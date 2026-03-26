Loại rau ngon bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận cần biết để tránh

Vì sao người bệnh suy thận ăn rau cần lựa chọn và kiểm soát phù hợp?

Ở người suy thận, chức năng lọc và đào thải các chất dư thừa bị suy giảm rõ rệt. Khi đó, các chất điện giải như kali, phospho và các sản phẩm chuyển hóa dễ tích tụ trong máu.

Nếu ăn nhiều rau chứa hàm lượng kali cao, người bệnh có nguy cơ tăng kali máu – tình trạng nguy hiểm có thể gây rối loạn nhịp tim, yếu cơ, mệt mỏi, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, một số loại rau giàu oxalat có thể kết hợp với canxi tạo thành sỏi thận hoặc làm tổn thương nhu mô thận nặng hơn. Cách chế biến cũng rất quan trọng, bởi ăn sống, nấu mặn hoặc dùng nước luộc rau có thể khiến cơ thể hấp thu nhiều khoáng chất bất lợi.

Vì vậy, người suy thận không chỉ cần chọn đúng loại rau mà còn phải kiểm soát khẩu phần và chế biến phù hợp.

Người suy thận ăn rau cải bó xôi có tốt không?

Cải bó xôi (rau bina) là loại rau giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa hàm lượng axit oxalic cao. Chất này dễ kết hợp với canxi tạo thành sỏi canxi oxalat – đặc biệt nguy hiểm với người có chức năng thận kém hoặc tiền sử sỏi thận.

Một nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) theo dõi hơn 200.000 người trong 4 năm cho thấy, những người ăn hơn 8 khẩu phần cải bó xôi mỗi tháng có nguy cơ hình thành sỏi thận tăng khoảng 30%.

Đáng chú ý, nước ép cải bó xôi hoặc kết hợp với củ dền có thể làm tăng lượng oxalat hấp thu vào cơ thể nhiều hơn so với ăn trực tiếp. Nếu tiêu thụ với lượng lớn trong thời gian dài, loại rau này có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận và ảnh hưởng đến chức năng thận.

4 nhóm người nên hạn chế ăn cải bó xôi

Không chỉ người suy thận, một số nhóm đối tượng sau cũng cần thận trọng khi ăn loại rau này.

Người bị cường giáp nên hạn chế vì cải bó xôi chứa iốt – có thể ảnh hưởng đến hoạt động tuyến giáp nếu tiêu thụ quá nhiều.

Người có tiền sử sỏi thận cần đặc biệt lưu ý do hàm lượng oxalat cao dễ thúc đẩy hình thành sỏi.

Người thiếu canxi cũng không nên ăn nhiều vì axit oxalic có thể cản trở hấp thu canxi, làm tăng nguy cơ thiếu hụt.

Một số người có cơ địa dị ứng với cải bó xôi có thể gặp triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn hoặc ngứa da sau khi ăn.

Ăn rau thế nào để tốt cho người bệnh suy thận?

- Người suy thận nên lựa chọn loại rau có hàm lượng kali và oxalat thấp, đồng thời ăn với lượng vừa phải.

- Nên chần hoặc luộc rau rồi bỏ nước để giảm bớt kali và oxalat trước khi chế biến. Tránh ăn rau sống hoặc uống nước luộc rau.

- Kết hợp đa dạng các loại rau, không ăn quá nhiều một loại trong thời gian dài. Đồng thời, cần tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp với từng giai đoạn bệnh.



