huyết và huyết áp đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là với người có bệnh nền. Bên cạnh đó, cần thận trọng khi sử dụng thuốc giảm đau hoặc kháng sinh, tránh tự ý dùng kéo dài.

Chế độ ăn cũng cần điều chỉnh phù hợp: giảm muối, hạn chế đạm, duy trì cân nặng hợp lý và bỏ thuốc lá để giảm gánh nặng cho thận.

Cách phòng ngừa suy thận hiệu quả

Suy thận hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu duy trì lối sống lành mạnh.

Mỗi người nên uống đủ 1,5–2 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ thận lọc máu. Đồng thời, hạn chế ăn mặn, đồ chiên rán, thực phẩm nhiều đường và tránh rượu bia, thuốc lá.

Vận động thường xuyên giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ bệnh chuyển hóa. Đặc biệt, cần kiểm soát tốt các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bất thường.